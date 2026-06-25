Channel 4 News: Nová podvratná kniha o Trumpovi. Co je to za člověka?
25. 6. 2026
Maggie Haberman: Právě touha stát se jedním z velkých mužů – s velkým G a velkým M – v dějinách je tím, co ho pohání, stejně jako moc a ochota ji využít. Celý svůj život byl tak trochu chodícím morálním rizikem – podniká kroky a někdo jiný za něj nese následky.
Moderátor: Císaři si rádi vybírají svého nástupce. Je to to, o co se snaží?
Maggie Haberman: Nejsem si jistá, zda vůbec chce nějakého nástupce. Myslím, že kdyby to bylo na něm, byl by prostě tím posledním.
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Moderátor: Dobrý den a vítejte v pořadu „The Forecast“. Maggie Habermanová zaujímá v příběhu Donalda Trumpa jedinečné místo. Málokterý reportér ho zná lépe a málokdo na sebe upoutal tolik pozornosti samotného Trumpa. Její nová kniha napsaná společně s Jonathanem Swanem, „Regime Change“, odhaluje, co se nyní ve skutečnosti děje uvnitř Bílého domu a jak Trump od svého návratu uplatňuje moc. Maggie, moc vám děkuji, že jste k nám přišla. Jak moc vás překvapilo, že v Bílém domě, který se nyní jeví jako extrémně loajální k Trumpovi, byli lidé ochotni s vámi mluvit?
Maggie Haberman: To je vlastně jedna z věcí, které byly na této knize tak těžké. Skoro nás to zabilo. A opět, jak často říká můj kolega a spoluautor Jonathan Swan, nejsme sice ve Fallúdži, ale pokrýváme americké prezidentství. Nezabýváme se válkou, ale tento Bílý dům je mnohem uzavřenější a mnohem lepší v udržování tajemství. Velkolepě prohlašují, jak jsou transparentní, že prezident Trump je, jak víte, nejtransparentnějším prezidentem v historii, což je něco, co často slýcháte od Caroline Levittové. Ve skutečnosti jsou velmi dobří v udržování tajemství, když chtějí. A protože jsou mu velmi loajální, tahle skupina, protože se velmi liší od jeho prvního funkčního období, kdy byl obklopen lidmi, které vlastně neznal, ve městě, kde nikdy nežil, ve vládě, jejíž součástí nikdy předtím nebyl, a oni chtějí, aby uspěl. Své neshody drží co nejvíce pod pokličkou. A Jonathan i já vycházíme z předpokladu, že nám neříkají pravdu. A trvalo nám velmi dlouho, než jsme měli pocit, že máme přesný přehled o situaci. Byli jsme tedy překvapeni, že v Trumpově okolí stále panuje spousta hněvu, vzájemného obviňování a frakcí? Ne, protože to je typické pro styl vedení Donalda Trumpa už dlouho předtím, než se stal prezidentem. Ale překvapilo nás, jak těžké bylo získat informace. To opravdu je, že?
Moderátor: Myslíte si tedy, že lidé pracující ve vládě jsou z něj znepokojeni, nebo jsou to všichni jeho stoupenci?
Maggie Haberman: Myslím, že dvě věci mohou platit najednou. A myslím, že lidé pracující v této vládě v něj věří. Jsou to jeho nejbližší spolupracovníci, kteří s ním prožili mnoho. Věří v jeho schopnost vnímat věci na frekvencích, které oni neslyší. Píšeme o tom v knize, že mají takřka mystickou víru. Mnozí z těch, kteří jsou mu nejblíže, věří, že on musí vědět něco, co oni ne, protože přežil čtyři obžaloby, několik občanskoprávních sporů, dva pokusy o atentát a navzdory tomu všemu byl poměrně snadno znovu zvolen. Mají tedy tendenci se řídit jeho instinkty. Jedná čistě z instinktu způsobem, jaký jsme v prvním funkčním období prostě neviděli. To neznamená, že všichni v jeho širším okolí souhlasí s tím, co dělá – záleží na tom, o co jde. Ale chtějí, aby uspěl.
