Firmy vyrábějící vysoce zpracované potraviny brání snahám o zlepšení zdraví tím, že žalují jednotlivé státy, upozorňuje WHO
3. 8. 2026
Největší světové korporace vyrábějící vysoce zpracované potraviny brání globálním snahám o řešení krize obezity tím, že žalují vlády, které se snaží prosazovat zdravější stravování, uvedl šéf Světové zdravotnické organizace.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel WHO, obvinil globální potravinářské formy z maření přijetí zásadních opatření v oblasti veřejného zdraví, což země stojí miliardy dolarů na zdravotní péči a soudních výdajích.
Téměř 1 miliarda lidí po celém světě trpí obezitou a nezdravá strava je jednou z hlavních příčin srdečních onemocnění, cukrovky 2. typu a rakoviny. Spotřeba ultra-zpracovaných potravin (UPF) prudce stoupá a v mnoha zemích, včetně Velké Británie, USA a Austrálie, nyní tvoří polovinu průměrného jídelníčku.
Vlády po celém světě, které si začínají uvědomovat zdravotní a ekonomické dopady krize spojené s obezitou, začaly zavádět opatření zaměřená na omezení konzumace nezdravých potravin a podporu zdravějšího stravování. Patří mezi ně varovné štítky na přední straně obalů, omezení marketingu a reklamy na nezdravé produkty a daně z nezdravých potravin.
Veřejně největší světové firmy vyrábějící ultra-zpracované potraviny (UPF) tvrdí, že tyto politiky podporují, chtějí pomoci spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí a jsou odhodlány být součástí řešení.
Vyšetřování však odhalilo, že mnoho z těchto stejných firem žaluje vlády s cílem tyto politiky zrušit, oslabit nebo oddálit.
Vyšetřování odhalilo, že v letech 2010 až 2025 bylo v Mexiku, Kolumbii, Brazílii, USA a Velké Británii podáno celkem 235 žalob proti zdravotním opatřením zaměřeným na ultra zpracované potraviny.
„Závěry globálního vyšetřování deníku Guardian a dalších médií týkajícího se ultra-zpracovaných potravin nejsou žádným překvapením, ale jsou přijímány s ponurým uznáním,“ uvedl Tedros. „Když jsou škoda a zisk spojeny se stejným produktem, objevuje se známý vzorec zasahování ze strany průmyslu: zasévání pochybností a maření regulace.“
Z vyřešených soudních sporů prohrály potravinářské korporace tři čtvrtiny. Ale i neúspěšné případy na roky zdržely přijetí zásadních opatření v oblasti veřejného zdraví a zároveň vtáhly vládní a zdravotnické úředníky do složitých a nákladných soudních sporů.
Ačkoli většinu soudních sporů nakonec vyhrály vlády, vytrvalé a intenzivní soudní spory ze strany firem vyrábějících ultra-zpracované potraviny naznačují, že jejich cílem není jen vítězství: jde o zpomalení zavádění nových zákonů a potlačení touhy a schopnosti jiných zemí a regulačních orgánů přijímat podobná opatření.
Zásadní je, že tyto soudní spory měly za následek prodloužení smrtelné a narůstající globální krize obezity, která stála země miliardy dolarů na soudních a zdravotnických nákladech, uvedl Tedros.
„Zpráva dokumentuje, jak byly soudní spory využívány k odporu proti opatřením v oblasti veřejného zdraví zaměřeným na obezitu a nezdravou stravu nebo k jejich oslabení. Celkově se jedná o téměř 600 let nákladných soudních sporů, v průměru 2,5 roku na jeden případ, z nichž většina byla neúspěšná.
„Tato zpoždění stojí země miliardy na výdajích za zdravotní péči a právní náklady a vytvářejí regulační nejistotu, která odrazuje vlády od přijímání nezbytných ochranných opatření.“
V rámci první mezistátní analýzy svého druhu spolupracoval deník Guardian a další média s výzkumníky z Centra pro lidská práva Roberta a Ethel Kennedyových, Univerzity v Sydney, Univerzity v São Paulu a Univerzity v Caldas, aby prošetřili rozsah právních protiakcí ze strany odvětví UPF.
Vyšetřování odhalilo, že vládám byly nejčastěji podávány žaloby kvůli politice označování potravin, následovaly daně z nezdravých potravin a omezení marketingu.
Tři čtvrtiny žalob podaly společnosti z odvětví UPF nebo obchodní sdružení, která je zastupují. Některé z gigantických korporací zapojených do soudních sporů po celém světě požádaly soudy, aby jejich totožnost zůstala utajena.
Z žalob podaných společnostmi, u nichž bylo možné identifikovat žalobce, bylo 38 % podáno osmi mateřskými firmami: Coca-Cola, PepsiCo, Mondelēz, Kellogg’s, Danone, Ferrero, Xignux a Heartland Food Products Group.
Tedros uvedl, že si uvědomuje, že některé velké potravinářské firmy oznámily pokrok ve snaze o zdravější složení svých výrobků. Dodal však, že pokud to s bojem proti obezitě myslí vážně, měly by od těchto žalob upustit.
„Tyto snahy jsou vítané, ale samy o sobě nestačí k řešení této globální zdravotní krize v takovém měřítku. Aby společnosti smysluplně přispěly k řešení, měly by také ukončit soudní spory a jiné taktiky, které zatěžují omezené vládní zdroje a brání snahám o ochranu veřejného zdraví.“
V loňském roce britská vláda po lobistické kampani společností sdružených v UPF upustila od nových pokynů, které vyzývaly obchody k propagaci minimálně zpracovaných a výživných potravin.
Mnohá z opatření, kvůli nimž jsou vlády žalovány, se „ukázala jako účinná při podpoře zdravějšího stravování a řešení obezity“, uvedl Tedros, přičemž stále více zemí „vykazuje skutečné, měřitelné výsledky“.
„Bohužel se tyto politiky nadále soustřeďují na země s vyššími středními a vysokými příjmy,“ dodal. „To odráží širší nerovnost, a to nejen v rostoucí zátěži způsobené nemocemi, ale také ve schopnosti vlád reagovat – nerovnost, kterou soudní spory ještě zhoršují tím, že zdržují opatření tam, kde je to nejvíce zapotřebí.“
Potřeba globálních opatření je zřejmá, uvedl Tedros. „V roce 2024 trpěla obezitou téměř 1 miliarda lidí, tedy každý sedmý člověk na světě.“
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