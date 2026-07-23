Kterak Katolické noviny obhajují Francův španělský fašismus
23. 7. 2026
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Jiří Hlavenka
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Tohle je taky převelice pěkné. Katolické noviny nám říkají, jak to ve skutečnosti bylo s tou občanskou válkou ve Španělsku...
1) Vojenský puč generála Franca bylo prej "národní povstání", což je bizár největší. Je evidentní, že se armáda zmocnila moci hrubou silou, vojenský puč jak z učebnice. (A v učebnicích taky je, jako příklad, "jak má vypadat dobře provedený vojenský převrat").
2) Puč byl proti demokraticky zvolené vládě, dávají do uvozovek: "demokraticky zvolená", aby jakože naznačili, že nebyla. Ne, byla, byly úplně normální volby v únoru 1936, mezinárodní společenství je plně uznalo. A samozřejmě že Franco stavěl "oprávněnost" svého puče na zpochybňování voleb, ve kterých zvítězila levice - co už jiného si měl nelegitimní diktátor vymýšlet k ospravedlnění silového převzetí moci?
Chápu nicméně, že pro Katolické noviny je každý volební výsledek, ve kterém nezvítězí Katolibán, nedemokratický.
3) Skvostné je omlouvání Francova režimu, že "fašistů tam byla jenom hrstečka, vysmívaná skupinka". Však v Německu taky nebyli žádní fašisti, že... Ve skutečnosti byla fašistická Falange Española po sjednocení v roce 1937 jedinou povolenou (!) stranou ve Španělsku. Žádná vysmívaná skupinka, ale páteř státu. Jediná.
(Falanga samozřejmě tehdy byla čistokrevná fašistická strana, programově požadující totalitní stát nadřazený individuálním právům, odmítající parlementní demokracii atd.).
4) Katolické noviny poukazují na zvěrstva anarchistů (tj. protivníků Franca) proti duchovním s cca 7 000 zavražděnými kněžími, ale jaksi "opomenou" zmínit Francův Bílý teror s odhadem 150 - 200 000 popravených (!). Jako kdyby neexistoval. Ano, obě strany se dopouštěly brutálních zločinů.
Celé to směřuje k tomu, aby Katolické noviny vykreslily DNEŠNÍ liberály jako zločince, kteří mají kořeny u anarchistů ve španělské občanské válce (eh?), bojující proti frankistickým správňákům hájícím staré dobré časy, Boha, nicnežnárod atakdál. Text je fakt zábavné přečíst celý, ale upněte si hlavu do svěráku, ať si ji samým kroucením nevyšroubujete.
A pak má být člověk na katolíky hodnej, když si jejich hlásná trouba dokáže toto vypublikovat. (Odkaz v komentáři, obrázek není z článku)
(Ještě malá historická poznámka. Po porážce evropského fašismu v roce 1945 Franco, který byl sám spíš technokratickým vůdcem a vojákem - na rozdíl od de Rivery, zakladatele a vůdce Falangy - výrazně ubral plyn, postupně přestal fašistickou rétoriku používat a nosným pilířem své vlády učinil katolický nacionalismus, což je zřejmě to, co se našim Katolickým novinám tak líbí).
Katolickém noviny a normalizace Francova fašismu zde
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