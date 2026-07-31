Název: Ruská raketa zasáhla Polsko! Udělalo to Rusko záměrně?
31. 7. 2026 / Daniel Rolc
Perex: Rusko periodicky narušuje letecký prostor států NATO, ať už drony, které „přeletěly“ frontu tak nově raketou Ch-101. Je to náhoda, nebo se děje něco nekalého?
Text: „Ve městě Tarnawa – Kolonia padl neznámý předmět. Byli jsme připraveni raketu sestřelit pro případ, že by pokračovala v letu.“ Řekl polský premiér Donald Tusk.
Ve čtvrtek 30.7 v ranních hodinách dopadla ruská raketa na východě Polska. Naštěstí nebyl nikdo zraněn. Jediné co po raketě zůstalo je obrovský kráter uprostřed pole. Střela byla součástí většího útoku na ukrajinské území a nejspíše se vychýlila z dráhy. Sám premiér Tusk uvedl, že „Polsko nebylo cílem rakety“.
(Pozn. red. Polský ministr zahraničí Sikorski řekl v rozhlase BBC, že Polsko neví, zda to bylo záměrné.)
Stejně tu existuje obava. Byla aktivována vzdušná a pozemní obrana. „Dvě NATO stíhačky – polské F-16 – vzlétly, společně s nimi tankovací letadlo Airbus A330…a polské helikoptéry Mi-24.“ Potvrdil mluvčí NATO, Martin O'Donnell.
Existuje zde vzorec?
Není to poprvé co se něco takového stalo. Minulý rok v září přeletělo třiadvacet dronů nad polským územím, kde byly sestřeleny. Bělorusko předběžně Polsko varovalo, že se jedná o „Ukrajinské elektronické útoky na ovládání“. To nebylo nikdy potvrzeno. Drony vážně poškodily několik rodinných domů.
Polsko není jediným „dopadištěm“ ruských dronů, stejná situace se stala i v Rumunsku. 22.5 tohoto roku narazil Ruský dron Geran-2 do panelového domu. V tomto případě byla zraněna žena a dítě, kvůli požáru bylo evakuováno přes 70 lidí.
Tím to neskončilo. V posledních několika dnech sestřelilo Rumunsko celkem tři Ruské drony. Tamní prezident Nicusor Dan to nazval jako „nepřípustné a netolerovatelné pro Ruskou federaci, aby pokračovala v narušování rumunského vzdušného prostoru.“ Celkem se jedná o 33 narušení rumunského vzdušného prostoru.
Ruské drony byly sestřeleny také v Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Turecku a dokonce i ve Švédsku. Několikrát frontu přeletěly i Ukrajinské protiraketové střely, ale Ruské případy jsou daleko častější. Ruská strana tvrdí, že Ukrajina využívá letecký prostor států NATO k útokům na Ruské území. To je sice možné, ale Rusko využívá Běloruské území k útokům na Ukrajinu, takže jim nemají co zazlívat.
Jedná se o nešťastnou náhodu?
Vysvětlení je v podstatě dvojího rázu. Nejčastěji se setkáváme s tím, že Rusko „testuje vodu“ čili zkouší zda a jak bude NATO reagovat na narušení vlastního vzdušného prostoru. V raných začátcích války jsem tomu věřil. Čím víc incidentů přibývalo, tím víc mi to přišlo nepravděpodobné. Co tím myslím?
Pokud by se jednalo o jeden, nebo dva incidenty, bylo by to pochopitelné. Je to jako když zloděj rozbije výlohu, aby se ujistil, že obchod, který chce vykrást není chráněný alarmem. Majitel to může brát, jako hloupý vandalismus a přejít to mlčením. Co když se to stane třicetkrát? Majitel bude muset reagovat, zainvestuje do kamerového systému, nakoupí plexisklo a nechá obchod neustále hlídat. Všechny zabezpečující prvky dělají budoucí krádež mnohem náročnější.
Stejnou logiku vidím tady. Po každém takovém incidentu NATO posílilo protivzdušnou obranu a přesunulo stíhačky blíž na východ. Proč by Rusko aktivně dělalo vlastní situaci horší dalšími přelety? Navíc, jestli Rusko mělo nějaké plány s útokem na západ, teď jsou neproveditelné.
Ruská ekonomika je v prudkém poklesu. Téměř 30 % společností vykazuje ztráty a regiony jsou silně zatížené velkými daněmi a požadavky na rekrutování vojáků. V zájmu války je mnoho projektů pozastaveno a ekonomika se přeorientovala na potřeby válečné mašinérie. V neposlední řadě zlatý důl, neboli zisky z ropy a zemního plynu, klesá každý rok o polovinu. V těchto podmínkách nelze uvažovat o válce se západem bez ekonomického sebezničení.
Co za tím skutečně stojí?
Jestli nejsou tyhle incidenty dílem ruských snah, kdo nebo co za nimi stojí? Opomenutá část celého konfliktu je elektronická válka (electronic warfare), kterou hojně využívají obě strany. Elektromagnety a rušičky GPS signálu jsou nedílnou součástí ukrajinské obrany. Ukrajina je v této technologii velmi pokročilá, poprvé ji nasadila už v Iráku.
Na bojišti dokáže nejen narušit komunikaci nepřátelských vojáků, ale i signál vysílaný ovládáním dronů či navigační a zaměřovací systémy stíhaček a lodí. V obraně to znamená, že jste schopni přerušit spojení mezi dronem a jeho navigátorem, takže místo obydlené lokality (jak má Rusko moc rádo) může vybouchnout někde v lese.
Vedlejším účinkem této technologie je, ale to, že nedokážete dron ovládat, a tak může dojít k nešťastnému incidentu mimo vlastní hranice. Stejně si myslím, že je viníkem Rusko, protože velmi často útočí do nitra Ukrajiny, stovky kilometrů za bojovou zónu. V tomto případě je riziko zásahu třetí země daleko vyšší, než kdyby Rusko útočilo na vojenské cíle na frontové linii.
Mapa Ruských dronových útoků září 2025. Zdroj: Wikimedia Commons
Co to znamená do budoucna?
Tyhle incidenty bohužel nejsou ojedinělé a ani předvídatelné. Můžeme pouze doufat. Při zkoumání tohoto tématu jsem si uvědomil, jak apatičtí jsme se stali vůči zprávám tipu „Rusko trefilo dronem další nemocnici“. Nikoliv z důvodu nedostatečné empatie, ale protože se to děje dennodenně. Až v případě, kdy se objeví dron nad Polskem, zatajíme dech.
Dává to smysl, protože tohle se týká přímo nás. Vzdušný prostor našeho souseda byl narušen. Jaké budou následky? Bude NATO reagovat? Doufám, že ano. Pokud se z východní hranice stane pevnost, medvěd se nás zalekne.
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