„Nevím, jak zachránit svou dceru před jejím manželem“: krutá realita nového manželského zákona Talibanu
23. 6. 2026
Nejnovější nařízení afghánských vládců znemožňuje ženám a dívkám opustit nechtěné či násilnické vztahy, a to i s podporou rodiny
Když Fatima koncem roku 2025 dorazila se svými rodiči k okresnímu soudu v severním Afghánistánu, doufala, že jí soudce konečně povolí opustit její katastrofální manželství.
Svého manžela nikdy před jejich domluvenou svatbou v létě roku 2024 neviděla. Pokaždé, když její rodina požádala o setkání s ním, bylo jim řečeno, že je plachý. Teprve v den svatby, jak říkají příbuzní, Fatima pochopila, co před ní bylo skrýváno: její manžel měl těžké mentální a tělesné postižení a bez pomoci se nedokázal najíst, umýt ani obléknout.
V následujících měsících Fatima vařila, uklízela, starala se o manžela a pečovala o rodinný dobytek. Málokdy jí bylo dovoleno opustit dům. Kdykoli navštívila rodiče, plakala a prosila je, aby ji neposílali zpět.
Nakonec její rodiče souhlasili, že půjdou k soudu a pomohou Fatimě požádat o rozvod.
„Před všemi položil soudce mému zeťovi jen jednu otázku: ‚Kdo je tahle žena?‘,“ vzpomíná Shirin*, Fatimina matka. „On odpověděl: ‚To je moje žena.‘ Potom se soudce obrátil k rodině ženicha a řekl: ‚Vezměte si svou nevěstu.‘“
Dva vojáci Talibanu namířili zbraně na Fatiminy rodiče, zatímco její příbuzní z manželovy strany ji popadli a odtáhli k autu.
„Moje dcera křičela a plakala, že s nimi nechce jít,“ říká Shirin. „Ale nikdo ji neposlouchal.“
To, co se stalo Fatimě, nebylo pouhým rozhodnutím jednoho soudce. Odráží to právní systém, v němž afghánské ženy nemají téměř žádné samostatné právo ukončit své manželství. Ještě před nástupem Talibanu čelily ženy, které se chtěly rozvést s muži, kteří byli násilní, týrali je nebo se neúčastnili rodinného života, vždy obtížné cestě soudními instancemi – ale několik úzkých cest zůstávalo otevřených. Nyní se však zavírají i ty. Pro rodiny žen v násilnických manželstvích, které chtějí, aby byla jejich manželství zrušena, je dostat své dcery pryč stále nemožnějším úkolem.
V dubnu 2026 vydal vůdce Talibanu, Hibatullah Akhundzada, nový dekret o soudním rozvodu manželů, který stanoví 12 důvodů, na jejichž základě lze manželství rozvést. Na papíře se zdá, že některé z nich ženám otevírají cestu k soudu. V praxi je však každá z těchto cest zablokována autoritou mužů: souhlasem manžela, uvážením soudce, výpovědí svědků nebo vlivem mužských příbuzných. Dokonce i v případech týrání nebo zanedbávání dekret stanoví, že soudci a rozhodci nemohou udělit rozvod bez souhlasu manžela.
Dekret rovněž legalizuje dětské sňatky. Umožňuje mužským příbuzným provdat děti a stanoví, že jakmile tyto děti dosáhnou puberty, mohou za omezených okolností požádat soud o zrušení manželství.
Ruqjě* bylo 16 let, když její matka a babička přijaly nabídku k sňatku od 31letého příbuzného žijícího v Turecku. Ruqja protestovala od samého začátku. Sama muži zavolala a přímo mu řekla, že si ho nechce vzít.
„Řekl mi, že jakmile s tím moje rodina souhlasí, budu souhlasit i já,“ říká.
Během zasnoubení, jak uvádí, urážel její rodiče v hlasových zprávách, ignoroval její hovory a nadále komunikoval s jinou ženou, kterou si chtěl vzít. Když se nahrávky dostaly k Ruqjině rodině, vypukla mezi oběma rodinami hádka.
Ruqjina rodina se nakonec pokusila zasnoubení ukončit prostřednictvím khul – formy rozvodu, při které žena zaplatí svému manželovi, aby souhlasil s ukončením manželství.
Talibanský dekret to schvaluje a ženám či jejich rodinám tak otevírá úzkou cestu k vykoupení svobody – nestanoví však žádný limit na částku, kterou je třeba zaplatit.
Rodina Ruqina snoubence požadovala 10 000 dolarů. Její rodina tyto peníze neměla. Prodali svůj dům a domluvili sňatek pro její mladší sestru v naději, že se jim podaří sehnat peníze na vyrovnání. I tak se jim nepodařilo dát dohromady celou částku.
„Když se podívám na svou matku a otce, mám pocit, že jsem je zničila,“ říká Ruqya. „Moje matka říká: ‚Kdybys ten sňatek přijala, alespoň bychom ještě měli náš dům.‘“
Ruqja nyní musí zůstat v manželství s mužem, před kterým se už roky snaží utéct.
