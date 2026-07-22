Hamás terorizuje civilisty v potravinových centrech OSN
22. 7. 2026
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Pro civilisty z uprchlického tábora Džabalíja na severu Gazy se stát ve frontě na jídlo stává stále nebezpečnější nutností, píše Henry Bodkin
. - Ačkoliv OSN pravidelně upozorňuje na izraelské porušování pravidel, obvykle je ve své kritice Hamásu zdrženlivější, částečně proto, že spoléhá na spolupráci této teroristické skupiny přímo v terénu při plnění své humanitární činnosti.
Palestinci sdělili deníku The Telegraph, že v posledních dnech skupiny teroristů vtrhly do distribučních míst potravin a uprchlických útulků, aby upevnily kontrolu nad Gazou a terorizovaly civilisty.
Minulé pondělí ozbrojenci vtrhli do úkrytu pro seniory, stříleli do vzduchu a poté požadovali odškodnění za střely, které vystřelili.
Palestinci, kteří mluvili anonymně ze strachu z odvety, uvedli, že Hamás zdokonalil umění unášet zásilky pomoci, aby pašoval zboží do enklávy a posílil své finance.
Jeden z nich uvedl: "Již nějakou dobu existuje vzorec pašování cigaret, mobilních telefonů, tabáku a různých dalších výrobků uvnitř nákladních aut, včetně těch, které patří mezinárodním potravinářským organizacím a obchodníkům."
"Ačkoliv přesný způsob utajení zůstává nejasný, předpokládá se, že tyto položky jsou často nakládány ve skladech v zemích původu, zatímco obchodníci uplácejí úředníky, aby do balení zahrnuli nelegální zboží."
Dodal: "Tyto nelegální aktivity generují obrovské částky peněz pro zúčastněné."
Minulý týden byla OSN nucena pozastavit svou činnost v uprchlickém táboře Džabalíja na severu pásma, když ozbrojení militanti vtrhli do místa. Vstoupili také do skladu Světového potravinového programu a napadli dva řidiče kamionů.
OSN následně vydala vzácné prohlášení, v němž přímo ukázala prstem na Hamás, který si stále udržuje kontrolu nad drtivou většinou obyvatel Gazy devět měsíců po příměří s Izraelem zprostředkovaném Donaldem Trumpem.
V ostrém odsouzení si Dr. Ramiz Alakbarov, zástupce zvláštního koordinátora mírového procesu na Blízkém východě, stěžoval na "stále nebezpečnější vzorec zastrašování, násilí a maření, včetně pokusů o pašování, cílení a zneužívání humanitárních operací".
Ačkoliv OSN pravidelně upozorňuje na izraelské porušování pravidel, obvykle je ve své kritice Hamásu zdrženlivější, částečně proto, že spoléhá na spolupráci této teroristické skupiny přímo v terénu při plnění své humanitární činnosti.
Nicméně prohlášení Dr. Alakbarova naznačilo, že organizaci dochází trpělivost.
Izrael udržuje přísnou blokádu Pásma Gazy.
Ačkoliv se zdá, že je povolen dostatek potravin, aby se zabránilo hladovění, které hrozilo v roce 2025, Izraelské obranné síly (IDF) byly kritizovány za to, že brání vstupu některých léků a vybavení, které by mohlo zlepšit zoufalé životní podmínky obyvatel Gazy.
Izrael tvrdí, že brání vstupu takzvaných předmětů "dvojího užití", které by mohly být zneužity pro teroristické účely, a obviňuje Hamás, že nesplnil svou povinnost odzbrojit podle dvacetibodového plánu amerického prezidenta.
Aktivity teroristické skupiny na místě zahrnují tvrdé ozbrojené razie a operace spojené s pašováním, například minulý víkend na distribučním místě Abú Rašíd, kde se předpokládá, že jeden z obchodníků byl přistižen, že se nedělí o své nekalé zisky.
Zdá se také, že jde o přímé zastrašování civilistů.
Jeden z nich řekl deníku The Telegraph o incidentu v pondělí v úkrytu Hafsa, blízko potravinového centra Abú Rašíd, kde se skupina ozbrojenců napojených na Hamás zdržovala poblíž centra.
"Několik mladých mužů k nim přistoupilo a požádalo je, aby se od útulku vzdálili, zdůrazňovali, že zařízení ubytovává vysídlené ženy, děti a seniory a že přítomnost ozbrojených osob by mohla ohrozit jeho cíle."
"Skupina odešla, aby se vrátila s větším počtem. Vtrhli do úkrytu a začali střílet, což vyvolalo paniku a děs mezi ženami a dětmi, a pokračovali v zatýkání několika lidí."
Zdroj uvedl, že Hamás poté odmítl zajatce propustit, dokud mu nebyla vyplacena částka asi 6 000 liber jako odškodné za vystřelenou munici.
Obavy mladých mužů, kteří žádali ozbrojence, aby se vzdálili od úkrytu Hafsa, se zdály být oprávněné.
Následující den IDF zahájily letecký útok na policejní stanici řízenou Hamásem v Džabálíji, při níž bylo zabito nejméně sedm lidí včetně ženy, uvedli místní představitelé.
Izraelci uvedli, že mezi cíli byl i vysoce postavený člen jednotky Nachba, elitní skupiny bojovníků Hamásu, kteří vedli masakr 7. října.
Zdá se, že Hamás je odhodlán upevnit svou fyzickou i ekonomickou kontrolu nad obyvatelstvem.
A to přestože nabídl rozpuštění správy Gazy a předání kontroly technokratické palestinské vládě podporované Trumpovou Mírovou radou.
Hamás však ví, že pokud nebude nejprve souhlasit s odzbrojením, Izrael nedovolí Národnímu výboru pro správu Gazy vstup do Pásma, což činí toto oznámení v nejlepším případě symbolickým.
Externí analytici se obávají, že teroristická skupina by chtěla, aby Trumpovi nominanti převzali odpovědnost za obnovu zdevastovaného pásma, zatímco Hamás bude číhat v pozadí se zbraněmi a penězi, připraven zaplatit úředníkům a bojovníkům v případě další války s Izraelem.
Kromě pokračujícího shazování munice IDF obsadila více území, než kolik měla podle dohody o příměří dočasně držet, přibližně 53 %.
Současné odhady uvádějí podíl mezi 60 a 70 %.
V prohlášení, v němž kritizoval Hamás, Dr. Alakbarov také uvedl: "Současně rozšiřování oblastí pod izraelskou kontrolou dále snižuje prostor dostupný civilistům, což činí nezbytným, aby humanitární pomoc mohla bezpečně proudit a dosahovat lidí bez zásahů."
Koordinace vládních aktivit na územích (Cogat), izraelská vojenská agentura organizující vstup pomoci do Gazy, využila prohlášení OSN.
Cogat řekl: "To představuje další jasný důkaz, že Hamás cynicky zneužívá humanitární prostor a pomoc určenou obyvatelům Pásma Gazy pro své vlastní účely."
Zdroj v angličtině: ZDE
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