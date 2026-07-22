Trump vysílá desítky letadel na Blízký východ do nové operace proti Íránu
22. 7. 2026
Trump může v následujících dnech vydat odpovídající rozkaz. Nyní je na izraelských leteckých základnách Ben Gurion a Ramon nasazeno asi 30 amerických tankovacích letadel. Podle izraelských představitelů mají USA v nadcházejících dnech v úmyslu poslat Izraeli několik desítek dalších takových letadel, čímž se jejich počet dostane na úroveň na začátku války.
Analytici věří, že demonstrativní vojenské posilování má za cíl zvýšit tlak na Teherán, aby ho donutil otevřít Hormuzský průliv a souhlasit s americkými požadavky ohledně jaderného programu.
Americká armáda útočí na íránské cíle několik dní v řadě. Podle jednoho z amerických představitelů bylo během těchto útoků v oblasti města Bandar Abbás – centra operací Islámských revolučních gard (IRGC) v Hormuzském průlivu – zničeno nejméně sedm mostů. Spojené státy zvažují přechod k větší operaci, která by mohla zahrnovat údery na íránskou kritickou infrastrukturu a jaderná zařízení.
Zhoršení situace probíhá navzdory příměří oznámenému 17. června. V noci 17. července Spojené státy zahájily další rozsáhlou sérii útoků na cíle v Íránu, zasáhly desítky vojenských cílů, včetně pobřežních pozorovacích stanovišť, systémů protivzdušné obrany a námořních zařízení. V reakci na to IRGC oznámila útoky na americká zařízení v Jordánsku, Bahrajnu a Kuvajtu. Současně Spojené státy zřídily blokádu pro íránské lodě v Hormuzském průlivu, zastavují a kontrolují lodě a v případě neposlušnosti zahajují palbu.
Trump mezitím po konzultacích s asistenty je stále více nakloněn rozšiřování vojenské operace. Mezi zvažovanými možnostmi je zesílení leteckých úderů a vyslání amerických jednotek na ostrovy poblíž Hormuzského průlivu.
Zdroj v angličtině: ZDE
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