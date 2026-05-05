Trump obviňuje papeže, že svým postojem k Íránu „ohrožuje mnoho katolíků“

5. 5. 2026

Americký prezident směřuje novou kritiku na pontifika několik dní před návštěvou ministra zahraničí Marca Rubia ve Vatikánu

Donald Trump se pustil do nového verbálního útoku proti papeži Lvu XIV. a obvinil pontifika z „ohrožování mnoha katolíků“, protože „si myslí, že je v pořádku, aby Írán měl jaderné zbraně“.

 

Tyto výroky přicházejí dva dny předtím, než se americký ministr zahraničí Marco Rubio setká s Lvem ve Vatikánu ve snaze zmírnit napětí vyvolané Trumpovým předchozím útokem na pontifika pocházejícího z Chicaga kvůli jeho odsouzení americko-izraelské války proti Íránu.

V rozhovoru s Hughem Hewittem, prominentním konzervativním moderátorem rozhlasové talk show v americké síti Salem News, Trump řekl, že papež „by raději mluvil o tom, že je v pořádku, aby Írán měl jaderné zbraně, a já si nemyslím, že je to moc dobré“.

„Myslím, že ohrožuje mnoho katolíků a mnoho lidí,“ dodal americký prezident. „Ale hádám, že pokud je to na papeži, myslí si, že je v pořádku, aby Írán měl jaderné zbraně.“

Lev nikdy neřekl, že by Írán měl mít jaderné zbraně, ale opakovaně se stavěl proti válce proti této zemi a následnému eskalování konfliktu v Libanonu a širším Blízkém východě a volal po příměří a dialogu.

Brian Burch, velvyslanec USA u Svatého stolce, v úterý uvedl, že ve čtvrtek ráno očekává „upřímné“ setkání mezi Rubiem, který je katolíkem, a Lvem v Apoštolském paláci.

„Národy mají neshody a myslím si, že jedním ze způsobů, jak je překonat, je … bratrství a upřímný dialog,“ řekl Burch novinářům a dodal, že si myslí, že Rubio přijíždí do Vatikánu „v tomto duchu, aby vedl upřímný rozhovor o politice USA a zapojil se do dialogu“.

Burch uvedl, že nesouhlasí s představou, že mezi USA a Vatikánem existuje „nějaká hluboká propast“, a řekl, že Rubio přijíždí, aby se obě strany mohly „lépe vzájemně pochopit a vyřešit případné rozdíly, a pokud nějaké existují, určitě o nich promluvit“.

Cesta, která se časově shoduje s prvním výročím papežství Lva, byla zorganizována poté, co Trump v dubnu ostře zaútočil na papeže, označil ho za slabého a řekl, že jako pontifik nedělá příliš dobrou práci. Trump také sdílel obrázek vygenerovaný umělou inteligencí zachycující ho jako Krista, než jej smazal a prohlásil, že se ve skutečnosti jednalo o jeho podobiznu jako lékaře.

Rubio se také pokusí urovnat vztahy s italskou vládou poté, co Trump pokáral její premiérku Giorgii Meloniovou, dříve jednu ze svých nejbližších spojenců v Evropě, za to, že kritizovala jeho výroky proti Lvovi, a vytkl její vládě, že nepodpořila údery na Írán, a v důsledku toho pohrozil stažením amerických vojsk z Itálie.

Rubio se také setká s vatikánským státním sekretářem Pietrem Parolinem, než se v pátek ráno setká s Meloniovou a italským ministrem zahraničí Antoniem Tajanim.

Americký viceprezident JD Vance – konvertita ke katolictví – také kritizoval papeže a řekl, že Vatikán by se měl „držet morálních otázek“ a že Lev by měl být opatrný, když mluví o teologii a válce.

Rubio a Vance se v květnu loňského roku zúčastnili papežovy inaugurace a den poté s ním měli soukromou audienci, během níž mu předali pozvání od Trumpa do Bílého domu, které Lev dosud nepřijal.


