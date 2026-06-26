Uganda: Návrat temných dnů
26. 6. 2026
Lukwago, který je také předsedou Lidové fronty za svobodu (PFF), nejnovější politické strany v zemi, byl unesen vojáky přidělenými k velení speciálních sil (SFC) ze svého domova ve Wakalize na okraji Kampaly ráno 15. června, když se chystal doručit předvolání generálu Muhoozi Kainerugabovi, náčelníkovi obranných sil a synovi prezidenta Yoweriho Museveniho, který vládne Ugandě už 40 let.
Operace údajně provedená na Muhooziho příkaz vedla k tomu, že byl Lukwago naložen do přívěsu, což vyvolalo obavy o jeho bezpečnost a možné prodloužené zadržení.
Dr. Besigye podal 8. června žalobu proti Muhoozimu kvůli údajnému nezákonnému zadržení a veřejným hrozbám vůči jeho životu. Žaloba podaná u Nejvyššího soudu v Kampale tvrdí, že Muhooziho výroky, včetně hrozeb oběšením Besigyeho na Den hrdinů, porušila jeho ústavní práva.
Soudce Nejvyššího soudu Arthur Baguma udělil Muhoozimu sedm dní na odpověď na žalobu. Ačkoliv Muhoozi dříve na X prohlásil, že "Pouze Mzee (můj otec) mě může povolat", The Independent chápe, že od té doby odpověděl na soudní výzvu, přičemž žádá o zamítnutí žádosti podané zkušeným opozičním politikem Dr. Kizzou Besigye.
V čestném prohlášení složeném podplukovníkem Danielem Atwinem, vedoucím Úřadu pro zvláštní vyšetřování UPDF, stát odmítá obvinění Dr. Besigyeho a spolužalobce Obeda Lutaleho jako "mylná, spekulativní, založená na doslechu a domněnkách", přičemž tvrdí, že tvrzení by měla být řešena během trestního řízení, nikoli prostřednictvím samostatné soudní žádosti.
Mezitím Lukwago, který se v pondělí objevil u soudu kvůli zmínce o svém případu poté, co byl obviněn ze zatajení velezrady a byl umístěn do věznice Luzira, byl propuštěn na kauci.
Řízení probíhalo uprostřed kontroverze poté, co imigrační úředníci zablokovali hlavní právničce Dr. Besigyeho, Martě Karua, keňské občance, vstup do země za účelem sledování řízení.
Ugandská ústava zakazuje členům Ugandských lidových obranných sil (UPDF) zapojovat se do stranické politiky nebo činit politická prohlášení.Ty však opakovaně učinily politická prohlášení a slíbily zatčení těch, kteří je kritizují nebo jim odporují.
Lukwagův únos vyvolal široké pobouření a odsouzení ze strany veřejnosti, která se obává zhoršujícího se stavu lidských práv v zemi. Na sociálních sítích mnoho Uganďanů požadovalo jeho okamžité propuštění.
Lukwago si v průběhu let vybudoval pověst obhájce obyčejných Uganďanů, a to jak jako starosta Kampaly, tak jako ústavní právník odhodlaný hájit právní stát.
Zastupoval také řadu opozičních politiků v občanských i trestních případech. Ve svém prohlášení vyzvala Právnická společnost Východní Afriky ugandskou justici, aby hájila Lukwagova práva.
"Zajistěte, aby jeho žádost o kauci byla vyřízena spravedlivě, rychle a v souladu se zákonem," řekl prezident EALS Ramadhan Abubakar.
Po únosu byl Lukwago údajně převezen do zařízení v Kasenyi, Entebbe, kde Muhoozi později zveřejnil fotografii bývalého starosty Kampaly ve stavu viditelného zoufalství s oholenou hlavou.
Před Hlavní magistrátní soud v Makindye byl postaven až více než 48 hodin po zatčení, což je výrazně po stanovené lhůtě pro předvolání podezřelého k soudu podle zákonů země.
