Souhrn záměrně šířených bludů je impozantní a stále narůstá, Babiš si k tomu zřídil celý aparát
Vládní program: lhát všem do ksichtu a smát se u toho
23. 7. 2026
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Aby mohl člověk fungovat, sám i jako společnost, potřebuje kvalitní inforrmace. V politice se vždycky lhalo a manipulovalo. Otázka nezní jestli, ale jak moc a odpověď je hodně. Ovšem to, co nyní provádí vláda mafiána a oligarchy Babiše, je zcela mimo všechny historické meze, píše Radek Batelka na sociální síti a pokračuje výčtem neuvěřitelných skutků, které v oblasti šíření manipulací a bludů popírajících skutečnost či vědecké poznání Babišova vláda udělala...
Babišova vláda nahradila klasické provozní politické lhaní otevřeným zapojením těch nejbrutálnějších lhářů a dezinformátorů přímo do vládní politiky. Kromě non-stop lhaní a masivní strategiie popírání i toho, u čeho jsou za bílého dne chyceni a nafilmováni (Turkovo bezohledné řízení a nehoda, Babišovy poznámky od marketingových poradců pro útočnou kampaň proti prezidentovi atd.), zapojila vláda přímo do své práce polodementní šílence ze dna kognitivní bažiny.
Poradcem ministra zahraničí je Pavel Šik
(hochštapler s kvalifikací intenrnertového žvanila, pozn. BobaKartouse). Brutální prokremelský dezinformátor, který nedávno vypustil do éteru smyšlenou lež
o spiknutí a soukromých kontaktech prezidenta a Ústavního soudu.
Na Ministerstvo životního prostředí tahají Motoristé svoje nohsledy s IQ hlubooko pod bodem mrazu, zato nebojácně fašistické a odhodlané lhát kdykoli o čemkoli. Jako řidič a skladník Kubásek
, nácek od vyšinutého naháněče muslimů Konvičky a provozovatel dezinformačního serveru, na kterém okrádá hejly skrze platby za publikaci nesmyslů. Nebo jako neonacista Šejna, bojující za bílou Evropu
.
Tady pak Babišova údernice pro propagandu, poslankyně Peštová, promuje lživou dezinformační propagandu proti klimatické vědě
. Video přesdílené od Luboše Veselého, hlavní tváře dezinformační žumpy a stranického média Motoristů (XTV), ukazuje neurochirurga Beneše, který blábolí dezinformační nesmysly nad grafem NASA.
Beneš se pomocí grafu se zvyšující se teplotou na povrchu Měsíce snaží zdiskreditovat naprosto drtivý odborný konsensus, podle kterého je příčinou současné klimatické změny CO2, uvolněný člověkem z fosilních paliv.
Problém je, že Beneš je lékař, nikoli fyzik a v klimatické vědě je zjevně zcela nekompetentní. Nad to vůbec neví, na co vlastně kouká.Ten graf není obraz průměrné globální teploty Měsíce (tak jako měříme zvyšující se průměrnou globální teplotu Země). Je to teplota výlučně na dvou místech přistání amerických misí. Je to lokální růst teploty a je ověřeně vysvětlen jako důsledek narušení povrchu Měsíce technikou a astronauty. V důsledku pohybu a přesunu prachu jsou ta místa tmavší než okolí a původní povrch. Tím absorbují více slunečního záření a mají lokálně vyšší teplotu. Odkaz na výzkumný článek v komentářích.
Tohle není náhodný omyl dezorientované poslankyně. Je to cílená vládní strategie, kopírující politiku fašistického Trumpova režimu: lhát, lhát, lhát. Rozbít vědu, rozbít důvěru v informace, zničit důvěru v existenci faktů a pravdy. To všechno striktně ve prospěch oligarchů jako je Babiš, Tykač, Křetínský a další.
Pokud Češi nevyhodí Babiše s touto antidemokratickou strategií ze sedla, Česko zkolabuje jako retardovaný blbákov, proti kterému je Kocourkov funkční, racionální městečko a na nošení světla v pytlech místo instalace osvětlení budeme vzpomínat jako na celkem rozumné řešení.
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