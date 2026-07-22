Zatímco v oligarchickém Česku jsou daňově vykořisťováni ti nejchudší, v Británii ...

Daně by se daly změnit jako exekuce, ale vyžaduje to úsilí ve veřejném prostoru
22. 7. 2026 / Boris Cvek
22. 7. 2026
Nový britský premiér AndyBurnham oznámil, že ceny jízdenek na autobusy v celé Anglii budou omezeny na 2 libry (56 Kč) (ne pro dálkové trasy)
Opatření bude stát více než 500 milionů liber; vyčleněné prostředky umožní autonomním národům (Skotsku, Walesu a Severnímu Irsku) učinit totéž
Jednorázové jízdné v autobusech po celé Anglii bude od ledna omezeno na 2 libry, oznámil Andy Burnham v rámci své ofenzívy proti rostoucím životním nákladům, kterou zahájil již v prvním týdnu svého působení ve funkci premiéra.
Celostátní strop je v současné době stanoven na 3 libry do konce března 2027, ačkoli v některých oblastech – včetně Londýna a Greater Manchesteru, kde Burnham jako starosta stanovil limit 2 libry – platí nižší maximální sazby za jednorázové jízdenky.
Strop 2 liber ruší zvýšení, které v roce 2024 zavedli Keir Starmer a jeho ministryně financí Rachel Reevesová, a bude platit po celý rok 2027. Stejný strop platil od ledna 2023 do prosince 2024, ale bývalý premiér a ministr financí tvrdili, že není finančně únosný. Někteří starostové metropolitních oblastí, včetně Burnhama, se rozhodli financovat prodloužení platnosti nižšího limitu ve svých oblastech.
„Kvalitní a cenově dostupné dopravní spojení je nezbytností. Nikdo by neměl být z těchto služeb vyloučen kvůli ceně a zůstat pozadu,“ uvedl ve středu Burnham. „Lidé však už příliš dlouho tvrdí, že levnější doprava není možná. S tím nesouhlasím. Už jsem to udělal dříve a udělám to znovu: strop 2 libry na jízdné v autobusech pro miliony lidí po celé zemi. Nižší jízdné pomůže lidem dostat se tam, kam potřebují – a dá jim tak trochu prostoru k nadechnutí, co se týče životních nákladů.“
Očekává se, že program stropu jízdného v autobusech, který bude platit v celé Anglii s výjimkou Londýna, bude stát více než 500 milionů liber, přičemž budou přiděleny prostředky, aby mohly decentralizované vlády přijmout podobná opatření.
Zhruba 400 milionů liber z této částky pochází z přesunu investic do mezinárodního financování boje proti změně klimatu na úvěry, zbytek z úspor v rozpočtu Ministerstva pro energetickou bezpečnost a nulové emise a přibližně 50 milionů liber z prostředků Ministerstva dopravy, které již byly vyčleněny na autobusovou dopravu.
Ministryně dopravy Heidi Alexanderová uvedla, že cílem této změny je „poskytnout lidem trochu prostoru k nadechnutí a pomoci jim s náklady na živobytí“. V pořadu Today na BBC Radio 4 řekla, že jde o „signál záměru, který ukazuje směr, kterým se vláda pod vedením Andyho Burnhama ubírá“.
Alexanderová trvala na tom, že program omezení cen jízdenek na autobusy je plně financován. „K dispozici je 454 milionů liber z přeřazení prostředků, jde o přesun výdajů,“ řekla v pořadu BBC Breakfast. „Tyto dotace nebudeme poskytovat na mezinárodní klimatické projekty v jiných zemích. Místo toho budeme poskytovat tyto půjčky, takže se peníze vrátí.“
Trvala také na tom, že snížení DPH na účty za elektřinu pro domácnosti je řádně financováno. V úterý Burnham uvedl, že snížení DPH zaplatí zrušením vládního programu digitálních identifikačních průkazů, ale bývalý ministr vlády Darren Jones řekl, že prostředky na tento program dosud nebyly zajištěny.
V pořadu BBC Breakfast Alexanderová uvedla, že „není pravda, že by na zavedení změn u účtů za elektřinu nebyly peníze“.
„Úřad pro rozpočtovou odpovědnost uvedl, že zavedení programu digitálních identifikačních průkazů bude stát 1,8 miliardy liber, z čehož asi 800 milionů liber bude ve skutečnosti použito na financování této změny, tedy snížení DPH u účtů za energii,“ řekla.
Burnham uvedl, že zrušení DPH z účtů za elektřinu je od října sníží v průměru o 45 liber ročně.
Generální tajemník Kongresu odborových svazů (TUC) Paul Nowak tato opatření uvítal, ale vyzval Burnhama, aby zdanil zisky bank a zavedl „sociální tarif“ s cílem zvýšit životní úroveň. „Spolu se snížením daní u účtů za energii je zavedení stropu pro jízdné v autobusech dobrým začátkem a znamená, že pracující lidé se budou moci přepravovat levněji. To je prospěšné pro domácnosti, podniky i místní ekonomiky,“ uvedl.
Autobusová doprava je již dlouho prioritou nového premiéra, který provedlreorganizaci autobusové sítě v Manchesteru. Regionální systém Bee Network, který představuje propojenou a bezbariérovou dopravu, převedl autobusovou dopravu pod místní správu prostřednictvím koncesí.
Třetí den ve funkci dostal Burnham povzbuzení, když údaje Národního statistického úřadu ukázaly, že míra inflace měřená indexem spotřebitelských cen v červnu klesla na 2,6 % z květnových 2,8 %.
Ministr financí John Healey uvedl, že miliony lidí budou mít prospěch ze snížení jízdného v autobusech o třetinu, a trval na tom, že toto opatření lze financovat. „Toto opatření ke snížení životních nákladů je financováno z úspor realizovaných jinde, takže to nepředstavuje žádnou zátěž pro britské daňové poplatníky, pouze libry, které se jim vrátí do kapes,“ řekl.
Stínový konzervativní ministr financí Mel Stride obvinil Burnhama, že se chce „vrátit do 70. let“, a uvedl, že nově jmenovaného ministra financí Johna Healeyho „čeká obrovský úkol“.
„Obávám se, že je do jisté míry v zajetí premiéra, který se zřejmě chce vrátit do 70. let minulého století – k obrovským výdajům a státním zásahům, vyšším daním, vyššímu zadlužování a všemu tomu, co jsme dosud viděli u labouristů, ale v ještě větší míře,“ řekl v pořadu BBC Breakfast. „Omezují ho také jeho poslanci z řad řadových členů, kteří nemají vůbec chuť zejména na reformu sociálního systému, což podle mě představuje klíč k úspěchu naší ekonomiky.“
Zdroj v angličtině ZDE
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