Incident připomínal zacházení s Eddiem Mutwem, osobním strážcem opozičního lídra Bobiho Wine, který prošel podobným utrpením poté, co byl v květnu loňského roku unesen na Muhooziho příkaz. Mutwe zůstává ve vězení.
Lukwagova manželka novinářům řekla, že její manžel byl fackován, bit, svlečen do naha a fotografován zřejmě ve snaze ho ponížit.
Jeho soudní vystoupení 19. června přilákalo velký dav příznivců, než byl odvezen do vězení. Prostřednictvím svého právníka Medarda Ssegony Lukwago soudu sdělil, že trpí hypertenzí, gastritidou, respiračními komplikacemi a poraněním páteře, které vyžaduje specializovanou léčbu.
Lukwagova zkušenost se připojuje k utrpení jeho dlouholetého politického spojence, Dr. Kizzy Besigyeho, který je ve vazbě od listopadu 2024. Besigye byl spolu se svým druhem Obedem Lutalem unesen v Nairobi v Keni, což kritici popisují jako společnou operaci zahrnující ugandské a keňské bezpečnostní síly, než byli za tmy odvezeni do Ugandy.
Dvojice od té doby podala ústavní stížnost u Nejvyššího soudu Keni, v níž obviňuje keňské úřady ze spolupráce s ugandskými bezpečnostními složkami při jejich únosu a nezákonném vydání do Kampaly.
Političtí vězni
Předpokládá se, že ugandské věznice a vojenská detenční zařízení drží tisíce politických vězňů, některé zadržené již v roce 2019, kdy se Hnutí lidové síly stalo významnou silou v opoziční politice.
Jen několik měsíců po posledních volbách v Ugandě se zdá, že zemi pohltila rostoucí vlna militarizace.
Sociální sítě byly zaplaveny výzvami a hashtagy požadujícími propuštění politických vězňů, včetně Lukwaga, Besigye, Olivie Lutaayi, Bobiho Gianta, Achilea Kivumbiho, Mutweho a mnoha dalších.
Aby toho nebylo málo, mnoho z nich zůstává nezvěstných. Například jedním z nejvýznamnějších případů je případ George Kibalamy, který byl údajně zmizen státními agenty na Den mučedníků, 3. června 2019. Kibalamova manželka zemřela před několika měsíci a zanechala po sobě tři malé děti, které stále žijí bez odpovědí ohledně otcova pobytu.
Robert Kyagulanyi, známý jako Bobi Wine a předseda Národní jednotné platformy (NUP), se s rodinou tajně vydal do Spojených států poté, co armáda obléhala jeho domov v Magere v okrese Wakiso během celonárodního pátrání. Tehdy Muhoozi prohlásil, že hledá Bobiho Wine "živého nebo mrtvého".
Bobi Wine zůstává jedním z nejhlasitějších kritiků Muhooziho na sociálních sítích, zejména na Twitteru, platformě mimo přímou kontrolu vojenského šéfa.
Současně Muhoozi často využívá tuto platformu k vyhrožování oponentům a ke kontroverzním výrokům. Jednou tvrdil, že je zklamaný, že bezpečnostní složky zabily "pouze 22" členů NUP, což vyvolalo široké odsouzení.
Manželka Bobiho Winea, Barbie Kyagulanyi, prozradila, že byla mučena vojáky SFC, kteří vtrhli do jejího domu při pátrání po manželovi.
Muhoozi také uvedl, že lídr opozice Joel Ssenyonyi je dalším v pořadí na cestě do jeho sklepa. Ssenyonyi zůstal v průběhu let neochvějný ve své kritice CDF.
Po únosu Lukwaga uspořádal Ssenyonyi tiskovou konferenci v parlamentu a vyzval Muhooziho, aby se formálně zapojil do politiky.
"Sundej uniformu a přestaň využívat svou kancelář k politické hře," řekl. Ssenyonyi později tweetoval o údajném spiknutí, které ho mělo zaplést do případu velezrady, kterému čelí bývalý poslanec Butambaly Muwanga Kivumbi.
