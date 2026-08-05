Evropské řeky vysychají a následky jsou katastrofální
5. 8. 2026
Sucho, které se dříve vyskytovalo jednou za sto let, se nyní objevuje každý rok a jeho dopad na divokou přírodu, průmyslovou výrobu i samotnou kulturu je katastrofální
Minulý týden muselo být z výletní lodi Viking Ullur evakuováno 186 cestujících, poté, co loď uvízla na písčině na Dunaji. Další cestující uvízli a nemohli se přesunout mezi Vídní a Budapeští. Cestující stáli na palubě, zatímco habsburská nádhera kolem nich byla mimo dosah, protože hladina řeky v Budapešti klesla na 41 cm, což je jen o 8 cm více než historické minimum z roku 2018. I jinde na maďarském úseku řeky byly zaznamenány nové rekordně nízké hladiny.
Dále na východ v Rumunsku zaznamenal Dunaj nejnižší hladinu vody od roku 1996. Průtok řeky se měří v metrech krychlových za sekundu a v Baziașu, kde řeka vstupuje do země, činil 1 700 m³/s, zatímco červencový průměr je 4 700 m³/s. Provoz trajektů byl pozastaven, stejně jako plavba nákladních člunů s obilím.
Ačkoli Dunaj poskytuje ty nejokázalejší scény, je pouze jednou z hlavních řek protékajících Evropou, které letos v létě trpí suchem. Dále na severu Rýn, snad nejdůležitější sladkovodní dopravní tepna na kontinentu, překonal své vlastní rekordy, když hladina u Kaubu klesla na přibližně 40 cm – úroveň, při které lodní doprava funguje v nouzovém režimu a čluny naloží pouhou pětinu své běžné kapacity.
Rozsah a četnost těchto letních such překvapily i ty nejpesimističtější odborné pozorovatele. V roce 2018 označila německá meteorologická služba tento rok za Jahrhundertsommer – léto, jaké se vyskytne jednou za sto let –, protože Rýn strávil 132 dní s nízkým stavem vody. „Nesmí se dovolit, aby se události z roku 2018 opakovaly,“ prohlásil Andreas Scheuer, tehdejší spolkový ministr dopravy. Ale opakují se.
V roce 2022 popsali vědci z EU sucho sužující kontinent jako nejhorší za posledních nejméně 500 let. V roce 2025 pak Německo zaznamenalo nejsušší březen v historii a další léto s nízkým stavem vody. A letos v červenci klesla hladina Dunaje na minimum, kterého během sucha v roce 2018 dosáhla až v říjnu. Krize se nyní opakuje každý rok a přichází stále dříve.
Studie vedená dr. Sehrish Usmanovou z Univerzity v Mannheimu ve spolupráci s ekonomy Evropské centrální banky zjistila, že loňské letní vlny veder, sucha a povodně zasáhly čtvrtinu všech regionů EU a způsobily krátkodobé ztráty ve výši nejméně 43 mld. eur, přičemž celková částka by do roku 2029 měla dosáhnout 126 mld. eur. Jen na Rýnu Kielský institut prokázal, že jediný měsíc s nízkým stavem vody snižuje německou průmyslovou výrobu přibližně o 1 %.
Obrovské divoké požáry, které pozorujeme po celém kontinentu, nejsou od tohoto jevu oddělené, protože oba jevy pohání stejný mechanismus: teplejší atmosféra vysává vlhkost z půdy rychleji, než ji dokáže déšť doplnit. Tato suchá půda nedokáže napájet řeky ani rostliny, které nakonec místo toho živí požáry. Francie již letos v létě zaznamenala více než trojnásobek svého ročního průměru požárů, protože vlhkost půdy je nejnižší, jakou Météo-France kdy tak brzy v sezóně zaznamenala. Požáry, stejně jako krize na řekách, přicházejí dříve, než se očekávalo.
Škody, které tyto jevy způsobují přírodě, je těžší vyjádřit čísly. V roce 2018 švýcarské úřady vylovily z Rýna asi tunu uhynulých lipanů (asi 30 % ročního úlovku), protože teplota vody překročila 25 °C. Do roku 2022 se již znovu vysazený losos atlantický, o jehož návrat se řeka desítky let snažila, nemohl dostat ke svým třecím místům. S klesající hladinou vody stoupají koncentrace znečišťujících látek. Na Dunaji v tom samém roce klesla hladina kyslíku téměř na hranici, pod kterou pstruzi nemohou přežít. Bylo zakázáno bagrování a čistírny odpadních vod byly uvedeny do pohotovostního režimu. Tento měsíc pak hladina vody klesla natolik, že Rumunsko bylo poprvé nuceno odstavit jaderné elektrárny u Dunaje, protože reaktory využívají k chlazení jader říční vodu a při příliš nízkém stavu řeky nemohou bezpečně fungovat. Země vyhlásila celostátní stav nouze a na kanálu Bala odpálila 180 kg výbušnin, aby odstranila skálu bránící toku, čímž získala pro zbývající reaktor ještě několik dní. Mezitím v Maďarsku bude zřejmě jaderná elektrárna Paks, která za normálních okolností dodává téměř polovinu elektřiny v zemi, během několika dní zcela odstavena.
V roce 1986 procestoval italský polyhistor Claudio Magris Dunaj od pramene až k deltě a napsal knihu o tom, co řeka znamená. Dunaj byl spojovacím prvkem střední Evropy. Vídeňské koncertní sály, budapešťský parlament, osmanské, habsburské a byzantské stopy se po staletí hromadily podél jeho břehů a vytvořily to, co chápeme jako společnou civilizaci. Rýn je průmyslovou páteří Německa, tepnou, která přepravovala uhlí a železnou rudu, na nichž byla vybudována určitá představa o této zemi.
Magris psal o řece v kulturním úpadku již dříve, než se hladiny vody staly ústřední součástí problému. Výraz „událost století“ zmizel z oficiálního slovníku, protože sedm po sobě jdoucích let rekordů ho učinilo směšným, a nahradily ho superlativy jako „nejnižší úroveň v historii“, „historický“ či „nejnižší úroveň za posledních 30 let“. Problémem je, že tento jazyk stále zachází s každým létem jako s výjimečnou událostí, s níž je spojena naděje na zotavení. Ale i tento předpoklad, že velké evropské řeky zůstanou takové, jaké byly, bez ohledu na to, co děláme s klimatem, které je živí, by měl být opuštěn.
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