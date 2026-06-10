Můžete a měli byste vinit mladé lidi, když se chovají jako líní podvodníci
10. 6. 2026
V poslední době spousta mladých lidí používá pojem "úhel pohledu" způsobem, který není příliš užitečný. Říkám neužitečný, ne špatný, protože nemám vůbec zájem pouštět se do gramatických válek, které vlastně nejsou moc velkou válkou.
Téměř žádný člověk tam venku není skutečně přísný gramatik a kolektivní esejistický svět se postavil proti "gramatickým nacistům" na škále alespoň 1000 ku 1, takže je to válka proti téměř žádnému lidskému nepříteli. Vidíte to u celé té záležitosti s pohledem; deset miliard esejů, tweetů a videí na YouTube, které tuto praxi obhajují, a třeba jeden chlap v autobuse, který ji nenávidí, ale musí předstírat, že je hegemonní silou nebo tak něco. Je to zvláštní, ale ten impuls má nakonec jasný zdroj: strach z toho, že vypadám starý.
Jde o to, že velká část generace Z (a "Gen Alpha", což je nejhloupější generační jméno, jaké kdy bylo vymyšleno) používá "point of view" nebo "POV" jednoduše jako "podívejte se na toto", místo "tento obrázek nebo video je zobrazeno z pohledu X", což je tradiční výraz. Zřejmé je to hlavně na TikToku – video bude označeno jako "Perspektiva: slon" a to, co vidíte, je slon, ne něco z pohledu slona. " POV: poprvé jsi bruslil na kolečkových bruslích," ale je to jen video uživatele TikToku, jak bruslí na kolečkových bruslích místo z pohledu bruslaře. Chápete, co tím myslím. Toto použití je podle mě neužitečné a nepraktické, aniž ho chceme nazývat nesprávným! Jak je tomu často u nepřesnosti v jazyce, toto chování nás zbavuje velmi užitečné konstrukce a nasazuje na její místo něco, co bychom už mohli říct mnoha různými jinými způsoby. Stejně jako při proměně "doslovně" v prázdný zesilovač často používaný v metaforickém užití, masová zmatenost antigramatiků v této otázce učinila anglický jazyk slabším, než byl, a nazvala to progresivním. A teď NYT uvádí lingvistu, který vám říká, že jste reakcionář, protože možná dáváte přednost užitečnější verzi.
Celý svět boje s "grammar nazi" je samostatná věc a stejně jako mnoho jiných věcí, které se dnes považují za progresivní, je mnohem větší, vlivnější a mocnější než cíl, který mylně označuje za hegemonní. ("Je mi jedno, kdo to ví nebo co mě to stojí... Jazyková pedantnost je otravná!" Opravdu, profil odvahy.) Článek v Times naznačuje, že lidé, kteří trvají na správném používání jazyka, se mohou snažit prosadit "sociální moc", přestože antigramatici už před desítkami let naprosto zvítězili a zjevně mají větší sociální moc. Není těžké najít lingvistu, který se důrazně staví na stranu "všechno je dovoleno"; ve skutečnosti jsou takoví téměř všichni a NYT zaměstnává jednoho z nich jako sloupkaře. To, že tento postoj znamená říkat ostatním, jak používat jazyk tím, že jim nemůžete říkat, jak ho používat, je jednoduchý závěr, který zůstává neprobírán. (Pamatujte na přátele: každý deskriptivismus je metalingvisticky preskriptivistický.) Je pozoruhodné, že neexistuje správný způsob, jak používat jazyk, ale ti, kdo ho chtějí používat tradičně, se nevyhnutelně mýlí! Je to všechno vůle k moci, všechno.
Hlubší kontext zde spočívá v tom, že lidé používající "POV" téměř jako by měli zájem zamlžit význam a snížit srozumitelnost, jsou mladí, a touha vyhnout se tomu, abych byl byť jen mlhavě kritizován mladými lidmi, se stala civilizačním memem, reflexivním, vyděšeným chováním poháněným nejhlubším strachem, který naše kultura zná: strachem z toho, že budeme vypadat staře. Díla obhajující použití perspektivy, když znamenají "podívej se na to" nebo "doslova", když znamenají "intenzivně" nebo "ironicky", když znamenají sakra, kdo ví co, v tuto chvíli vyrůstají jako houby v kravském trusu kvůli strachu ze stárnutí, strachu z vlastnictví, strachu z toho, že budou vlastněni, strachu ze "starý muž křičí na oblaka". Stárnoucí spisovatelé, novináři a komentátoři hledají pro špatné chování mladých jednu výmluvu za druhou, aby nevypadali jako špatný typ starých lidí. A není lepšího příkladu než naprosto neústupné odmítání soudit mladé studenty za podvádění s LLM.
Je tu zvláštní zvuk, který vydává místnost plná vzdělaných dospělých, když mladý člověk udělá něco špatně; slyšel jsi ho už mnohokrát a já také. Je to zvuk místnosti plné sevřených hrdel, která si současně odkašlávají a připravují se vysvětlit, že to vlastně není chyba mladého člověka. Zvažte tento pozoruhodný dokument z The New Yorker. V něm skupina kariérních vysokoškolských pedagogů lituje nárůstu podvádění s pomocí AI ve vysokoškolském vzdělávání, diskutuje o technikách, které používají k omezení tohoto podvádění (nebo často racionalizují vzdání se tohoto úsilí), a zpívají smutné písně o tom, co vysoká škola bývala. Jedna věc, která většině z nich připadá nepřijatelná, je soudit vysokoškoláky za to, že se přímo dopouštějí neetického chování. To jsme nemohli udělat! Nemohli jsme se dívat na lidi, kteří úmyslně a vědomě porušují základní dohodu, kterou uzavřeli se svými profesory a školami, a říct si: "Možná je to trochu nemorální."