Moderátor: A myslíte si, že to, co ho pohání – podle toho, co jste dokázal vyčíst – je touha být císařem? Víte, na obálce knihy to nazýváte „císařským prezidentstvím“. Zjevně má touhu zapsat se do dějin. Je to právě tato touha být císařem, co ho pohání?
Maggie Haberman: Hnací silou je pro něj touha být jedním z velkých mužů – s velkým V a velkým M – v dějinách, a také moc a ochota ji využívat. A to se jasně ukázalo v tom opravdu pozoruhodném okamžiku, kdy jsme s Jonathanem 16. března tohoto roku navštívili Oválnou pracovnu, abychom se s ním setkali na závěr našeho reportážního procesu. Žádali jsme o rozhovor. Měli jsme otázky k ověření faktů. Nechtěli jsme s ním ale vést nějakou volnou diskuzi. Chtěli jsme se zeptat na konkrétní věci týkající se našeho reportážního šetření, a to jsme také udělali. V jednu chvíli jsme se však zeptali na moc a na to, jak se v kontextu moci vidí, a to pouze na základě toho, co říkal lidem na veřejnosti a jinde. A byl to ohromující okamžik. Měl u sebe svou všudypřítomnou poradkyni Natalie Harbovou a řekl: „Natalie, dojdi pro tu věc od historika.“ Parafrázuji. Vrátila se s dvěma výtisky. Řekl: „Jsou od historika, slova prezidentského historika,“ a ona nám je podala. A na začátku dokumentu v podstatě stálo: „Donald Trump je nejmocnější osobou, jaká kdy kráčela po povrchu Země.“ A pak pokračoval výčtem toho, co označil za „top 10“: Mao, Hitler, Stalin, Tamerlán, Čingischán, Alexandr Veliký, Napoleon, císaři Říma – někteří z největších tyranů a dobyvatelů v dějinách. A vůbec nedělal žádný morální rozdíl mezi lidmi, kteří vraždili, lidmi, kteří dobývali, a lidmi, kteří budovali říše. Šlo o to, že měli moc a byli ochotni ji použít, a takhle viděl sám sebe. Pointa spočívala v tom, že se ukázalo, že autorem toho textu nebyl historik. Byl to Gary Player, bývalý nosič holí a obchodní partner toho golfisty. Ale na tom příliš nezáleželo.
Moderátor: Pro lidi v jeho okolí je klíčové, jaké rady dostává. Prezident musí mít kolem sebe lidi, kteří mu řeknou, když se mýlí. A když se podíváte na jeho bilanci v zahraniční politice, nevypadá to, že by takové lidi měl. Írán vypadá z pohledu kteréhokoli jiného místa na světě jako katastrofa. Jaký je váš názor na to, jak k tomu došlo?
Maggie Haberman: Je tu několik věcí, o kterých podrobně píšeme v knize, ale rozhodně, Írán – podle všech průzkumů veřejného mínění, které jsem v USA viděla – také vypadá jako katastrofa. V tuto chvíli je to docela běžný názor. Podívejte, byli lidé, kteří mu říkali, že je to špatný nápad, nebo alespoň že je to problematický nápad, ale jediný člověk, který mu opravdu důrazně sdělil, že je proti tomu, byl jeho viceprezident, J.D. Vance. A to Vanceovi u Trumpa uškodilo. Trumpa Vanceovy stížnosti na tuto záležitost rozčilovaly. Trump byl varován před scénáři, které by se mohly odehrát – vyčerpání zásob munice, čemuž USA právě teď skutečně čelí, a možnost, že Írán uzavře Hormuzský průliv, k čemuž samozřejmě došlo. Trump chtěl pokračovat. Líbilo se mu, jak to popisoval Bibi Netanjahu, ale realita je taková, že Trump je vůči Íránu – a to konkrétně vůči Íránu, více než vůči jakékoli jiné zemi na světě – mnohem více jestřábí, než si jeho tým uvědomoval nebo než byl ochoten připustit. Platilo to v prvním funkčním období a platí to i teď. A tentokrát je prostě mnohem ochotnější podstupovat rizika, obrovská rizika, která by v prvním funkčním období z různých důvodů nepodstoupil. Právě proto se však tato prezidentská administrativa v Íránu ocitla v situaci, ze které se Trump rozhodně chce dostat, ale nedokáže přijít na to, jak na to.
