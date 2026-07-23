Jemenští Húsiové se hlásí k útokům na tankery v Rudém moři, USA zahájily již 12. noc úderů na Írán
23. 7. 2026
Americká armáda tvrdí, že oslabuje schopnost Teheránu ohrožovat lodě v Hormuzském průlivu; Húsiové tvrdí, že tankery porušily jejich blokádu; USA podepsaly jadernou dohodu se Saúdskou Arábií
- Jemenská milice Húsiů, podporovaná Íránem, uvedla, že zaútočila na dva saúdskoarabské ropné tankery v Rudém moři, přičemž saúdská tisková agentura později potvrdila, že jedna z lodí ve čtvrtek hořela. Útoky přišly poté, co Húsiové vyhlásili námořní blokádu Saúdské Arábie – krok, o kterém současní i bývalí američtí úředníci uvedli, že by mohl výrazně rozšířit válku mezi USA a Íránem a zatížit americkou armádu.
- USA zahájily již 12. noc v řadě útoků proti Íránu s tím, že byly zasaženy vojenské cíle s cílem oslabit schopnost Teheránu útočit na obchodní plavidla.
- Íránská státní televize uvedla, že dva lidé byli zabiti a 11 zraněno při incidentu, který úředník provincie Chuzestán popsal jako raketový útok USA na hraniční přechod Šalamče s Irákem.
- Íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) uvedly, že zaútočily na americké síly v kuvajtském táboře Al-Adiri a na letecké základně Ali Al Salem, zatímco armáda uvedla, že její útoky v této oblasti směřovaly mimo jiné na tábory Arifjan a Doha.
- Ještě před nejnovějšími americkými údery varoval ministr zahraničí Islámské republiky na sociálních sítích: „Naše obranná doktrína je jasná: oko za oko.“ Abbas Araghchi rovněž uvedl: „Jakákoli agrese proti Íránu, včetně útoků na naši infrastrukturu, vyvolá silnou a rozhodnou reakci. Ti, kdo se na takové agresi podílejí, ať už jakoukoli formou podpory, budou rovněž považováni za legitimní cíle.“
- USA a Saúdská Arábie podepsaly přelomovou jadernou dohodu, která by království v budoucnu mohla umožnit obohacování uranu. Dohoda vyvolala znepokojení na Blízkém východě i ve Washingtonu. Její úplné podrobnosti zatím nebyly zveřejněny, ale jak uvádí Patrick Wintour, načasování oznámení je kontroverzní, protože válka USA s Íránem se vede částečně proto, aby se zabránilo Teheránu v domácím obohacování uranu a aby bylo pro Írán téměř nemožné vyrobit jadernou zbraň.
- Íránské revoluční gardy (IRGC) ve čtvrtek oznámily, že zabránily třem ropným tankerům v průjezdu Hormuzským průlivem. Ve čtvrtek v prohlášení citovaném íránskými státními médii uvedly, že tři ropné tankery „provokované“ americkou armádou se pokoušely proplout trasou plnou min jižně od průlivu, „ale poté, co jeden z nich explodoval a vzplanul, ostatní dva se rychle otočily a vrátily se zpět“.
- Dříve Donald Trump na platformě Truth Social varoval, že od nynějška pokaždé, když Írán vystřelí na loď v Hormuzském průlivu, USA „zbombardují a zničí JEDEN MOST NEBO ELEKTRÁRNU, včetně těch, které se nacházejí v blízkosti hlavního města Teheránu nebo přímo v něm““.
- Íránské revoluční gardy (IRGC) uvedly, že jejich námořnictvo „zdůrazňuje, že Hormuzský průliv je pod naší kontrolou“. Centrální velitelství USA zveřejnilo na X: „Írán nemá Hormuzský průliv pod kontrolou. Tato mezinárodní plavební cesta zůstává otevřená pro průjezd bez ohledu na hrozby a útoky Íránských revolučních gard.“
- Dva velmi velké čínské tankery přepravující dohromady 4 miliony barelů saúdskoarabské ropy směřují k úžině Bab el-Mandeb, aby opustily Rudé moře, jak ve čtvrtek ukázaly údaje o lodní dopravě – jde o zkoušku toho, jak přísně budou Húsíové prosazovat svou námořní blokádu Saúdské Arábie.
Ropní giganti zaznamenávají zdvojnásobení zisků uprostřed války na Blízkém východě
Francouzská ropná a plynárenská společnost TotalEnergies uvedla, že se jí ve druhém čtvrtletí zdvojnásobil čistý zisk, protože konflikt na Blízkém východě vyhnal ceny pohonných hmot nahoru.
Ve svém prohlášení, o kterém informovala agentura AFP, společnost TotalEnergies uvedla, že čistý zisk v období od dubna do června činil 5,4 mld. USD, což představuje nárůst oproti 2,7 mld. USD ve stejném období loňského roku.
Zisky norské státní ropné společnosti Equinor se za tři měsíce do konce června téměř zdvojnásobily na 11,5 mld. USD (8,6 mld. GBP).
Společnost Equinor – která je největším dodavatelem plynu ve Velké Británii – těží z rozhodnutí zvýšit těžbu ropy a plynu na začátku konfliktu, čímž zaplnila mezeru na trhu poté, co téměř úplné zastavení lodní dopravy přes Hormuzský průliv způsobilo propad dodávek ropy z Perského zálivu. Těží také z prudkého nárůstu cen ropy, přičemž cena ropy Brent, která je globálním měřítkem, poprvé za šest týdnů dosáhla hranice 95 dolarů za barel v souvislosti s eskalací útoků USA a Íránu na Blízkém východě.
Klimatická aktivistická skupina Uplift kritizovala společnost Equinor za to, že „hrabá miliardy na ziscích, zatímco miliony lidí po celé Velké Británii se potýkají s neúnosně vysokými účty za energii“.
Íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) uvedly, že zaútočily na americkou základnu v Jordánsku, a tvrdí, že zničily řadu vojenského vybavení, včetně systémů protivzdušné obrany, leteckého hangáru a palivových nádrží.
Prohlášení IRGC, které dnes ráno zveřejnila íránská státní média, konkrétní americkou základnu nejmenovalo.
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