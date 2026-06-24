Evropa trpí vlnou veder a úleva je sotva na obzoru
24. 6. 2026
Teploty ve Francii v pondělí překonaly rekordy, uvádí meteorologická služba Meteo-France.
Meteo-France, s odkazem na předběžná data, uvedla, že národní index tepla ve Francii, průměr denních a nočních maxim naměřených na 30 meteorologických stanicích po celé zemi, dosáhl v pondělí 29,2 stupně Celsia, což je nejvyšší úroveň zaznamenaná v červnu. Předchozí maximum bylo dosaženo 30. června loňského roku.
V pondělí byly překonány také historické rekordy v horku, kdy teplota v Bordeaux, které se nachází v jihozápadní vinařské oblasti, dosáhla 41,9 stupně Celsia, čímž překonala rekord z loňského srpna.
Poitiers ve střední Francii dosáhlo 41,2 °C, čímž překonalo předchozí maximum z roku 1947.
Paříž se potila během své nejteplejší noci v červnu, přičemž teplota neklesla pod 24,2 Celsia. Francouzské hlavní město překonalo další červnový rekord s 37,7 °C naměřeným v pondělí odpoledne.
O víkendu úřady zakázaly prodej alkoholu na pouliční večírcích Fete de la Musique, které se konají v Paříži a městech po celé zemi.
Francouzská meteorologická agentura varovala, že současná vlna veder bude i nadále "rozšířená, dlouhotrvající a intenzivní", přičemž se očekává, že teploty zůstanou vysoké minimálně do konce týdne.
Meteorologové uvádějí, že z 51 vln veder zaznamenaných v zemi od roku 1947 se jich 34 odehrálo od roku 2000 — a 26 od roku 2011.
Současná vlna veder, varují, by mohla nakonec konkurovat té, která v srpnu 2003 ve Francii zabila 15 000 lidí.
Ve Francii zatím zemřelo v souvislosti s současným kolem extrémního horka nejméně 18 lidí, včetně dvou dětí, které zůstaly v autě.
Stejně jako většina Evropy, i Německo se bude péct po celý tento týden, protože země je zasažena velkou vlnou veder.
V neděli německá meteorologická služba (DWD) uvedla, že obvykle chladnější oblasti na severu země budou ovlivněny, a dokonce předpověděla, že teploty by mohly v některých částech jihozápadu dosáhnout až 40 °C.
Intenzivní horko přináší zvýšené riziko silných bouří, například v Berlíně, kde hasiči o víkendu absolvovali asi 160 výjezdů.
Stromy byly vyvráceny a některá z 300 pódií, kde se konal hudební festival "Fete de la Musique" po celém městě, byla poškozena, ale naštěstí nebyly hlášeny žádné vážné nehody ani zranění.
Nicméně došlo k jedné oběti ve východní spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, kde náhlé přívaly deště způsobily dopravní nehodu, při níž řidič ztratil kontrolu nad vozidlem. Jedna žena zemřela a čtyři další cestující byli zraněni.
Podle DWD se neočekává, že teploty klesnou dříve než příští týden.
Nejvyšší britská meteorologická autorita, Met Office, vydala červené varování před extrémními horky v částech střední a jižní Anglie a Walesu.
Varování potrvá od 09:00 ve středu 24. června do 21:00 ve čtvrtek 25. června.
Varování zahrnuje nejen hlavní města Londýn a Birmingham, ale také historické město Bath.
"Je nyní pravděpodobné, že bude překonána současná nejvyšší zaznamenaná teplota za červen, konkrétně 35,6 °C naměřená v Southamptonu v červnu 1976 a Camden Square v červnu 1957," uvedl meteorolog.
Zdroj v angličtině: ZDE
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