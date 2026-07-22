Daniel Ortega zrušil volby. Sandinistická revoluce skončila v rodinné diktatuře
22. 7. 2026 / Fabiano Golgo
Daniel Ortega neoznámil volební reformu, odklad hlasování ani změnu ústavy, kterou by bylo ještě možné vydávat za právnický trik. Řekl to bez obalu: „Tady už žádné volby nebudou." Dodal, že režim vybuduje prostřednictvím zákonů „zeď" proti opozici, aby se její představitelé nikdy nemohli dostat k moci. Stalo se tak 19. července 2026, během oslav 47. výročí sandinistické revoluce, která v roce 1979 svrhla diktaturu Anastasia Somozy Debayleho.
Načasování nemohlo být symboličtější. Před sedmačtyřiceti lety Nikaragujci svrhli vládce, který považoval stát za majetek své rodiny. Nyní jeden z vítězů této revoluce oznamuje, že stát už nebude patřit voličům.
Většina dnešních diktátorů si alespoň ponechává volební kulisy. Nechávají lidi hlasovat, ale předem odstraní skutečné kandidáty, obsadí volební komise, ovládnou média a upraví zákony tak, aby výsledek nemohl překvapit. Volby jsou prázdné, ale režim je potřebuje jako rituál. Razítko bez obsahu má stále připomínat souhlas společnosti.
Ortega nyní odhazuje i razítko. Už netvrdí, že jej lid pokaždé znovu volí. Tvrdí, že lid nemá právo rozhodovat, protože by mohl rozhodnout nesprávně.
To není projev síly. Je to přiznání strachu.
Nikaragujskou historii nelze poctivě vyprávět bez amerických intervencí. Spojené státy zemi vojensky okupovaly v letech 1912 až 1933. Augusto César Sandino vedl proti okupaci partyzánský boj a stal se symbolem národní suverenity. Po odchodu amerických jednotek vznikla Národní garda, z níž vyrostla moc Anastasia Somozy Garcíi. Jeho rodina pak ovládala Nikaraguu více než čtyři desetiletí, s politickou a vojenskou podporou Washingtonu.
Somozovský stát nebyl normální autoritářskou vládou. Byl rodinným podnikem, který měl armádu, policii a vlajku. Členové dynastie a jejich spojenci kontrolovali rozsáhlé části hospodářství, zatímco opozice čelila vězení, mučení nebo smrti. Katastrofální zemětřesení v Managui v roce 1972 ještě odhalilo rozsah korupce: zahraniční pomoc určená obětem se stala dalším zdrojem obohacování režimu.
Sandinistická revoluce proto nebyla pouhým importem kubánského komunismu, jak ji později líčila Reaganova vláda. Vyrostla z reálné sociální bídy, národní potupy a nenávisti vůči rodině, která si přivlastnila stát. Vedle marxistů se na pádu Somozy podíleli křesťané, liberálové, podnikatelé, studenti, rolníci i část středních vrstev.
První roky revoluce přinesly nejen politické chyby a rostoucí koncentraci moci, ale také skutečné společenské změny. Národní alfabetizační kampaň z roku 1980 snížila podle UNESCO během pěti měsíců negramotnost přibližně z 50 na 12 procent. Desítky tisíc mladých lidí odešly na venkov učit číst obyvatele, které starý režim ponechal mimo školství a stát.
Je důležité to připomenout. Ortega nebyl od počátku pouhým televizním šarlatánem, který si vymyslel revoluční životopis. Byl součástí skutečného osvobozeneckého hnutí. Právě proto je jeho politický konec tak odpudivý. Nezradil pouze nějaký stranický program. Zradil historický důvod, pro který se jeho vlastní hnutí dostalo k moci.
Stejně nepoctivé by bylo z dějin vymazat válku vedenou proti sandinistické vládě. Spojené státy financovaly a podporovaly Contras, jejichž boj přinesl Nikaragui další násilí a hospodářskou devastaci. Mezinárodní soudní dvůr v roce 1986 rozhodl, že Spojené státy porušily zákaz použití síly a zásadu nevměšování do záležitostí jiného státu.
Americká odpovědnost je skutečná. Neuděluje však Ortegovi doživotní vlastnické právo na Nikaraguu. Minulý imperialismus nemůže být omluvenkou pro dnešní domácí tyranii. Zločin spáchaný Washingtonem se nestane méně skutečným tím, že Ortega je diktátor. A Ortega se nestane demokratem tím, že Ronald Reagan vedl proti jeho zemi nezákonnou válku.
