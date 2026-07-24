Ukrajina poprvé sestřelila ruský stíhací letoun s pomocí F-16
24. 7. 2026
"Nedávno jsme byli svědky první letecké bitvy, při které ukrajinský F-16 sestřelil ruský stíhač. Během posledních několika let díky podpoře mnoha partnerů Ukrajina výrazně posílila svůj vrstevnatý obranný systém," řekl Kane během slyšení v senátním výboru pro rozpočtové prostředky.
Generál byl dotázán, jak by zastavení financování protivzdušné obrany mohlo ovlivnit Ukrajinu. Caine odpověděl, že Kyjev odvádí "neuvěřitelnou práci" při rozvoji vlastního obranného průmyslu. "To zahrnuje jejich schopnosti od pozemních vzdušných operací až po vzdušné boje," uvedl generál. Začátkem července tohoto roku oznámilo letectvo ozbrojených sil Ukrajiny zničení dalšího ruského víceúčelového stíhacího letounu Su-35 ve východním směru. S pomocí jakých zbraní bylo možné letadlo sestřelit, ukrajinská armáda nespecifikovala.
Ukrajina začala používat americké stíhačky F-16 poprvé v létě 2024. Podle Defense Express mají v současnosti ozbrojené síly Ukrajiny zhruba 39 takových bojových letadel, která byla předána Nizozemskem a Dánskem. Norsko také slíbilo dodat šest letadel a Belgie až 53. Takže do roku 2030 může být ukrajinská armáda vyzbrojena až 98 F-16. Ukrajina používá stíhačky především k ničení ruských střel Kalibr a Ch-101, stejně jako dronů Geraň-5.
V únoru 2026 francouzské vydání Intelligence Online informovalo, že na Ukrajině byla vytvořena peruť F-16, která poprvé zahrnula zkušené piloty ze Spojených států a Nizozemska. Úkolem oddílu bylo chránit oblohu nad kyjevskou oblastí, která je pravidelně vystavena masivním ruským úderům. Podle publikace podepsali američtí a nizozemští piloti dočasné smlouvy s Ozbrojenými silami Ukrajiny, které zahrnují rotaci každých šest měsíců a možnost prodloužení. Na rozdíl od ukrajinských pilotů západní piloti umí pracovat s vysoce technologicky naročným vybavením stíhaček F-16, poznamenal Intelligence Online.
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