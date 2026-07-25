Více než 200 000 lidí uprchlo nebo se uzamkli doma, zatímco Francií a Španělskem se šíří lesní požáry
25. 7. 2026
Úřady v jihozápadní Francii nařídily evakuaci poloostrova Cap Ferret na pobřeží Atlantiku „vesnice po vesnici“ tváří v tvář „intenzivnímu a vysoce nepředvídatelnému“ lesnímu požáru, který spálil více než 19 000 hektarů lesa.
Španělská vláda vyhlásila svůj první stav národní nouze kvůli lesnímu požáru, když se dva velké požáry spojily v jeden nedaleko Madridu a třetí se k nim chystal připojit, a to uprostřed spalujícího vedra a sucha, které panuje v velké části jižní Evropy.
Obě země požádaly o pomoc EU. „Jedná se o nejhorší lesní požár v historii našeho regionu,“ uvedla madridská regionální předsedkyně Isabel Díaz Ayuso a popsala „bezprecedentní situaci: dokonalou bouři extrémně vysokých teplot a neúprosných větrů“.
Podle prefektury Gironde bylo během dvou dnů evakuováno více než 110 000 lidí, aby unikli požáru v Cap Ferret, včetně tisíců rekreantů z kempů a pronajatých domů.
V pátek lodě přepravily stovky lidí z mola na poloostrově, protože požár hrozil odříznutím jediné přístupové silnice.
Vědci varují, že klimatická krize vyvolává častější a extrémnější povětrnostní jevy, vysušuje půdu a vodní toky, podněcuje lesní požáry a vede k tisícům nadměrných úmrtí. Evropa se otepluje přibližně dvakrát rychleji než je globální průměr.
S požárem v departementu Gironde severně od zálivu Arcachon bojovalo asi 800 hasičů a čtyři letadla na hašení požárů, ale požár, který vypukl ve středu poblíž vesnice Saumos 40 km západně od Bordeaux, se zatím nepodařilo dostat pod kontrolu.
Četné silnice v oblasti, včetně těch vedoucích do Cap Ferret, kde se nachází mnoho vil patřících celebritám a milionářům, byly uzavřeny pro veškerý provoz s výjimkou nezbytného. Vyhořelo osmdesát domů.
„Už jsem viděl spoustu požárů, ale nikdy žádný takové intenzity,“ řekl deníku Le Monde 86letý Jean Mazodier, který vlastní 150 hektarů lesa a byl ze svého domu evakuován v 6 hodin ráno. „Všechno shořelo. Je to, jako bych přišel o dítě.“
Druhý požár, který zuřil v regionu dále na jihu poblíž oblíbeného prázdninového letoviska Biscarrosse, také spálil více než 2 500 hektarů, uvedl v pátek prefekt departementu Landes Gilles Clavreul, a vedl k evakuaci přibližně 31 000 lidí.
„Více než 600 hasičů se snažilo ten požár dostat pod kontrolu,“ uvedl Clavreul. „Před hlavním ohněm vzniká velké množství nových ohnisek. Situace je velmi dynamická a nepříznivá,“ dodal.
V roce 2022 spálil lesní požár na jihozápadě Francie více než 30 000 hektarů a donutil k evakuaci 50 000 lidí. Za suchých podmínek a pod vlivem silného větru se dva nejnovější požáry prohnaly pobřežními borovicovými lesy s plameny vysokými až 10 metrů.
Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že aktivoval mechanismus civilní ochrany EU, zatímco země, která od května zažila tři téměř po sobě jdoucí vlny veder, bojovala s četnými lesními požáry.
„Brzy budeme moci počítat s posilami v podobě dvou chorvatských letadel, dvou portugalských letadel a dvou těžkých vrtulníků z České republiky a Slovenska,“ řekl Macron.
Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez v pátek uvedl, že v současné době hoří 32 lesních požárů a letos již bylo spáleno 50 000 hektarů – což je téměř čtyřnásobek celkové plochy ke stejnému datu loňského roku.
S požárem v jihovýchodní oblasti Var bojovalo asi 800 hasičů. Nuñez uvedl, že se tamní povětrnostní podmínky zlepšují, což umožňuje přesunout část hasičských sil na jihozápad.
Závažnost požárů v EU překonala dosavadní rekordy pro toto roční období, jak ukazují údaje z Evropského informačního systému o lesních požárech.
Španělská vláda ve čtvrtek večer vyhlásila stav národní nouze poté, co lesní požáry ohrozily oblasti v blízkosti hlavního města a v sousední provincii Ávila, což vedlo k evakuaci nebo omezení pohybu více než 63 000 lidí.
Stav národní nouze, který umožňuje ústřední vládě převzít celkovou kontrolu nad pravomocemi a povinnostmi, které obvykle spadají do pravomoci španělských samosprávných regionů, byl dosud vyhlášen pouze jednou, a to během celostátního výpadku elektřiny v dubnu 2025.
Regionální vláda Madridu požádala o pomoc a situaci označila za „mimořádně závažnou“. Uvedla, že nejméně čtyři aktivní požáry by se mohly rozšířit „nad rámec současných hasičských kapacit“. V pátek se požáry stále nepodařilo dostat pod kontrolu.
Španělské úřady v pátek odpoledne uvedly, že zbývá „velmi málo času“, než se požár v Madridu, který se již skládá ze dvou spojených ohnisek, spojí s požárem v Ávile.
V pátek večer madridský regionální ministr životního prostředí Carlos Novillo prohlásil, že požár dosáhl „kritického bodu“ a „překračuje naše hasičské kapacity“. Dodal: „Prioritou je v tuto chvíli ochrana lidí, pomoc evakuovaným a co nejlepší využití každé příležitosti.“
José Cobos, který v pátek ráno uprchl ze svého domu asi 50 km jihozápadně od Madridu spolu se svou ženou a třemi psy, řekl televizi Antena 3: „Kouř byl neuvěřitelně hustý. Nedalo se dýchat.“
Španělský premiér Pedro Sánchez v pátek ráno předsedal mimořádné schůzi v paláci Moncloa, zatímco státní meteorologický úřad varoval, že nebezpečí dalších požárů zůstává velmi vysoké.
Uvedl, že vláda nasadila „všechny dostupné zdroje“, a dodal: „ Bude vám po boku během nouzové situace i při obnově.“
Premiér také poděkoval „všem záchranným složkám, které bojují dnem i nocí“. Sánchez má v sobotu ráno navštívit postiženou oblast.
V pátek ráno španělské ministerstvo životního prostředí uvedlo, že v roce 2026 bylo dosud zaznamenáno 29 velkých lesních požárů, zatímco v uplynulém desetiletí činil roční průměr mezi lednem a koncem července devět požárů ročně. Lesní požáry spálily přibližně 114 796 hektarů, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo 25 133 hektarů.
Španělské ministerstvo vnitra rovněž požádalo o hasičská letadla prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU, jehož cílem je posílit spolupráci v oblasti civilní ochrany mezi zeměmi EU a deseti dalšími zúčastněnými státy.
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