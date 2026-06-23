V Trumpově bělošské voličské základně z řad dělníků se objevují trhliny
23. 6. 2026
Voliči jsou rozčarováni tím, že Trump nesplnil své ekonomické sliby. Pro republikány to znamená špatnou zprávu s ohledem na listopadové volby
Pokud byla pro volební vítězství Donalda Trumpa v letech 2016 a 2024 klíčová nějaká demografická skupina, byli to bělošští voliči z řad dělnické třídy. Pro republikány je však možná nebezpečnou zprávou, že Trumpova podpora v této skupině prudce poklesla – mnoho bělošských voličů z dělnické třídy je totiž nespokojeno se vším, od rostoucí inflace a cen pohonných hmot až po Trumpovu válku proti Íránu. Tyto zjevné trhliny v Trumpově voličské základně z řad dělníků naznačují velké potíže pro republikány v listopadových volbách do Kongresu.
V roce 2024 Trump získal 66 % bělošských voličů bez vysokoškolského vzdělání, ale nový průzkum CBS News zjistil, že 54 % této demografické skupiny je nespokojeno s jeho výkonem. To představuje nárůst oproti 45 % nesouhlasu v únoru (předtím, než Trump začal bombardovat Írán) a prudký nárůst oproti 32 % v únoru 2025.
To ukazuje na závažné trhliny v Trumpově bělošské voličské základně z řad dělnické třídy, skupině, kterou si kandidát Trump získal sliby, že zakročí proti imigraci, sníží ceny hned první den, vrátí pracovní místa ve výrobním sektoru a nezačne nové zahraniční války. Mnozí voliči z řad dělníků vidí, že Trump nesplnil žádný z těchto slibů s výjimkou masivního zásahu proti imigrantům – tento zásah se však stal nepopulárním poté, co Trumpovi maskovaní agenti zabili Renee Goodovou a Alexe Prettiho v Minneapolis.
Trumpova voličská základna z řad dělníků se nedočkala nižších cen, které slíbil; místo toho čelí bolestivé 4,2% inflaci, což je nejvyšší míra za poslední tři roky. Trump naprosto selhal i v dalším důležitém slibu daném americkým dělníkům: zvýšit počet pracovních míst ve výrobním sektoru. Od Trumpova návratu do úřadu počet pracovních míst v továrnách klesl o 68 000. Co se týče Trumpova slibu, že nezačne žádné zahraniční války, mnoho amerických dělníků je rozzuřeno tím, že zahájil svou neúspěšnou válku proti Íránu, která k jejich obrovskému zklamání vyhnala nahoru ceny benzínu a potravin.
Peggy Liffová, 57letá svářečka z Ohia, která třikrát hlasovala pro Trumpa, uvedla, že ji během Trumpova prvního funkčního období nadchla nízká inflace, ale nyní je na Trumpa naštvaná. „On se soustřeďuje na jiné věci, jako je zahraničí, Írán,“ řekla deníku Washington Post. „Říká, že to dělá pro nás, ale já nevidím, kde se to děje.“
Skutečnost, že značná část Trumpovy voličské základny z řad dělníků se k němu obrátila zády, by měla být přínosem pro demokratické kandidáty v Iowě, Severní Karolíně, Ohiu, Texasu a dalších státech, kde žije početná bělošská dělnická třída. Aby zvýšili své šance na znovuzískání Sněmovny reprezentantů a Senátu, musí demokraté využít rostoucího rozčarování dělníků z Trumpa a republikánů. A nezapomínejme, že proti Trumpovi se obrátili nejen bělošští voliči z řad dělnické třídy – mnoho afroamerických, hispánských a asijsko-amerických příslušníků dělnické třídy je rovněž rozhořčeno tím, že Trump uvrhl USA do války, že ceny benzínu prudce vzrostly a že ceny rajčat vzrostly o 32 % za poslední rok, ceny kávy o 17 % a hovězího masa o 13 %.