Muwanga byl zatčen v lednu tohoto roku a obviněn z velezrady po potyčce v okrese Butambala, během níž policie zastřelila a zabila některé jeho příznivce za okolností, které dosud nejsou jasné. CDF také nařídila jeho Vlastenecké lize Ugandy (PLU), aby postavila kandidáta na vůdce opozice, což kritici označují za zjevné porušení zákona.
Kdyby se kterýkoli jiný náčelník obranných sil pokusil založit politické hnutí ještě v aktivní službě, pravděpodobně by čelil zatčení a vojenskému soudu, jako se to stalo vysokým vojenským důstojníkům jako generálporučík Henry Tumukunde, plukovník Kizza Besigye, generál David Sejusa a dalším. Jejich přestupkem bylo zpochybnění prezidenta Museveniho v jeho roli vrchního velitele.
Kahinda Otafiire, historický a současný ministr vody a životního prostředí NRA, se stal jedním z mála hlasů v Museveniho vnitřním okruhu, které jsou ochotné Muhooziho otevřeně kritizovat.
Na nedávném setkání po únosu Lukwaga Otafiire ve svém typickém přímočarém a neomluvitelném stylu varoval před mlčením.
"Vidíš, co se dnes děje. Nepáchejte hřích mlčení," řekl Otafiire, jehož politická cesta začala před více než pěti desetiletími, kdy se připojil k Frontě národní spásy (FRONASA), hnutí založenému Musevenim k boji proti Idi Aminovi.
Jak se únosy, mučení a vraždy stále více stávají součástí národní debaty, mnoho Uganďanů vyjadřuje šok a obavy, že se země zdá vracet zpět k temným dnům vojenské diktatury. Amin vládl Ugandě osm let v období poznamenaném rozšířeným strachem a brutalitou, než byl v roce 1979 svržen tanzanskými silami a ugandskými exulanty poté, co se pokusil anektovat tanzanské území Kagera.
Obvinění z velezrady
Obvinění z velezrady se stále více stává preferovaným nástrojem státu proti politickým oponentům. Ironií je, že kritici tvrdí, že jednotlivci, kteří učinili výroky, jež by mohly být považovány za velezradu, nadále zůstávají na svobodě.
Jedním z takových případů je podnikatel Frank Gashumba, který se prezentuje jako vůdce komunity Abavandimwe (Banyarwanda). V široce rozšířeném videu Gashumba naznačil, že zmobilizuje milici M23 v Ugandě, aby reagovala na to, co popsal jako pronásledování jejich komunity.
Kritici tvrdí, že Gashumba měl čelit právnímu přezkumu za veřejné vyjádření solidarity s povstaleckou skupinou, která je mezinárodně obviněna ze zvěrstev, včetně masových vražd a zločinů proti lidskosti ve východní části Demokratické republiky Kongo.
Místo toho si Gashumba nadále užívá státní bezpečnostní ochranu. Muhoozi na kontroverzi reagoval tím, že se jednoduše setká s Gashumbou, aby "záležitost vyřešili".
Besigye a Lukwago naopak čelí obviněním souvisejícím s velezradou na základě obvinění, která jejich příznivci označují za nepodložená. Jejich zadržení ve věznici Luzira povzbudilo mnoho ugandských obyvatel včetně církve, kteří požadují spravedlnost, odpovědnost a větší respekt k právnímu státu.
Besigyeho zdravotní stav se během jeho zadržení výrazně zhoršil. Lukwago mezitím vstupuje do vězení s předchozími zdravotními problémy, které již vyvolaly obavy mezi jeho příznivci a právním týmem.
Od chvíle, kdy byl zjevně křehký Besigye přivezen k Hlavnímu magistrátnímu soudu v Nakawě a obviněn z velezrady a zatajení velezrady bez vědomí svých právníků, jeho příznivci neustále volají po spravedlnosti.
Veřejný tlak však přinesl určité výsledky. Besigyeho závěrečné vystoupení před soudem v Nakawě přišlo po rostoucím pobouření vyvolaném snímky šířícími se na sociálních sítích ukazujícími jeho zhoršující se zdravotní stav.
