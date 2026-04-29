Dvojí metr spravedlnosti a otázka, kdo soudí soudce světa

Není to
nová otázka. Už po Norimberku si mnozí všimli, že spravedlnost byla
zároveň spravedlivá i selektivní. Nacisté byli souzeni — právem — ale
bombardování Drážďan nebo Hirošimy zůstalo mimo soudní síň. Studená
válka pak vytvořila svět, kde právo bylo často jen jiným jménem pro
mocenskou rovnováhu. A po roce 2001 se otevřela kapitola, kterou dnes
nelze ignorovat: Guantánamo, „enhanced interrogation techniques", invaze
do Iráku bez mandátu OSN. To vše jsou epizody, které by v jiném
geopolitickém kontextu dávno skončily před tribunálem.
Právě
proto dnešní debata o tribunálu pro Rusko nemůže být vedena v
historickém vakuu. Pokud má mít smysl, musí být univerzální — jinak se z
ní stává jen sofistikovanější forma vítězné spravedlnosti. A tady
vstupuje do obrazu Donald Trump, nikoli jako anomálie, ale jako extrémně
viditelný symptom. Jeho otevřený útok na Mezinárodní trestní soud,
včetně sankcí proti jeho představitelům, není jen diplomatický spor. Je
to odmítnutí samotné myšlenky, že by i Spojené státy mohly být někdy
objektem vyšetřování.
Trumpova politika přitom není jen otázkou
zahraničí. Doma testuje hranice právního státu způsobem, který by v
jiných zemích okamžitě vyvolal řeči o autoritářském skluzu: tlak na
soudy, maximalistické pojetí exekutivní moci, snaha redefinovat základní
právní ochrany tak, aby se staly podmíněnými loajalitou nebo statusem.
Navenek pak pokračuje stará americká tradice selektivní legality: právo
je závazné pro ostatní, ale pro Washington je vždy „věcí interpretace".
A
tak se paradox dnešní chvíle uzavírá. Evropa volá po tribunálu pro
Rusko — a oprávněně. Ale pokud nechce, aby její hlas zněl jako ozvěna
starých imperiálních standardů, musí zároveň přiznat, že bez mechanismu
odpovědnosti pro velmoci, včetně Spojených států, zůstane mezinárodní
právo nedokončeným projektem.
Nejde o antiamerikanismus. Jde o
to, co kdysi formuloval už americký soudce Robert Jackson v Norimberku:
že právo, které aplikujeme na jiné, musí být právem, které jsme ochotni
aplikovat i na sebe. Jinak se z tribunálů nestávají nástroje
spravedlnosti, ale kulisy — a z práva jen další jazyk moci.
Možná
je tedy dnešní výzva jednodušší, než se zdá, a zároveň radikálnější:
pokud chceme tribunál pro Rusko, musíme začít přemýšlet i o tribunálu
pro svět, ve kterém žádná vlajka neposkytuje imunitu. Včetně té s
hvězdami a pruhy.