Moderátor: Myslíte si ale, že skutečně věří, že to dopadlo dobře, když to tak vychvaluje a mluví o své dohodě, jako by byla, lepší než ta s Íránem, kterou vyjednal Obama? Co se vám podařilo zjistit o tom, co si opravdu myslí, a co jen říká?
Maggie Haberman: Podívejte, v tomto konkrétním případě – a je to dobrá otázka týkající se všech záležitostí, ale právě v této konkrétní otázce, o které píšeme, ví, že to nejde dobře. A ví, že to vedlo k důsledkům, o nichž se domníval, že nenastanou. Věřil, že to bude rychlé. Že to bude jako v případě Venezuely a že USA budou v Íránu schopny mít nějakou formu – ne nutně loutkovou vládu, ale vládu, se kterou by mohly spolupracovat. Írán je teokracie s více než 90 miliony obyvatel. Není to Venezuela. Takže šlo rozhodně o nedorozumění. Trump je však tak zvyklý, že dokáže ohýbat události i realitu podle své vůle, opakováním prosazovat své názory a přimět lidi kolem sebe, aby jim uvěřili. A fakta na místě se v tomto případě prostě ohýbat nedají. Máme tedy v našich reportážích nějaké náznaky, že si skutečně myslí, že jde o dobrý obchod? Ne. Víme však, že to chce mít za sebou, a cokoli udělá, vždy to bude popisovat jako nejlepší možný výsledek.
Moderátor: Jaký vliv podle vás mělo ve druhém funkčním období to, že je právně i politicky mnohem méně zodpovědný než v prvním?
Maggie Haberman: Je to obrovský rozdíl, o kterém v knize podrobně píšeme a které naše reportáže dokládají. A to hned ve dvou ohledech. Vlastně je jich několik. Zaprvé, už není rok 2017. V roce 2017 byl předmětem vyšetřování. Jeho volební kampaň byla vyšetřována kvůli možnému spiknutí s Rusy s cílem ovlivnit výsledek voleb v roce 2016 proti Hillary Clintonové, což by znamenalo výhru pro Trumpa. Propustil Jamese Comeyho, ředitele FBI, který tuto funkci zastával již několik let. To vedlo k vyšetřování zvláštním vyšetřovatelem. To byla tedy horká pec, na kterou si sáhnul, a do roku 2020, až poté, co přežil první proces impeachmentu, už nic podobného neudělal. Tentokrát si podmanil představitele podnikatelské sféry. Mediální prostředí je zcela odlišné. Republikáni v Kongresu se chovají, jako by byli jeho prosebníci. Obecně ho prosili o pozornost nebo podporu. A jeho podpora má v republikánských primárkách stále velkou váhu. Opravdu jsme viděli jen velmi málo náznaků, že by jeho vliv poněkud slábnul, ale ne nijak výrazně. Má rozhodnutí Nejvyššího soudu o prezidentské imunitě. Ví tedy, že je v případě úředních činů prakticky nedotknutelný. A dal jasně najevo – o čemž píšeme i v knize –, že již mnoho měsíců říká několika lidem, že udělí milost komukoli, kdo se dostane do určitého okruhu kolem Oválné pracovny. Tuto historku vyprávěl s různými poloměry.
