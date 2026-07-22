Botswana oznámila masový nábor svých občanů v Rusku
22. 7. 2026
Ministerstvo poznamenalo, že počet obětí těchto schémat "roste alarmujícím tempem" a také uvedlo, že nadále dostávají "srdcervoucí telefonáty" od krajanů, kteří jsou již v první linii a stěžují si na nebezpečné podmínky. V této souvislosti ministerstvo vyzvalo občany, aby pečlivě kontrolovali pracovní nabídky v zahraničí.
Cizincům bylo umožněno uzavřít smlouvy s Ministerstvem obrany Ruské federace v listopadu 2022 a osobám bez státní příslušnosti v červenci 2024. Podle The Telegraph do konce roku 2025 Rusko přilákalo do války asi 18 tisíc občanů ze 128 zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky, z nichž nejméně 3,3 tisíce bylo zabito v boji. Mnoho takových rekrutů zemře během prvních 72 hodin po odeslání na frontu kvůli nedostatečnému výcviku a pochopení toho, kam se dostali. Několik států, včetně Nepálu, Indie, Srí Lanky, Jordánska a Keni, požaduje, aby Moskva přestala verbovat a vrátila jejich občany do vlasti.
Zdroj v angličtině: ZDE
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