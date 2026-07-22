Botswana oznámila masový nábor svých občanů v Rusku

22. 7. 2026

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Úřady Botswany oznámily prudký nárůst případů podvodného náboru krajanů pro ruskou válku proti Ukrajině. Podle Ministerstva mezinárodních vztahů republiky jsou občané lákáni do zahraničí pod záminkou zaměstnání, po čemž jsou nuceni účastnit se bojů.

Ministerstvo poznamenalo, že počet obětí těchto schémat "roste alarmujícím tempem" a také uvedlo, že nadále dostávají "srdcervoucí telefonáty" od krajanů, kteří jsou již v první linii a stěžují si na nebezpečné podmínky. V této souvislosti ministerstvo vyzvalo občany, aby pečlivě kontrolovali pracovní nabídky v zahraničí.

Cizincům bylo umožněno uzavřít smlouvy s Ministerstvem obrany Ruské federace v listopadu 2022 a osobám bez státní příslušnosti v červenci 2024. Podle The Telegraph do konce roku 2025 Rusko přilákalo do války asi 18 tisíc občanů ze 128 zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky, z nichž nejméně 3,3 tisíce bylo zabito v boji. Mnoho takových rekrutů zemře během prvních 72 hodin po odeslání na frontu kvůli nedostatečnému výcviku a pochopení toho, kam se dostali. Několik států, včetně Nepálu, Indie, Srí Lanky, Jordánska a Keni, požaduje, aby Moskva přestala verbovat a vrátila jejich občany do vlasti.

Zdroj v angličtině: ZDE

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Obsah vydání | 22. 7. 2026