Někdy je to 25 stop, jindy 200, jindy zase 250. Je však zřejmé, že plánuje dosáhnout toho, že pokud dojde ke změně ve vedení Kongresu, ať už na úrovni Sněmovny reprezentantů, Senátu nebo obou komor, není prostě žádný důvod se domnívat, že tento Bílý dům bude ochotně podléhat dohledu Kongresu, protože kdo bude prosazovat doporučení nebo postoupení v případě pohrdání Kongresem? Trumpův ministr spravedlnosti? To si jen těžko představit. Takže ano, skutečnost, že ho tentokrát důsledky opravdu nezasáhnou, mu a jeho uvažování dává absolutně volnější ruku.
Moderátor: Myslíte si, že je proto nebojácný?
Maggie Haberman: Myslím si, že má vždy obrovskou chuť riskovat a ta je teď větší než kdy jindy. Nevím, jestli bych ho mohla jednoduše nazvat nebojácným. Myslím, že se obává o svou… myslím, že se obává o svou fyzickou bezpečnost. Víte, to je jeden z důvodů, proč ho tak často nevidíte opouštět Bílý dům. To je skutečnost. Ale rozhodně si nemyslím, že by chtěl být zraněn. Pokud však jde o to, jak daleko je ochoten v různých věcech zajít, v tomto funkčním období je to opravdu daleko.
Moderátor: Pokud jde o odvážné kroky, které je připraven podniknout – třeba v otázce Íránu a dalších zahraničněpolitických záležitostí –, nezdá se, že by se obával, že by svým postojem mohl zničit své místo v historii.
Maggie Haberman: Při psaní této knihy jsme tedy zjistili dvě věci. Jednou z nich je míra, do jaké se upnul na myšlenku, že se mu všechno vždycky vydaří. To nám bylo jasné už nějakou dobu, ale teď to platí víc než kdy jindy. A když se chystal vyrazit do války, řekl poradci, který z toho měl velké obavy – parafrázuji, ale řekl něco v tom smyslu: „Bude to v pořádku, víš, jak to vím? Protože to tak vždycky je.“ A on opravdu věří, že to pro něj platí. Jedním z důvodů, proč tomu věří, je to, že – jak to popisujeme – byl, víte, celý život tak trochu chodícím morálním rizikem, kdy on podniká kroky a někdo jiný za to nese následky – ať už to byly banky, když provozoval kasina, která se ocitla v zoufalé situaci, ať už to byly jeho právní náklady, které v průběhu posledních několika let nakonec hradil jeho politický akční výbor, nebo ať už to byly důsledky událostí ze 6. ledna 2021, kterým čelili členové jeho strany a do jisté míry i on sám, pokud jde o vyšetřování. Ale opět se mu podařilo přežít i tato obvinění. A nyní rozhodnutí o imunitě v souvislosti s Íránem – účet zaplatí daňoví poplatníci. Účet zaplatí příslušníci ozbrojených sil USA, ale on se zdá být vůči domácí politice mnohem méně citlivý než v prvním funkčním období.
Moderátor: A co peníze, které různými způsoby proudí do značky Trump, do jeho podnikání nebo do rodiny – ať už jde o odškodné, investice, obchody s Blízkým východem, letadla… Co je podle vás ta nejvíce šokující věc, kterou jste odhalili?
Maggie Haberman: Podívejte, je toho ještě tolik, co se o tom musíme dozvědět. Opravdu jsme se zatím dotkli jen povrchu toho, co tam je. Je tu ale pár věcí a spousta našich kolegů odvedla v této oblasti neuvěřitelnou práci – ve Wall Street Journal, v New York Times, ve Washington Post i jinde – ohledně toho, kolik peněz proudí buď do Trumpových společností, nebo do společností s ním spojených, či do podnikání jeho synů. Ale je to prostě obrovské. Je tu kryptoměnová transakce. Existuje samostatný bitcoinový projekt, do kterého byl zapojen Eric Trump.
