Channel 4 News: V ukrajinské frontové nemocnici
30. 7. 2026
čas čtení 5 minut
Prezident Zelenskyj opět vyzval spojence, aby pomohli s protileteckými systémy. Mezitím Polsko a členské státy EU a NATO vyslaly stíhačky poté, co na východě země dopadla ruská řízená střela, která v poli zanechala velký kráter. Uvedl to polský premiér Donald Tusk.
Ukrajina díky svému mistrovskému zvládnutí války s drony pomohla zpomalit postup Ruska a poškodit jeho vlastní ekonomiku. Situace na frontové linii je však stále velmi vážná a ukrajinští vojáci čelí neustálým útokům ruských rojů dronů. Náš zahraniční korespondent Paraic O´Brian Brian strávil 24 hodin v polní nemocnici na utajeném místě poblíž frontové linie. Upozornění: záběry, které pořídil, od samého začátku ukazují krev a zranění. Zde je jeho speciální reportáž:
Reportér: Některým divákům mohou následující scény připadat znepokojivé. Je to koneckonců polní nemocnice poblíž frontové linie. Takže tam bude krev. Ale tohle je zdravotnický sbor Da Vinci Wolves. Profesionálové s nádechem punku. Don’t worry, be happy. Takže tam budou i melodie, cockapoové a kamarádství.
Do podzemní polní nemocnice dorážíme během odpoledního výcviku. Zranění začnou přicházet z fronty až v časných ranních hodinách. Máme tedy čas se znovu seznámit. S těmito zdravotníky jsme se poprvé setkali před dvěma lety. Tehdy to byla jejich provizorní polní nemocnice a opuštěný prázdninový tábor ve směru na Pokrovsk. Tuto oblast nyní okupují Rusové.
"Ahoj, máš práci? Můžeš mi pomoct?"
Tehdy jsme potkali Vladimira, volací znak Pierce, kvůli všem těm piercingům. Ten mladý muž tehdy zvládal trauma z toho, co viděl a dělal, s humorem. Přeskočme o dva roky náročné služby.
Vypadáš jinak. Co? Vypadáš trochu jinak, ne?
Jo, trochu jsem zhubnul.
Vážně?
Jo. Ale zdá se, že máš taky trochu méně energie než dřív, víš, co tím myslím?
Jo, jo, psychicky jsem se trochu změnil. Nevím, začal jsem být klidnější, jo.
Klidnější, nebo unavenější?
Nemůžu si myslet, že jsem unavený. O únavě nepřemýšlíme, ani o nějakém, nevím, našem psychickém stavu. Prostě děláme svou práci, jak nejlépe umíme.
V roce 2024 jsme se také setkali s Ginger, zdravotní sestrou. I ona se změnila. Především má Rickyho, kokapoo z Pokrovska. Na uklidnění. To nejsou jediné věci, které jsou tentokrát jiné. Když jsme tu byli naposledy před dvěma lety, byli sice superprofesionální, ale celé to mělo něco provizorního.
Teď, o dva roky později, se podívejte na to místo. Je to jako profesionální nemocniční zařízení v podzemí. V počátcích této války tu ošetřovali hlavně střelná a dělostřelecká zranění. Teď už ne. Ukrajinská armáda nedávno začala digitálně zaznamenávat podrobnosti o všech zraněních.
Alexej je nejen hudebník, ale od února také „datový Da Vinci“.
Kolik střelných zranění jste ošetřili?
37.
Kolik zranění způsobených dělostřeleckým ostřelováním jste ošetřili?
15.
Kolik zranění způsobených drony jste ošetřili?
650.
Ano. A kolem páté ráno začínáme chápat, co to znamená. Hned po svítání dorazil první zraněný. Víme o něm jen to, že jde o zranění způsobené dronem. Anatolij je pilot dronů. Vezli ho na pozici blízko fronty, když ruský dron zasáhl vozidlo, ve kterém se nacházel. Na místě řidiče seděl Vasil. Zdravotníci teď bojují o záchranu Anatolijovy nohy. Je čas na operaci. Hudební skladbu Focus poskytla.
Darnia, veterán z operace da Vinci.
Tito muži se stali terčem dronů už tolikrát, že se to v jejich hlavách stalo normálem. Ale drony všechno změnily, že? Anatolijova krevní skupina je B pozitivní. V laboratoři mají omezené zásoby.
Napětí stoupá. Asi o 30 minut později se začínají scházet jeho spolubojovníci. Pak dorazí Vladimir z fronty. Je mu úplně jedno, že jsme tam, nebo že právě šlápl nejen na jednu minu, ale na dvě.
Některé věci se od doby, kdy jsme byli naposledy s Da Vinci Wolves, nezměnily. Stále zachraňují životy a končetiny, včetně Anatolije.
Velký rozdíl oproti minule spočívá v tom, že v této válce lidí a strojů to vypadá, jako by stroje vyhrávaly.
Další změnou je, že nikdo zde nemluví o tom, kdy tato válka skončí. Tito zdravotníci se učí žít v neustálém válečném stavu tím, že se snaží zadržet příliv těch, kteří v ní umírají.
Vozík se tedy znovu umývá.
A znovu a znovu.
356
Diskuse