Ještě před nejnovějším nařízením Talibanu neměly afghánské ženy rovné právo na rozvod. Mohly však za výjimečných okolností podat žádost o ukončení manželství, například pokud manžel nezajišťoval základní životní potřeby, byl nezvěstný po dobu nejméně tří let nebo trpěl nevyléčitelnou nemocí. I v takových případech však ženy musely svůj případ prokázat u soudu.
Nový zákoník Talibanu z velké části navazuje na tento starší rámec, přináší však několik zásadních změn. Výslovně povoluje, aby byly děti provdávány v jakémkoli věku. Rovněž nutí ženy, jejichž manželé jsou pohřešováni, čekat, až budou prohlášeni za mrtvé, než se s nimi budou moci rozvést. Část zákoníku, která se zabývá týrajícími nebo zanedbávajícími manžely, umožňuje manželce podat žádost k soudu, pokud je její manžel nespravedlivý nebo jí odepírá finanční podporu. Stejný článek však stanoví, že soudci a rozhodci „nesmí udělit rozvod pouze na žádost ženy a bez souhlasu manžela“.
Habiba*, 27 let, se již čtyři roky snaží uniknout svému násilnickému manželovi.
Její sňatek byl součástí výměnné dohody, která umožnila jejímu bratrovi oženit se s ženou ze stejné rodiny. Když později bratrovi řekla, že chce rozvod, varoval ji, že by to mohlo zničit i jeho manželství.
Habiba říká, že po převzetí moci Tálibánem přišel její manžel o práci a stal se čím dál násilnějším; neustále ji bil. Nejprve se obrátila na policii v Kábulu, poté na soud. Její manžel se opakovaně odmítal dostavit.
Když představitelé Talibanu navštívili dům, aby prověřili Habibina obvinění z týrání, rodina jejího manžela pro návštěvníky zabila ovci a omluvila se. Inspektoři odešli spokojeni. Habibě bylo nařízeno, aby se vrátila domů, nebo zaplatila svému manželovi 1,6 milionu afghání.
„Řekl, že to je dost peněz na to, aby si můj manžel vzal jinou ženu,“ říká Habiba – ale její otec neměl žádné peníze a už mu nezbylo nic, co by mohl prodat.
„Jsem pořád tady,“ říká. „Čekám, až padne tahle vláda, nebo až se objeví peníze. Jedno z těch dvou.“
Mina*, 22 let, z Herátu, se dokázala vymanit z nechtěného sňatku teprve poté, co dva roky pracovala, aby si na svou svobodu vydělala.
Bylo jí 18, když její rodina přijala nabídku k sňatku od příbuzného, zatímco její otec pracoval v Íránu. Během zasnoubení zjistila, že se ten muž stal závislým na drogách. Když se Mina pokusila zasnoubení zrušit, mužova rodina ji obvinila ze lži a tvrdila, že chce jiného muže.
Jednoho večera stál její snoubenec před jejím domem a před ní a její mladší sestrou si podřezal zápěstí.
„Přežil,“ říká. „Ale pořád to vidím ve svých snech jako noční můru.“
Její zasnoubení bylo nakonec zrušeno pod podmínkou, že její rodina musí uhradit výdaje, které určil její snoubenec: oblečení, šperky a náklady na zasnoubení, které byly nadhodnoceny daleko nad to, co se ve skutečnosti utratilo.
Mina dva roky pracovala na dvojité směny v vyšívací dílně v Íránu, aby celou částku zaplatila sama.
„Koupila jsem si vlastní svobodu,“ říká.
Leila*, 24 let, ze severovýchodního Afghánistánu, říká, že když požádala svého manžela o khul, její rodina musela zaplatit 250 000 afghání.
„Můj otec musel prodat své auto a dvě dojnice,“ říká.
Sima*, 26 let, z Kábulu říká, že ukončila roční zasnoubení se svým bratrancem z matčiny strany teprve poté, co její rodina souhlasila se zaplacením 400 000 afghání.
Pro Fatimu se týrání výrazně zhoršilo. Když ji navštěvují příbuzní, její tchán a tchyně zůstávají v místnosti a sledují každý rozhovor. Jeden příbuzný, kterému se podařilo s Fatimou soukromě promluvit na dvoře, říká, že měla tvář silně pohmožděnou.
„Pravidelně ji bijí,“ říká příbuzný. „Říkala, že jí vyhrožovali, že pokud se její rodiče znovu pokusí o rozvod, požádají Taliban, aby je zatkli.“
Naposledy ji otec viděl několik měsíců poté, co ji soudce přinutil vrátit se do domu jejího manžela. „Vůbec na tom nebyla dobře, ani psychicky, ani fyzicky,“ říká. „Pevně mě objala a prosila mě, abych ji vzal s sebou.“
Na chvíli se odmlčí.
„Mám svázané ruce,“ říká. „Nevím, jak svou dceru z té situace zachránit. Je už velmi slabá a bojím se, že se jí může stát něco ještě horšího.“
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