USA mohou povolit Saúdské Arábii jaderné zbraně
22. 7. 2026
Podle dvou zdrojů dokument čeká na podpis prezidenta více než rok a jeho schválení bylo zpožděno kvůli válce proti Íránu, kterou Trump konkrétně vysvětlil nutností zabránit Teheránu získat jaderné zbraně. Někteří kongresmani také věří, že Bílý dům nespěchá s podpisem, protože se obává dvoustranné rezoluce, která by mohla iniciativu zablokovat.
Experti varují, že v nepřítomnosti přísných omezení v nové dvoustranné dohodě o mírovém využití jaderné energie by mohla Saúdské Arábii otevřít cestu k vytvoření vlastních jaderných zbraní. Korunní princ Muhammad bin Salmán dříve uvedl, že království získá jadernou bombu, pokud tak učiní jeho hlavní regionální rival, Írán.
Podle CNN návrh dohody nezavazuje Rijád podepsat dodatečný protokol Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), který stanovuje zvýšené inspekce. Místo toho je navrženo uzavření bilaterální dohody o zárukách mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií.
Ve zprávě Kongresu Trumpova administrativa tvrdila, že tato opatření se budou vztahovat na "nejcitlivější oblasti z hlediska nešíření" – obohacování, konverzi, výrobu paliva a přepracování. Současně však konkrétní podmínky dohody dosud nebyly zveřejněny.
Ve srovnání s dohodou z roku 2009 mezi Spojenými státy a Spojenými arabskými emiráty, která je považována za "zlatý standard" jaderné spolupráce, současný návrh vypadá mnohem méně přísně. Poté SAE dobrovolně opustily obohacování a zpracování uranu a souhlasily s rozšířenou kontrolou MAAE.
Možnost obohacování uranu v Saúdské Arábii bez povinného používání mechanismů MAAE již vyvolala obavy mezi mnoha členy Kongresu. Kelsey Davenport, zástupkyně Asociace pro kontrolu zbrojení, poznamenala, že vytváření "individuálních" dohod o zárukách by se mohlo stát nebezpečným precedentem, protože by umožnilo Rusku a Číně nabídnout dalším zemím podobné dohody s méně účinnými kontrolními mechanismy.
Zdroj v angličtině: ZDE
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