Obě pravdy mohou existovat současně. Jen propaganda potřebuje jednu z nich vymazat.
Ortega zvítězil v prezidentských volbách roku 1984. O šest let později jej porazila Violeta Barrios de Chamorro, kandidátka široké opoziční koalice. Sandinisté výsledek uznali a předali moc. Volby roku 1990 probíhaly ve stínu války, amerického embarga a otevřené americké podpory opozici, ale byly skutečně soutěživé a mezinárodně sledované.
Právě pokojné předání moci mohlo být největším civilizačním úspěchem sandinistické revoluce. Ukázalo, že hnutí, které přišlo se zbraní v ruce, dokáže odejít na základě hlasovacích lístků. Nikaragua poprvé získala možnost, že změna vlády nemusí znamenat popravy, exil, převrat nebo občanskou válku.
Ortega dnes ničí právě tento okamžik vlastní minulosti.
Po porážkách v letech 1990, 1996 a 2001 se Ortega nevrátil k moci novou revolucí. Vrátil se zákulisním obchodem se systémem, který později zničil. Pakt s bývalým prezidentem Arnoldem Alemánem rozdělil kontrolu nad státními institucemi mezi dvě politické skupiny a změnil volební pravidla. Kandidát mohl vyhrát už s 35 procenty hlasů, pokud měl nejméně pětibodový náskok. Tato úprava pomohla Ortegovi zvítězit v roce 2006 s přibližně 38 procenty hlasů.
Ortega tedy prošel dveřmi demokracie a poté je zevnitř zamkl.
Nejprve přicházela jednotlivá rozhodnutí, která bylo možné vydávat za sporná, ale technická. V roce 2009 mu Nejvyšší soud otevřel cestu k opakované kandidatuře. V roce 2014 byly prezidentské limity odstraněny z ústavy. Státní instituce, volební orgány, policie, justice a velká část médií postupně ztrácely samostatnost.
Před volbami roku 2021 režim uvěznil sedm možných prezidentských kandidátů a řadu dalších opozičních představitelů. Organizace amerických států následně prohlásila, že hlasování nemělo demokratickou legitimitu. Volby ještě existovaly na papíře, ale stát před nimi odstranil samotnou možnost volby.
Ústavní reforma schválená v roce 2025 už téměř přestala předstírat dělbu moci. Z Rosario Murillové, Ortegovy manželky, učinila spoluprezidentku. Prezidentské období prodloužila na šest let, umožnila neomezenou opakovanou kandidaturu a podřídila prezidentskému páru zákonodárnou, soudní i volební moc. Zákaz cenzury tisku byl odstraněn a ústava otevřela širší prostor pro zapojení armády do vnitřní bezpečnosti. Experti OSN konstatovali, že poslední kontrolní mechanismy byly zlikvidovány.
Červencový výrok proto nevytváří diktaturu. Pouze ji oficiálně pojmenovává.
Rozhodující zlom přišel v dubnu 2018. Protesty vyvolala reforma sociálního zabezpečení, která zvyšovala příspěvky a snižovala některé důchody. Nespokojenost se ale rychle rozšířila. Do ulic vyšli studenti, důchodci, rolníci, podnikatelé, někdejší sandinisté i lidé, kteří nikdy nepatřili k tradiční opozici.
Režim odpověděl policií, ostřelovači a ozbrojenými provládními skupinami. Mezi dubnem 2018 a červencem 2019 zemřelo podle aktualizovaných údajů Meziamerické komise pro lidská práva nejméně 355 lidí. Více než dva tisíce dalších bylo zraněno.
Skupina expertů OSN později dospěla k závěru, že vraždy, věznění, mučení, deportace a politická perzekuce mohou představovat zločiny proti lidskosti. Represe nebyla sérií excesů jednotlivých policistů. Byla součástí státní politiky zaměřené na odstranění skutečných i domnělých odpůrců.
Od té doby byly zrušeny tisíce občanských, kulturních, náboženských a humanitárních organizací. Nezávislá média byla zabavena, zablokována nebo donucena pracovat z exilu. Univerzity přišly o právní status a majetek. Kněží byli vězněni či vyhoštěni. Stovkám kritiků byla odebrána státní příslušnost a jejich majetek byl konfiskován.
Odebrání občanství je v tomto systému obzvlášť výmluvné. Diktatura už netrestá jen to, co člověk dělá. Tvrdí, že může rozhodnout, zda člověk vůbec patří k národu.
