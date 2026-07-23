Francie zaznamenala během červnové vlny veder více než 5700 neočekávaných úmrtí
23. 7. 2026
Údaje přicházejí v době, kdy velké části jižní Evropy zažívají další rekordní období extrémních teplot
Francie zaznamenala během červnové vlny veder více než 5 700 mimořádných úmrtí, uvedly úřady, zatímco rozsáhlé oblasti jižní Evropy i nadále čelí dalšímu rekordnímu období extrémních teplot.
Francouzská národní zdravotní agentura ve středu oznámila, že v období od 17. června do 2. července zaznamenala 5 764 mimořádných přespočetných úmrtí, což představuje míru úmrtnosti 36 %.
Více než polovina tohoto „bezprecedentního“ počtu byla zaznamenána mezi 25. a 27. červnem, přičemž úmrtí osob ve věku 75 let a starších tvořila asi dvě třetiny této nadměrné úmrtnosti, uvedla agentura.
Ti, kteří přišli o život v období od 17. června do 2. července, zemřeli na „různé příčiny“, přičemž žádná z nich zatím nebyla jednoznačně spojena s horkem, uvedla agentura. Francie loni za celé léto zaznamenala mírně nižší počet nadměrných úmrtí – 5 722.
Toto oznámení přišlo v době, kdy hasiči ve Španělsku bojovali s jedním z největších lesních požárů v historii země, který spálil asi 32 000 hektarů v regionu Guadalajara severně od Madridu, což si vyžádalo evakuaci 1 200 lidí z 34 vesnic v této řídce osídlené oblasti a nařízení o omezení pohybu v dalších 14 obcích.
Úřady ve středu uvedly, že se situace s požárem začíná stabilizovat, a obyvatelům pěti vesnic bylo povoleno vrátit se domů. Premiér Pedro Sánchez při návštěvě této oblasti uvedl, že Španělsko letos dosud zaznamenalo již 22 velkých lesních požárů, což je čtyřikrát více než ve stejném období loňského roku.
Vyhořelo více než 100 000 hektarů, což odpovídá celoročnímu průměru za posledních deset let, uvedl a dodal, že je třeba udělat více pro prevenci požárů. „Musíme zvýšit povědomí veřejnosti a nebrat klimatickou krizi na lehkou váhu,“ řekl.
Španělská národní meteorologická agentura Aemet uvedla, že nebezpečí lesních požárů zůstává „velmi vysoké až extrémní“ a v nadcházejících dnech se očekává jeho další nárůst. Vyzvala obyvatele k maximální opatrnosti vzhledem k teplotám dosahujícím 42–44 °C a suchému západnímu větru.
Evropa je kontinentem, který se otepluje nejrychleji na světě, a vědci tvrdí, že klimatická změna způsobená člověkem zvyšuje četnost a intenzitu vln veder, sucha a lesních požárů a zároveň vytváří podmínky pro náhlé, ničivé bouře.
Požár v Guadalajaře přišel necelé dva týdny poté, co smrtící požár zpustošil malou komunitu expatů v jižním Španělsku a zabil 13 lidí, včetně několika cizinců, v rámci jednoho z nejtragičtějších lesních požárů v historii země.
Španělská ministryně pro ekologickou transformaci Sara Aagesenová popsala požár v Guadalajaře jako „jeden z největších v nedávné historii naší země“; údaje ukazují, že ho překonal pouze loňský požár v severozápadním Španělsku, při kterém shořelo 37 000 hektarů.
Ve Francii, kde v úterý v jihozápadním departementu Gironde zahynuli dva hasiči ve svém vozidle, úřady vyzvaly obyvatele, aby se v oblastech postižených vlnou veder zdrželi grilování, s tím, že devět z deseti požárů vzniklo v důsledku lidské činnosti.
Lesní požár spálil 2 500 hektarů v jihovýchodním departementu Var a donutil 400 lidí k evakuaci. „Situace byla velmi obtížná, 1 100 hasičů bojovalo celou noc,“ uvedl William Vogl, mluvčí hasičů z departementu Var.
V Řecku, kde se podle předpovědí měly teploty vyšplhat nad 41 °C, úřady zakázaly práci venku v době nejintenzivnějšího poledního slunce. Ve Skopje, hlavním městě Severní Makedonie, bylo po úterní silné bouři hospitalizováno 11 lidí, z toho tři s vážnými zraněními.
V Itálii ve středu hořelo na Sicílii několik požárů, což vedlo k ojedinělým evakuacím. Italská agentura pro civilní ochranu vyhlásila pro celý ostrov nejvyšší stupeň rizika lesních požárů, přičemž silný vítr a teploty přesahující 40 °C přispívají k šíření několika požárů.
Zdroj v angličtině ZDE
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