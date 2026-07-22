Rusko: Putinovu gardu začali připravovat k mobilizaci
22. 7. 2026
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Rosgvardija se rozhodla poprvé aktualizovat pravidla civilní obrany, včetně přípravy na hrozby během období mobilizace. Návrh dokumentu byl zveřejněn na portálu státních dokumentů.
Byly provedeny změny v nařízení z roku 2018, které upravuje organizaci civilní obrany v jednotkách Rosgvardije.
Nyní se zde mluví o předběžné přípravě na ochranu zaměstnanců této federální služby, civilního personálu, zaměstnanců podřízených organizací, členů jejich rodin a majetku. Po změnách v rozkazu bude upřesněno, že je řeč o přípravě na ochranu "před nebezpečími vznikajícími během období mobilizace, během stanného práva, ve válečném období".
Kromě toho garda rozšíří seznam úkolů v oblasti civilní obrany. Konkrétně bude k dokumentu přidána evakuace vojenského personálu – nyní se dokument týká pouze civilního personálu, zaměstnanců a členů jejich rodin.
Podle vysvětlující poznámky jsou změny nutné, aby bylo nařízení v souladu se zákonem o občanské obraně aktualizovaným v roce 2025. Po novelizaci zákon začal definovat civilní obranu jako systém přípravy na ochranu obyvatelstva před nebezpečím během mobilizace, stanného práva a válečného období. Dříve šlo o ochranu "ve vojenských konfliktech nebo v důsledku těchto konfliktů, stejně jako v nouzových situacích".
Odborníci z Amerického institutu pro studium války varovali před možností nové mobilizace v Rusku už v únoru. Upozornili, že tempo náboru smluvních vojáků přestalo pokrývat ztráty na frontě, které podle západních odhadů dosáhly do poloviny tohoto roku 1,4 milionu lidí, včetně padlých a raněných.
Zdroje z The Washington Post uvedly, že řada evropských představitelů nevylučuje mobilizaci po volbách do Dumy, pokud budou vysoké ztráty na frontě pokračovat. V létě se v z-kanálech začaly objevovat zvěsti o možné mobilizaci, které uváděly načasování (říjen) a dokonce i počet osob podléhající branné povinnosti, 1,2 milionu lidí. Zdroje Věrstky a Važnych Istorijí uváděly, že ministerstvo obrany již připravuje cvičiště pro rekruty a ti, kteří mají na starosti doplňování armády, dostali potřebné rozkazy.
Podle lidskoprávních aktivistů dostává stále více Rusů mobilizační rozkazy, když přicházejí na vojenské registrační a náborové úřady na základě předvolání, aby "aktualizovali data". Zástupce jednoho z branců uvedl, že vojenské registrační a náborové úřady nyní "pracují v týmech, kontrolují všechny a přidávají lidi do skupiny těch, kteří "mohou být užiteční pro armádu", což označuje za přípravu na všeobecnou mobilizaci a výběr kandidátů.
Podle kontaktů agentury Reuters blízkých Kremlu se Vladimir Putin připravuje na eskalaci nepřátelství v reakci na ukrajinské útoky hluboko v Rusku.
Zdroj v ruštině: ZDE
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