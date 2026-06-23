AI modely, které dokáží svrhnout vlády a podniky, budou existovat do několika měsíců – varuje mimořádné společné prohlášení skupiny Five Eyes
23. 6. 2026
Signální agentury v Austrálii, USA, Velké Británii, na Novém Zélandu a v Kanadě bijí na poplach poté, co Trump zablokoval přístup cizincům k modelu Fable AI společnosti Anthropic
Výkonné modely umělé inteligence, které jsou schopné svrhnout vlády a zničit podniky, jsou vzdáleny pouhých několik měsíců, varovaly kybernetické zpravodajské agentury skupiny Five Eyes ve vzácném společném prohlášení, v němž vyzvaly vedoucí představitele, aby „jednali hned“.
Toto překvapivé veřejné vystoupení zpravodajských agentur Austrálie, USA, Velké Británie, Nového Zélandu a Kanady přichází poté, co se Trumpova administrativa na začátku tohoto měsíce rozhodla zablokovat „cizím státním příslušníkům“ přístup k velmi medializovanému modelu umělé inteligence s názvem Fable, který vyvinula technologická společnost Anthropic.
Prohlášení, vydané v pondělí pozdě v noci sydneyského času, uvádí, že ačkoli by umělá inteligence „v průběhu času pomohla zlepšit kybernetickou obranu, zároveň urychluje tempo, rozsah a sofistikovanost kybernetických hrozeb“.
„Očekává se, že modely umělé inteligence typu ‚Frontier‘ překonají současné očekávání odvětví a zásadně promění jak ofenzivní, tak defenzivní kybernetické schopnosti. Nejde o roky, ale o měsíce,“ uvádí varování agentur skupiny Five Eyes.
„V tomto prostředí je kybernetická odolnost nedílnou součástí zajištění kontinuity podnikání, důvěry trhu a dlouhodobé hodnoty.“
Agentury pro kyberbezpečnost uvedly, že skokový pokrok v modelech umělé inteligence ukazuje, že tato technologie sníží překážky pro útočníky a zvýší rychlost i složitost útoků.
„Je zapotřebí reakce na úrovni celé organizace i celé společnosti,“ pokračuje prohlášení.
„Kybernetické riziko již nelze považovat za čistě technický problém. Jedná se o klíčové obchodní riziko a odpovědnost vedení.“
Ačkoli v prohlášení nejsou jmenovitě zmíněny žádné modely umělé inteligence ani společnosti, mnoho subjektů po celém světě upírá pozornost na pokročilou řadu nástrojů společnosti Anthropic.
Jedním z nejnovějších vynálezů této významné technologické společnosti je Fable 5, údajně komunitně přívětivější verze modelu Mythos – výkonného modelu umělé inteligence vydaného na začátku tohoto roku, který je schopen detekovat zranitelnosti v kybernetických systémech a je dostupný pouze prověřeným organizacím a společnostem z obavy, že by mohl být zneužit ke škodlivým účelům.
Oba modely společnosti Anthropic byly v červnu americkou vládou pozastaveny pro použití „cizími státními příslušníky“, přičemž vláda se odvolávala na doporučení orgánů národní bezpečnosti.
Olivia Shen, odbornice na národní bezpečnost a umělou inteligenci z Centra pro studium Spojených států při Univerzitě v Sydney, uvedla, že velká část světa se soustředí na to, co bude s firmou Anthropic dál, ale na obzoru by se mohly brzy objevit mnohé další výkonné modely umělé inteligence.
„Myslím, že musíme počítat s tím, že další Mythos nebo další Fable je hned za rohem,“ řekla Shenová.
„Vidíme pouze to, co již bylo zveřejněno, ale mohly by existovat i jiné modely vyvíjené například v Číně nebo jinými státy, subjekty a společnostmi, které jsou stejně pokročilé.“
V březnu podepsala Albaneseova vláda s firmou Anthropic jako první společností dohodu v rámci svého národního plánu pro umělou inteligenci.
Toto nezávazné memorandum o porozumění znamená, že společnosti souhlasí s tím, že budou s vládou sdílet podrobnosti o pokroku v oblasti umělé inteligence a budou „podporovat bezpečnost“.
Národní plán vlády prosazuje mírný přístup k regulaci tohoto odvětví ve snaze využít ekonomické a produktivní výhody této technologie.
Zdroj v angličtině ZDE
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