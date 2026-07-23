Británie: Podle organizace British Muslim Trust je v Británii napadena mešita „každých pět dní“
23. 7. 2026
Za uplynulý rok bylo zaznamenáno více než 70 útoků, včetně násilných činů, poškození majetku a vandalismu
Podle nových údajů zveřejněných britským vládním partnerem pro monitorování protiislámské nenávisti je v Británii napadena jedna mešita každých pět dní.
Za uplynulý rok bylo ve Velké Británii zaznamenáno více než 70 útoků na mešity, mezi něž patří zastrašování, násilí, poškození majetku, obtěžování, nenávistné projevy namířené proti muslimům, online útoky a vandalismus.
Organizace British Muslim Trust varovala, že počet útoků narůstá, a vyzvala vládu k okamžité reakci.
Tři nejčastější místa útoků jsou Londýn, Velký Manchester a West Midlands. V Londýně došlo k devíti samostatným útokům na mešity a jedna mešita v Birminghamu byla za posledních 12 měsíců terčem tří útoků.
Mešitám ve Velké Británii se doporučuje provádět nácviky uzamčení budov kvůli obavám z protimuslimských útoků
Údaje ministerstva vnitra ukazují, že protimuslimská trestná činnost z nenávisti v Anglii a Walesu vzrostla o 19 % za 12 měsíců do března 2025.
Akeela Ahmedová, výkonná ředitelka organizace British Muslim Trust, uvedla: „Pozorujeme neustálý nárůst počtu útoků na mešity a domníváme se, že vláda by měla udělat vše, co je v jejích silách, aby mešitám pomohla se chránit.“
Na začátku tohoto roku vláda oznámila, že v rámci programu na zajištění bezpečnosti mešit poskytne mešitám až 40 milionů liber. Tato iniciativa by mešitám umožnila žádat o finanční prostředky na fyzická bezpečnostní opatření, jako jsou kamerové systémy, poplašná zařízení, oplocení a další služby bezpečnostního personálu.
Pokyny ministerstva vnitra uvádějí, že mešity by měly žádat o „bezpečnostní opatření“, pokud se staly obětí trestného činu z nenávisti nebo se cítí být vůči němu zranitelné, případně pokud v dané oblasti došlo k trestnému činu z nenávisti namířenému proti jiným náboženským svatyním nebo jejich věřícím. Pokyny varují, že žádosti, které „neobsahují pádné důkazy nebo jasně nevysvětlují dané riziko, pravděpodobně nebudou úspěšné“.
Ahmedová již dříve vyzvala ministry, aby tyto požadavky pro podání žádosti o bezpečnostní ochranu zrušili, s tím, že představují významnou překážku v získání podpory.
Organizace British Muslim Trust uvedla, že mešity žádající o finanční prostředky shledávají přístup k tomuto programu obtížným, přičemž některé čekají na přidělení prostředků až 18 měsíců. Monitorovací skupina dodala, že nejenže dochází k zpoždění, ale mnoha žádostem je financování zamítnuto bez udání důvodu.
„Mešita je zranitelná už jen proto, že je to mešita. V současné době kvůli zpoždění čekají měsíce a žijí ve strachu z dalšího útoku. V mnoha případech policie ani nereaguje na méně závažné incidenty, což zanechává lidi vystrašené a bezbranné,“ řekla Ahmedová.
„Je skvělé, že tato finanční podpora a iniciativa existují, ale musíme si uvědomit, že útoky nabývají na intenzitě, a musíme na to reagovat a připravit se.“
Ahmedová dodala: „Doporučujeme hledat lepší způsoby, jak zajistit co nejhladší poskytování finančních prostředků mešitám, včetně decentralizace fondu s cílem urychlit jejich vyplácení, zejména s ohledem na nedávné události.“
Minulý měsíc studie organizací British Muslim Trust a British Future zjistila, že každý šestý Brit si myslí, že růst muslimské populace „představuje zásadní hrozbu pro britskou kulturu“, což vyvolává obavy, že se nepřátelské postoje vůči muslimům stávají normou.
Mluvčí ministerstva vnitra uvedl: „Muslimové ve Velké Británii čelí otřesné míře nábožensky motivovaných trestných činů z nenávisti. Je zásadní, aby byli nejen v bezpečí, ale také se cítili v bezpečí.
„Tato vláda navýšila finanční prostředky na bezpečnostní ochranu mešit, muslimských náboženských škol a komunitních center na rekordní úroveň – až na 40 milionů liber v letech 2026–2027.
„Snažíme se vyřídit všechny žádosti co nejrychleji.“
Zdroj v angličtině ZDE
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