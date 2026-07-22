Zelenskyj vyměnil velitele ozbrojených sil a povolal zpět ministra obrany, kterého předtím odvolal
22. 7. 2026
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Mychajlo Drapatyj se stává novým velitelem ozbrojených sil, zatímco Mychajlo Fjodorov se po masových protestech vrací do vlády
Volodymyr
Zelenskyj odvolal ukrajinského vrchního velitele Oleksandra Syrského a
nabídl „významnou pozici“ ministrovi obrany, kterého minulý týden
odvolal, což vyvolalo celostátní protesty.
V nočním televizním projevu Zelenskyj oznámil, že do funkce nového velitele ukrajinských ozbrojených sil jmenuje Mychaila Drapatého, populárního a inovativního generála. Drapatyj bude dohlížet na reorganizaci velitelské struktury armády, uvedl ukrajinský prezident.
Zelenskyj uvedl, že vrací Mychaila Fjodorova do vlády poté, co jeho odvolání z funkce ministra obrany vyvolalo demonstrace tisíců lidí v Kyjevě a dalších ukrajinských městech, což byla jedna z největších politických krizí od ruské invaze v roce 2022.
Ukrajinský prezident vzdal hold Syrskému a ocenil ho za vedení obrany Kyjeva a zahájení protiútoku na ruskou Kurskou oblast v létě 2024, při kterém poprvé od druhé světové války vjely zahraniční tanky na ruské území.
„Ušli jsme dlouhou cestu. Obrana Ukrajiny pokračuje. A každý voják si zaslouží, aby s ním bylo zacházeno s úctou,“ řekl Zelenský a dodal, že je vděčný Syrskému i „každému z našich vojáků“, kteří bojují na frontě.
Zelenskyj doufá, že jeho radikální personální změny ve vedení armády uklidní demonstranty, kteří vyšli do ulic a požadují Syrského odvolání. Stanovili termín do pátku, do kdy má být Fjodorov znovu jmenován, a vyhrožovali „neomezenými protesty“, pokud bude jejich požadavek ignorován.
Fjodorov jmenování Drapatého uvítal. „To vnáší čerstvý vítr a novou naději do boje svobodných lidí za svobodu a spravedlnost. Je to hlas volající po změně, který nelze ignorovat,“ uvedl.
Dodal: „Vysoká očekávání ukrajinského lidu musí být naplněna jasnou vizí ukončení války za nezávislost, silným týmem a rozhodnými kroky zaměřenými na záchranu životů našich vojáků, automatizaci frontové linie, provádění asymetrických úderů a ochromení ruské ekonomiky.“
Drapati, nový vrchní velitel, je v ukrajinské armádě velmi vážený a má podporu veřejnosti. Je považován za spojence Fjodorova, jehož pokusy o reformu armády a prosazení moderních technologií a dat vedly k ostrému střetu se zastáncem staré školy Syrským.
Generálmajor Drapatyj je velitelem skupiny společných sil Ukrajiny. Proti Rusku bojuje již od roku 2014, kdy se Rusko tajně pokusilo ovládnout východní region Donbas. Celonárodní slávu si získal, když přejel bojovým vozidlem pěchoty přes barikádu postavenou proruskými ozbrojenci ve městě Mariupol.
Ukrajinský mediální server Babel popsal Drapatého jako jednoho z nejschopnějších ukrajinských velitelů na bojišti. Uvedl, že jeho nová funkce bude spočívat především v reformě rozsáhlé instituce, nikoli ve velení vojskům v boji.
Zelenskyj uvedl, že se s Drapatým shodli na tom, že Ukrajina bude pokračovat v útocích bezpilotními letouny s dlouhým doletem na cíle na území Ruska, jako jsou ropné rafinerie. „Náš program přesných úderů bude prováděn s absolutní přesností,“ řekl a slíbil hladké a koordinované předání velení po Syrského odchodu.
Dále uvedl, že novým vrchním velitelem bude pověřena aktualizace obranné strategie země a reforma její struktury. Další naléhavou otázkou je mobilizace, a to v době, kdy po téměř pěti letech plnohodnotné války je jen málo Ukrajinců ochotných se dobrovolně přihlásit.
Není jasné, jaká bude Fjodorovova nová role, vzhledem k informacím, že trval na tom, aby mu byla vrácena jeho původní funkce ministra obrany. Tu nyní zastává Jevhen Chmara, bývalý velitel speciálních operací.
Zelenskyj uvedl, že se s Fjodorovem setkal v úterý. „Nabídl jsem Mychailovi významnou pozici ve vládě, která by mu umožnila sjednotit technologický sektor našeho státu a zajistit jeho rozvoj,“ řekl, aniž by poskytl další podrobnosti.
„Naše společné přání je jedno – vítězství nad nepřítelem a takové podmínky na frontě a takový tlak na Rusko, které by Rusko donutily k míru,“ uzavřel Zelenskyj. Uvedl, že „byla ušlá významná cesta, obrana Ukrajiny pokračuje a každý bojovník si zaslouží důstojné zacházení.“
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