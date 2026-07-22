Daně by se daly změnit jako exekuce, ale vyžaduje to úsilí ve veřejném prostoru
22. 7. 2026 / Boris Cvek
Co třeba kdyby Česká televize udělala pořad o daních podobný tomu o exekucích? Představuji si, jak by na diváky asi zapůsobilo, kdyby se dozvěděli, že člověk s minimální mzdou ze své práce státu odvádí stejně jako vlastník 40 stometrových bytů v Praze z tohoto majetku na dani z nemovitosti.
Daniel Prokop z PAQ Research řekl ve videu, které jsem viděl na Facebooku, velmi důležitou věc. Řekl: s exekucemi se po velkém úsilí ve veřejném prostoru, který tlačil na politiky, podařilo pohnout, tak je naděje, že to půjde i v oblasti daní a v dalších oblastech.
Ano, exekuce jsou dokonalým příkladem, že selhání je na straně těch, kdo by měli tvarovat veřejný prostor s ohledem na témata zásadní pro demokracii: novináři, akademická sféra, neziskové organizace, všechny druhy bojovníků za demokracii, kterým na demokracii skutečně záleží, odbory, vzdělaní a poučení lidé obecně. Jestli kdy měla být nějaká velká demonstrace na Letné, tak kvůli daním – a proti Babišově i Fialově vládě zároveň.
Ve srovnání s tím, jak se tlačilo na změny v exekucích, se daně, bydlení, zdravotnictví ve veřejném prostoru neobjevují takřka vůbec. Dostupné bydlení je přitom prioritou pro většinu občanů už mnoho let. Státní rozpočet byl zase hlavní prioritou Fialovy vlády, aniž by se za ty čtyři roky vůbec otevřelo téma snižování daní pro bohaté v době Babišovy vlády.
Exekuce jsou příkladem, že změna k lepšímu je možná. Co třeba kdyby Česká televize udělala pořad o daních podobný tomu o exekucích? Představuji si, jak by na diváky asi zapůsobilo, kdyby se dozvěděli, že člověk s minimální mzdou ze své práce státu odvádí stejně jako vlastník 40 stometrových bytů v Praze z tohoto majetku na dani z nemovitosti.
Daniel Prokop už dříve v Otázkách V. Moravce říkal, že hlavní problém s daněmi je ten, že lidé vůbec nevědí, jak jsou u nás daně nastavené. Nedivil bych se, kdyby dokonce i bohatí lidé chtěli platit vyšší daně, jakmile by se dozvěděli, jak politici ždímají chudé. Problém je, že téměř nikdo neví, jak to s daněmi u nás je. Čípak je to asi selhání?
Chodil jsem nedávno po Albertu a s hrůzou, smutkem jsem si říkal: tak vy prodavači a prodavačky zde odvádíte kvůli tomu, jak to nastavili politici za Babiše a potvrdili za Fialy, státu ze své práce více než vlastník 40 stometrových bytů v Praze z tohoto svého majetku. Musíte dřít, živit děti, z mála dáváte hodně jako vdova v evangeliu, a nikdo to neví, nikdo netuší, co politici s tímhle státem udělali – ti samí politici, kteří pořád chtějí škrtat, kteří pořád chtějí zachraňovat státní rozpočet.
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