Zatímco se Trump soustředil na válku proti Íránu a na stavbu svého pozlaceného tanečního sálu a oblouku, který bude především pomníkem jeho ega, američtí dělníci jsou z mnoha Trumpových opatření skleslí. Nelíbí se jim jeho cla, která zvýšila ceny mnoha výrobků, od nábytku přes kávu až po čerstvé ovoce. Mnoho Američanů je rozhořčeno tím, že zatímco Trump ve svém „velkém, krásném návrhu zákona“ podpořil snížení daní pro nejbohatší o více než 1 bilion dolarů, uštědřil ránu americké dělnické třídě tím, že prosadil návrh zákona, který snížil výdaje na Medicaid a potravinovou pomoc o více než 1 bilion dolarů.
Američané z dělnické třídy vidí, jak se v zemi rychle prohlubují rozdíly v příjmech a bohatství. Titulek v New York Times vystihl pocity mnoha méně zámožných Američanů: Mzdy klesají. Bohatství roste. Není divu, že jsou Američané nespokojení. Článek v NYT poukázal na to, že ve stejném týdnu, kdy se Elon Musk stal prvním bilionářem na světě, zpráva Úřadu pro statistiku práce zjistila, že rostoucí ceny energií vymazaly 18 měsíců mzdového růstu průměrného amerického pracovníka. Mnozí američtí dělníci bezpochyby nesnášejí, že Trump miluje společnost miliardářů, že se opakovaně snaží oslabit odbory a že nechal Muska bezohledně škrtat federální agentury a propouštět oddané federální zaměstnance.
Kvůli všem těmto věcem je Trumpova popularita mezi americkými dělníky na dně, i když se je snaží okouzlit klecovými zápasy v Bílém domě. Podle nedávného průzkumu Fox News pouze 33 % bělošských voličů z řad dělníků schvaluje to, jak Trump řeší ekonomiku, a pouhých 25 % schvaluje jeho přístup k inflaci. Dobrou zprávou pro demokraty je, že nedávný průzkum NPR/PBS News/Marist zjistil, že 44 % bělošských voličů bez vysokoškolského vzdělání uvedlo, že letos budou spíše volit demokratického kandidáta do Kongresu než republikánského, což je nárůst z 30 % těsně před mezivolbami v roce 2018.
John McLaughlin, republikánský průzkumník, který dlouhodobě pracoval pro Trumpa, říká, že toto rozčarování je pro republikány nebezpečné. „ Právě voliči z dělnické třídy nejsou s Republikánskou stranou spokojeni a možná se k volbám nedostaví,“ řekl McLaughlin deníku New York Times.
Trump situaci republikánů ještě zhoršil několika necitlivými výroky, které prozrazovaly ohromující lhostejnost vůči desítkám milionů Američanů, kteří se potýkají s ekonomickými problémy. Minulý týden, v době rostoucí inflace, Trump novinářům řekl: „Miluji inflaci.“ To přišlo měsíc poté, co Trump prohlásil: „O finanční situaci Američanů nepřemýšlím,“ údajně proto, že se tak soustředil na vítězství ve válce proti Íránu.
Tyto komentáře budou skvělým materiálem pro volební reklamy demokratů. Demokraté však musí udělat víc, než jen útočit na Trumpa. Musí předložit nápady, které nadchnou Američany z dělnické třídy, jako je například zavedení nových daní pro miliardáře, aby se uvolnily miliardy dolarů, které by mohly být použity například na to, aby se péče o děti stala mnohem dostupnější. Demokraté by také měli prosazovat některé z nápadů, které prosazuje Kongresový progresivní klub, mezi nimiž je i zlevnění benzínu zavedením daně z nadměrných zisků velkých ropných společností a využití těchto peněz na dotování nákupu pohonných hmot. (Zisky velkých ropných společností v poslední době prudce vzrostly kvůli válce s Íránem.) Vzhledem k vysokým cenám bydlení by demokraté měli nabídnout zlevnění bydlení tím, že navrhnou pomoc ve výši 20 000 dolarů na splátku zálohy pro ty, kteří si kupují dům poprvé.
Stále více demokratů chápe, že je důležité mít program zaměřený na podporu pracujících, ale stále jich není dost. Stále více se ukazuje, že Trump a republikáni nedělají prakticky nic pro zlepšení situace amerických dělníků, a to znamená, že demokraté musí zintenzivnit své úsilí. Jak se Trumpova voličská základna od něj odvrací, šance demokratů v mezivolebních volbách stoupají.
Zdroj v angličtině ZDE
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