To je logika absolutního vlastnictví. Země nepatří občanům. Občané smějí patřit k zemi pouze tak dlouho, dokud je vlastníci režimu považují za poslušné.
Rosario Murillová není pouze manželkou prezidenta s neformálním vlivem. Je ústavně zakotvenou spoluprezidentkou a připravenou nástupkyní. Členové rodiny Ortega–Murillo zastávají vládní funkce, řídí média a podílejí se na podnicích spojených se státem. Osm z devíti dětí páru podle dřívějšího zjištění deníku El País pracovalo v rodinném politicko-obchodním systému, mimo jiné jako vládní poradci či vedoucí televizních stanic a reklamních společností získávajících státní zakázky.
To už není ani revoluční socialismus, ani běžný autoritářský prezidentský režim. Je to patrimonialismus: stát se stává pokračováním domácnosti vládce. Veřejná funkce, stranická hierarchie, rodina, média a podnikání se spojují v jeden mocenský organismus.
Ortega kdysi bojoval proti Somozovi. Nakonec Somozu neporazil. Nakonec jej napodobil.
Změnil slovník, barvy, hymny a zahraniční spojence. Nezměnil základní princip: Nikaragua má být dědictvím vládnoucí rodiny.
Historická ironie je téměř příliš dokonalá. Somozovci tvrdili, že chrání zemi před komunismem. Ortega tvrdí, že ji chrání před somozovci a Američany. Obě dynastie tak vysvětlují svou věčnost existencí nepřítele. Bez nepřítele by totiž musely vysvětlit, proč nikdo jiný nesmí vládnout.
Ortegův režim samozřejmě patří k autoritářské tradici části latinskoamerické levice. Každý pokus zamlčet tuto skutečnost je politickou zbabělostí. Levice, která dokáže rozpoznat diktaturu pouze tehdy, když diktátor privatizuje podniky, nosí uniformu a spolupracuje s Washingtonem, neobhajuje lidská práva. Obhajuje svůj tábor.
Ale bylo by stejně hloupé vydávat Ortegův pád za důkaz, že všechny sociální reformy, antiimperialismus nebo levicová politika nevyhnutelně vedou k tyranii. Latinská Amerika zná rodinné diktatury, vojenské junty, prezidentské autokraty i zkorumpované oligarchie zprava i zleva.
Hlubší nemocí je kult caudilla: přesvědčení, že vůdce není dočasným správcem státu, nýbrž vtělením národa. Jakmile se vůdce ztotožní s lidem, každý jeho kritik se automaticky stává nepřítelem lidu. Jakmile se strana ztotožní s revolucí, vystřídání strany se začne popisovat jako zrušení revoluce. A jakmile se režim prohlásí za obránce vlasti, opozice může být odsouzena jako agent ciziny.
Ortega nepovažuje odpůrce za občany s jiným politickým názorem. Nazývá je „zrádci", „pučisty" a nástroji Spojených států. Proto proti nim podle jeho logiky nelze soutěžit. S nepřítelem se nevede volební kampaň. Nepřítel se izoluje, zavře nebo vyžene.
Tato logika má důsledky pro celý kontinent. Autoritářská pravice bude Nikaraguu využívat jako důkaz, že levice vždy skončí zákazem voleb. Část levice bude naopak Ortegu omlouvat americkými intervencemi a sankcemi. Obě strany tak přispějí ke stejné katastrofě: demokracie přestane být společným pravidlem a stane se pouze zbraní používanou proti protivníkovi.
Kdo mlčí k Ortegovi, protože je údajně „náš", ztrácí právo přesvědčivě odsuzovat příštího pravicového autoritáře. A kdo ignoruje dějiny amerických zásahů, protože Ortega je diktátor, pomáhá jeho propagandě tvrdit, že všechna zahraniční kritika je jen pokračováním imperialismu.
Demokracie nemůže přežít, jestliže každá politická rodina uznává lidská práva pouze u svých přátel.
Režim může ještě dlouho přežívat. Nikaragujská ekonomika se nezhroutila způsobem známým z Venezuely. Světová banka uvádí, že v roce 2025 vzrostl hrubý domácí produkt o 4,9 procenta. Stavebnictví, těžba, služby a finanční sektor pokračovaly v růstu.