Společnost, se kterou spolupracuje Don Jr., má řadu investic do různých firem, z nichž alespoň jedna má smlouvu s americkou vládou. Všichni tvrdí, že s tím nemají nic společného, že se na tom nepodílejí. Ale každý jiný prezident by se obával, jak to vypadá navenek. Musím poznamenat, že Hunter Biden byl pro Bílý dům pod vedením Bidena zjevně neustálým zdrojem problémů. Bidenovi poradci si s tím však dělali starosti. V Trumpově okolí jsou lidé, kteří se obávají toho, čemu říkají rodinné finance. A tím se myslí rodina Trumpů. Prezidentovi je to ale jedno. A dal velmi jasně najevo, že má pocit, že jeho rodina utrpěla. Eric Trump se zcela otevřeně vyjádřil, že věří, že jeho rodina i podnikání utrpěly kvůli vyšetřováním. A vůbec se neomlouvají za to, kolik peněz právě teď vydělávají.
Moderátor: Myslím, že po té odvetě vůči lidem, kteří se do něj v minulosti pustili, se ho teď v současnosti budou ostatní bát napadnout. Chci říct, koneckonců, sledujete ho už dlouhou dobu. Trávíte spoustu času rozhovory s ním. Je to génius, šílenec, nebo co? Co je zač?
Maggie Haberman: Má neuvěřitelný instinkt pro slabosti lidí. A má – jak nám dal jasně najevo a jak můžeme vidět – ochotu používat moc způsobem, jakého se předchozí američtí prezidenti prostě neodvážili. Buď tvrdí, že má pravomoci, které podle Kongresu nemá, nebo o nichž různé nižší soudy prohlásily, že nemá, anebo je má – přivedl zemi do války, aniž by se vůbec poradil s Kongresem. Víte, George W. Bush sice po 11. září vedl válku, která byla velmi nepopulární, ale prošel si procesem v Kongresu. Tato vláda vyhazuje do vzduchu lodě, které připlouvají ze Střední a Jižní Ameriky, s tvrzením, že se jedná o teroristy, o narkoteroristy, a prostě je vyhazuje do vzduchu. Opět bez souhlasu Kongresu. Někteří lidé to označují za mimosoudní popravy. Oni se za to neomlouvají a je jim to jedno. Jde jim jen o to, aby demonstrovali sílu. A to je jediné, na čem mu záleží. To ale neznamená, že všechno, co dělá, je projevem politického génia. Někdy má sklon jednat impulzivně nebo podle toho, co se líbí jemu, ale ostatním ne. A někdy se to kryje s dobrou politikou, jindy ne. Má však obrovskou schopnost tlačit na slabá místa druhých a využívat je.
Moderátor: Jaký je podle vás váš vztah s ním? Chci říct, že vás napadne a urazí, a pak vám poskytne rozhovor. Je to symbiotický vztah?
Maggie Haberman: Nemám s ním žádný vztah. Je to někdo, o kom píšu. A nejsem jediná, s kým se tak chová. Dělá to pořád s Johnem Karlem z ABC. A John Karl píše spoustu článků, které se Trumpovi nelíbí, a Trump ho za to osobně napadá. Je jedinečně posedlý New York Times, a o tom to z velké části je. Ale také nikdy úplně nezavře dveře téměř žádnému vztahu. Existují jen velmi vzácné výjimky, kdy to udělá – ať už jde o jakoukoli osobu nebo cokoli, o čem si myslí, že by to mohly být dveře, kterými by někdy chtěl projít. A to je prostě moje zkušenost s tím. Ale podívejte, nedokázal to ovládnout, dokázal zastrašit spoustu médií. Zjevně vedl tyto šikanózní kampaně proti ABC, proti CBS a tak dále a tak dále. Opakovaně si stěžoval na New York Times a Wall Street Journal, ale nemá k dispozici žádné vládní páky na New York Times tak, jako je má na ABC a CBS. A podle mého názoru ho to frustruje.
Moderátor: A na závěr, císaři si rádi vybírají svého nástupce. Je to to, o co se snaží?
Maggie Haberman: Nejsem si jistá, zda právě tento člověk, který se sám přirovnává k desítce nejlepších – jak to sám formuloval z toho seznamu, který nám přečetl – vůbec chce nějakého nástupce. Myslím, že kdyby to bylo na něm, byl by prostě tím posledním. Ale uvidíme.
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