Další antidemokratické kroky Babišovy vlády
23. 7. 2026
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Prosím
o maximální pozornost. Aktuálně připravovaný návrh nového Jednacího
řádu vlády představuje další zásadní oslabení transparentnosti a veřejné
kontroly vládního rozhodování.
Omezuje
prostor pro připomínkové řízení a odbornou diskusi. U vybraných
rozhodnutí o veřejných prostředcích již nemá být zveřejňováno, jak
hlasovali jednotliví členové a členky vlády.
Zvukové záznamy z jednání navíc nebude možné po dobu třiceti let získat. V kombinaci s omezeným obsahem písemných zápisů se tak zhoršuje možnost kontrolovat rozhodování vlády před přijetím zásadních kroků i zpětně posoudit, jakým způsobem a s čí odpovědností byla konkrétní rozhodnutí přijata.
Nejde přitom o nedůvěru ke konkrétní vládě. Jde o kvalitu pravidel, která musí obstát bez ohledu na to, kdo je právě u moci. Odborná oponentura, jasná politická odpovědnost a veřejná kontrola nejsou překážkou akceschopného vládnutí. Jsou jeho důležitou pojistkou.
Transparentnost je jedním ze základů důvěry lidí ve stát i v odpovědné nakládání s veřejnými prostředky. Tyto změny, pakliže budou v tichosti a rychle přijaté, povedou k dalšímu výraznému posílení autokratického způsobu vládnutí a řízení této země.
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