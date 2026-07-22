Ruský představitel v Ženevě vyzval k "depolitizaci" ochrany práv původních národů
22. 7. 2026
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Igor Barinov, kariéra důstojník FSB, který nyní vede Ruskou agenturu pro záležitosti státní příslušnosti a jehož zaměstnanci zahrnují nejméně dalších třináct členů ruských bezpečnostních složek, požaduje, aby mezinárodní společenství přestalo mluvit o obraně etnických menšin v jeho zemi.
Na 19. zasedání Mechanismu expertů OSN pro práva původních obyvatel v Ženevě Barinov vyzval reprezentanty komunity, aby přijali "depolitizovaný přístup" k právům původních obyvatel a stěžoval si na "nedostatek objektivity" ve výzkumném mechanismu ohledně Ruska.
Barinov řekl, že Rusko "má vlastní historické zkušenosti s rozpoznáváním a zajištěním práv původních obyvatel. Tento přístup umožnil zachování jejich početných obyvatel, stejně jako tradičních způsobů osídlení, systémů obživy a struktury samosprávy v průběhu staletí."
Těžko říci, odkud začít řešit to, jak nepravdivá jsou Barinovova tvrzení, což je zdokumentováno jako nepravdivé aktivisty a akademickými odborníky přímo v Rusku a uznáno, že to není pravda, těmi v mezinárodním společenství, kteří tomu věnovali pozornost - až po zřetelné ruské snahy podkopat a dokonce zničit etnické menšiny.
Pokus o odmítnutí kritiky ruského postupu proti menšinám jako "politické" a požadavek, aby přijali nepolitický přístup, de facto vyzývá všechny, aby nekriticky přijali vše, co říkají on a další důstojníci FSB. Je to jen další příklad fungování režimu vedeného dalším důstojníkem FSB, který se snaží popřít zřejmé tím, že hází závoj na nepříjemnou realitu.
Mezinárodní společenství jako celek by mělo věnovat více pozornosti tomu, co vlastně Putinův režim dělá co se týče etnických menšin, a způsobům, jakými se snaží skrýt svou hroznou historii. Cokoli menšího umožní Kremlu a FSB pokračovat v tom, co dělají.
Zdroj v ruštině: ZDE
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