Tato makroekonomická stabilita však obsahuje krutý paradox. Peněžní převody Nikaragujců žijících v zahraničí dosáhly v roce 2025 přibližně 29,4 procenta HDP. Jinými slovy, téměř třetinu ekonomického výkonu představují peníze posílané lidmi, z nichž mnozí odešli kvůli nedostatku příležitostí, politickému útlaku nebo obojímu.
Režim je částečně udržován dolary těch, které jeho systém vyhnal.
Od roku 2018 požádalo jen v sousední Kostarice o azyl více než 300 000 Nikaragujců. Exodus odčerpává novináře, lékaře, akademiky, podnikatele, studenty i politické organizátory. Krátkodobě tím diktatura získává klidnější společnost. Dlouhodobě tím země ztrácí generaci, která by mohla vybudovat její budoucnost.
Autoritářská stabilita proto může vypadat klidně pouze při pohledu z prezidentského pódia. Ve skutečnosti je financována emigrací, strachem a systematickým vyprazdňováním veřejného života.
Co bude po Ortegovi?
Danielu Ortegovi je osmdesát let. Zákaz voleb tedy neřeší pouze jeho další funkční období. Řeší otázku nástupnictví.
Nejpravděpodobnějším bezprostředním plánem je pokračování rodinného režimu pod Rosario Murillovou. Ústava jí už poskytuje postavení spoluprezidentky a automatickou cestu k převzetí moci. To ale neznamená, že předání proběhne hladce. Systémy založené na osobní loajalitě vypadají pevně, dokud je jejich zakladatel naživu. Po jeho odchodu se mohou otevřít spory uvnitř rodiny, strany, policie, armády a hospodářských skupin napojených na stát.
Zrušením voleb Ortega neodstranil politiku. Jen ji přemístil.
Nebude se odehrávat ve volebních místnostech, ale v paláci, bezpečnostních složkách, exilu, podzemních sítích a případně znovu na ulicích. Když režim zlikviduje pokojný mechanismus změny, nezaručí tím věčnost. Pouze zvyšuje pravděpodobnost, že budoucí změna bude náhlá, chaotická a násilná.
Nelze vyloučit ani dlouhé období zdánlivého klidu. Policejní stát, rodinná kontrola médií, oslabená občanská společnost a masový exil opozice poskytují režimu značnou odolnost. Čína s Nikaraguou prohloubila diplomatické a hospodářské vztahy a Ortega dlouhodobě hledá politickou a bezpečnostní oporu také v Rusku. Tyto vztahy mu mohou pomáhat čelit západnímu tlaku, přestože nenahradí hluboké ekonomické vazby Nikaraguy na Spojené státy a příjmy rodin z emigrace.
Samotné sankce přitom demokracii nevytvoří. Plošný hospodářský tlak může postihnout obyvatelstvo, posílit exodus a dodat režimu další argument pro příběh obležené pevnosti. Smysl mají především cílené sankce proti konkrétním představitelům represivního aparátu, sledování zahraničního majetku vládnoucí rodiny, podpora nezávislých médií v exilu, ochrana uprchlíků a systematické shromažďování důkazů pro budoucí trestní řízení.
Budoucnost Nikaraguy však nemůže být navržena ve Washingtonu, Moskvě ani Pekingu. Má-li vzniknout legitimní přechod, musí být nikaragujský. Zahraničí může chránit pronásledované, omezovat zdroje represivního aparátu a trvat na odpovědnosti. Nemůže zvenčí vyrobit důvěru, politické instituce ani společnost schopnou znovu spolu žít.
Nejtěžším úkolem jednou nebude pouze odstranit rodinu Ortega–Murillo z prezidentského paláce. Bude nutné znovu vybudovat soudnictví, volební správu, univerzity, média, místní samosprávu, profesní organizace a důvěru mezi lidmi, kteří byli roky vedeni k tomu, aby v každém nesouhlasu viděli spiknutí.
Volby samy o sobě demokracii nezaručují. Bez voleb ale demokracie neexistuje vůbec.
Daniel Ortega to nyní řekl hlasitěji než jeho odpůrci: zrušil je právě proto, že by mohly změnit vládu. Tím mimoděk vysvětlil jejich smysl lépe než mnoho učebnic politologie.
Sandinistická revoluce nezemřela roku 1990, když Ortega prohrál a předal moc. Tehdy naopak dokázala, že Nikaragua může vystoupit z kruhu dynastií, převratů a občanských válek. Zemřela ve chvíli, kdy její někdejší vůdce oznámil, že už nikdy nesmí prohrát.
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