Řízení také znamenalo faktický konec dlouhotrvající kontroverze kolem soudního procesu civilistů u vojenských soudů. Dříve Nejvyšší soud rozhodl, že civilisté by neměli být souzeni před vojenskými tribunály, čímž otevřel cestu k předání těchto případů civilním soudům.
Pozoruhodné je, že obžaloba podaná před Hlavním magistrátním soudem vynechala obvinění z držení střelných zbraní, kterým Besigye a jeho spolupachatel Obeid Lutale dříve čelili před Generálním vojenským soudem.
Osudy Besigyeho a Lukwaga – dvou mužů, kteří spolu úzce spolupracovali více než deset let – se nyní proplétají.
Lukwago se v roce 2020 připojil k Fóru pro demokratické změny (FDC) s podporou Besigyeho. Tato politická cesta nakonec vyvrcholila jeho zvolením předsedou Lidové fronty za svobodu (PFF) po formální registraci strany v roce 2025.
Dnes se oba muži ocitají v boji s obviněními z velezrady, což je taktika, kterou opoziční politici považují za běžnou součást ugandské politické scény.
V roce 2018 čelil Robert Kyagulanyi, známý jako Bobi Wine, podobným obviněním po svém zatčení v Arua. Úřady tvrdily, že v jeho hotelovém pokoji byly nalezeny zbraně. Muwanga Kivumbi a Lukwago patří mezi nejnovější opoziční postavy, které čelí podobným obviněním.
Dr. Besigye, nejvíce vězněný politik v Africe
Ale je to Besigye, nyní sedmdesátiletý, kdo nesl nejtěžší břemeno obvinění z velezrady na africkém kontinentu. Čtyřnásobný prezidentský kandidát a jeden z nejvýznamnějších opozičních představitelů Afriky strávil více než dvě desetiletí konfrontací státní moci.
Jeho současné stíhání představuje nejnovější kapitolu v dlouhé historii právních sporů se státem.
V roce 2005 čelil Besigye prvnímu obvinění z velezrady krátce poté, co se vrátil z exilu v JAR, aby kandidoval v prezidentských volbách v roce 2006 proti prezidentu Musevenimu. O deset let později, v roce 2016, byl opět obviněn z velezrady poté, co uspořádal symbolický inaugurační ceremoniál po dalších sporných volbách.
Kritici tvrdí, že stát spoléhá na kombinaci loajálních žalobců a sympatizujících soudců, aby zajistili, že případy velezrady budou pokračovat. Soudce Nejvyššího soudu Arthur Baguma opakovaně odmítl Besigyeho kauci.
Soudce Douglas Singiza, který rovněž předsedal částem téže záležitosti, mu rovněž kauci odmítl. Jednou Singiza uvedl jako důvod odmítnutí propuštění Besigyeho špatný zdravotní stav a řekl, že nechce situaci, kdy by zkušený politik mohl omdlet u soudu.
Tato prohlášení mnohé pozorovatele zmátly a vyvolala kritiku ze strany příznivců, kteří tvrdili, že zhoršující se zdravotní stav Besigyeho je důvodem pro udělení kauce.
Zaplněná soudní síň plná příznivců a spojenců propukla ve skandování ve prospěch žalovaného poté, co soudce nařídil, aby zůstal ve vazbě.
Singiza byl také soudcem, který vzal autora a aktivistu Kakwenzu Rukirabashaiju do vazby navzdory obviněním, že byl mučen během státní vazby.
Nakonec se zdraví Besigyeho stalo předmětem rostoucích obav. Byly případy, kdy se objevil u soudu neschopen chodit bez pomoci. Jeho stav přitáhl mezinárodní pozornost, přičemž organizace na ochranu lidských práv volají po jeho okamžitém propuštění a přístupu ke specializované lékařské péči.
Besigye zahájil hladovku na protest proti tomu, co považuje za nezákonné zadržení. Příznivci se obávají, že Lukwago nyní může čelit podobné zkoušce, když začíná své vlastní období ve vězení.
Zdroj v angličtině: ZDE
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