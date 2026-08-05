Vysychající Dunaj ohrožuje jadernou energii v Rumunsku a Maďarsku
5. 8. 2026
Několik zemí střední a východní Evropy v důsledku dlouhotrvajícího horkého a suchého počasí a rekordně nízkých hladin na Dunaji a dalších vodních cestách čelí nedostatku elektřiny a dopadům na průmysl.
Maďarsko jen těsně zabránilo vypnutí své jediné jaderné elektrárny, ale přesto ji omezilo na zlomek kapacity. V Rumunsku námořnictvo zničilo skalní výběžek na dně Dunaje, aby zlepšilo průtok vody.
A v Srbsku byla výroba vodní energie vážně ovlivněna suchem.
Během týdne je předpovídáno pokračující horké a suché počasí, které nepřinese žádné známky úlevy.
Jak se Rumunsko snaží zásobovat elektrárnu Cernavoda?
Rumunská armáda odpálila skalní výchoz odkrytý nízkou hladinou vody na rameni Dunaje, aby zlepšila průtok chladicí vody do jaderné elektrárny Cernavoda, která obvykle dodává asi pětinu elektrické energie země.
Elektrárna čerpá veškerou chladicí vodu z Dunaje.
Vojáci odpálili kámen asi 50 kilometrů proti proudu. Trosky měly být odvezeny na strategické místo a potopeny, aby se zvýšila hladina vody.
Ministr obrany Radu Miruta uvedl, že operace byla úspěšná a také uvedl, že armáda čekala na příležitost získat přístup ke skalám a zničit je po desetiletí.
Miruta uvedl, že pokud selže částečné odvádění vody, elektrárnu budou pravděpodobně muset do čtvrtka zcela odstavit.
Přechodný premiér Ilie Bolojan uvedl, že automobilky Dacia a Ford se po krizovém setkání se zástupci energeticky náročného průmyslu dohodly na pozastavení výroby v Rumunsku do 19. srpna. Řekl, že podobné kroky podniknou i jiné společnosti.
Jaká byla situace v maďarské elektrárně Paks?
Maďarský premiér Péter Magyar uvedl, že je možné zabránit bezprecedentnímu úplnému odstavení jaderné elektrárny v Paks, které bylo původně oznámeno minulý týden.
Ale čtyřreaktorová elektrárna, která obvykle vyrábí téměř polovinu maďarské výroby elektřiny a asi třetinu spotřeby, v pondělí běžela na kapacitě něco málo přes 10 %.
Maďarsko vyzvalo průmyslové uživatele, aby omezili spotřebu a domácnosti, aby dobrovolně šetřily. V pondělí byly také zastaveny nákladní vlaky na elektrický pohon, aby se snížila zátěž na síti.
Magyar v pondělí večer poděkoval lidem za jejich zdrženlivost.
"Vstoupili jsme do kritického období. Síť je stabilní, spotřeba je momentálně výrazně pod plánovanou úrovní, díky sebekontrole. Poslední turbína Paksu je v provozu. Brzy podám zprávu z řídící místnosti MAVIR (operátora sítě)," řekl.
Magyar také v pondělí dříve uvedl, že "předpovědi hospodaření s vodou na nadcházející dny jsou o něco optimističtější".
Jak sucho zasáhlo Srbsko?
V Srbsku v pondělí obrovská vodní elektrárna Železná brána na Dunaji fungovala pouze na přibližně jednu pětinu kapacity.
Premiér Djuro Macut svolal v pondělí mimořádné jednání, aby projednal energetické problémy.
Vyzval obyvatele, aby "minimalizovali používání velkých spotřebičů elektřiny ve svých domácnostech, například klimatizací," když situaci popsal jako "vážnou a náročnou".
Daleko proti proudu v Bavorsku hladina Dunaje také ovlivňovala nákladní dopravu.
Nový německý ministr dopravy Steffen Bilger uvedl, že historicky nízké hladiny na Dunaji a zejména na Rýně na západě — nejrušnější vnitrozemské nákladní cestě v Evropě — představují první výzvu pro jeho funkční období.
"Je to skutečně velmi napjatá situace s nízkými hladinami," řekl Bilger v pondělí televizi Reuters TV a uvedl, že ve čtvrtek povede krizové jednání. "Jsme zvyklí na opakované nízké vody, ale toto je opravdu velmi brzký bod kalendářního roku pro problémy, jaké právě zažíváme."
Typicky evropské řeky dosahují nejnižších hladin o něco později v létě — a je docela možné, že nás čeká ještě několik týdnů převážně horkého a suchého počasí.
Zdroj v angličtině: ZDE
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