Učitelé, kteří byli v tom článku interviewováni, jsou většinou soucitní, i když trochu krátkozrací a příliš dychtiví potěšit své studenty. Obávám se, že širší tendence na kampusu je méně promyšlená a méně osvícená. Ne, už moc nesoudíme studenty, rozhodně ne na univerzitní úrovni, kde je hmatatelná úzkost z toho, že nepatříme mezi mladé, moderní, chápavé, s nohama na zemi a vstřícné mladé profesory, kteří jsou opravdoví, mladí. Je tu nevyhnutelná touha být oblíbený u lidí, nad kterými máte zdánlivě autoritu, mlha "studentsky zaměřené" úzkosti, která zahaluje bakalářské instituce, impulz, který nám přinesl cool profesory. Článek vyvolal na sociálních sítích naprosté výkřiky hněvu a výčitky, což je jen připomínka, že nájemný vrah bude křičet. Realita je taková, že akademická sféra, stejně jako média, je odvětví, do kterého se mnoho lidí zapojuje, aby odvrátili svůj strach z pokročilého věku, aby byli mezi mládeží a doufají možná něco z toho nasát osmózou.
Upřímně si myslím, že mnoho moderních vysokoškolských učitelů prostě nechce zvládat tíhu kázeňského trestu studentů, takže si vymýšlejí mučivé ospravedlňování, proč by to nikdy neměli dělat. Ale samozřejmě je kázeň studentů klíčovou součástí zajištění toho, že ze svého vzdělání získají to, co mají, což znamená, že jde o to, že učitelé staví své vlastní emocionální pohodlí před nejlepší zájmy studentů. To vypadá špatně!
Pohled dospělých, podle nějž nemůžeme soudit vysokoškoláky za to, že své myšlení outsourcují strojům, je jedním z těch malých morálních úniků, na které se současná kultura specializuje: něžný, kvaziterapeutický, progresivně znějící - a nakonec forma vyhýbavosti. Samozřejmě, že je můžeme soudit! Je naší povinností je soudit. Neexistuje něco jako vzdělání bez soudu; bez ohledu na to, co říkají cool profesoři, hodnocení bylo vždy součástí vzdělávání, vždy, vždy, vždy. To, že soudíme eticky a morálně, když studentům říkáme, že je špatné podvádět, nijak neubírá na jádru vzdělávacího poslání. A myšlenka, že podvádění s LLM nějak stojí nad morálním hodnocením, protože technologie je nová, nebo protože kapitalismus je špatný, nebo protože jsou všichni nervózní, nebo protože život je těž.... Tyto pocity nejsou projevem soucitu, ale povýšenosti maskované jako sofistikovanost. Studenti nejsou ve skutečnosti neuvěřitelně křehká stvoření a do té míry, do jaké jsou, je tomu tak proto, že jsme jim to řekli. Studenti jsou morální aktéři. Dělají rozhodnutí. Vědí, kdy podvádějí! A když to odmítáme říct, když každý akt nepoctivosti zahalujeme do terapeutické mlhy, neosvobozujeme je od studu nebo nátlaku. Říkáme jim, že jejich volby nemají význam, že jejich integrita nestojí za obranu a že univerzita sama nemá žádný jiný účel než hladké zpracování plateb školného.
Studenti, kteří zadají své eseje do ChatGPT, zkopírují výstup do Google dokumentu, odevzdají ho profesorovi a pak lžou, když se na to zeptají... Ti studenti, jak jsme ujištěni, jsou oběťmi! Oběťmi motivační struktury; oběťmi získání oprávnění; oběťmi kapitalismu, samozřejmě. (Není krásné, jak se staletá politická teorie a morální filozofie socialismu v roce 2026 staly jen sadou vždy dostupných výmluv, proč si dělat, co jen chcete?) Jsou oběťmi vzdělávacího systému, který už byl podvodem, takže kdo by jim mohl vyčítat, že na oplátku spáchají vlastní skromný malý podvod? Akademický stroj byl podle této logiky zmanipulovaný, takže podvádění není podvádění, ale druh lidové spravedlnosti, dítě, které si získá vlastní páku proti systému, který ho má drtit.... Jedna otázka: funguje morálka takto? Ne. Ne, tak to není. A jak někdo, kdo upřímně zastává takové přesvědčení, může pracovat na univerzitě, aniž by zemřel pokrytectvím, to vám nedokážu popsat. Pokud je systém tak vykořisťovatelský a zkorumpovaný, vaší povinností je skončit. Přestaňte!
Je to pravda: podmínky, do kterých se lidé rodí, formují škálu možností, které mají k dispozici, dítě z nedostatečně financovaného okresu a bohaté dítě ze soukromé školy nestojí na stejné startovní čáře a pobídky jsou skutečné a silné a společnost, která staví bludiště a pak trestá krysy za zkratku, je společnost, která se dopouští propracovaného cvičení ve špatné víře. To všechno je pravda! Problém je, že nic z toho neznamená, že konkrétní student, který se rozhodl podvádět, si nevybral podvod. A pokud nám na studentech záleží, pokud je respektujeme a ctíme, pak respektujeme a ctíme jejich schopnost jednat jako morální bytosti. Přijde mi naprosto zvláštní, jak lidé, kteří tvrdí, že slouží jako zastánci studentů, je nakonec odsoudí jakýmsi povýšeným vymýšlením výmluv, které by urazilo každého z nás.
Někdy v posledních dvaceti letech jsme se společně rozhodli, že vysvětlit chování znamená omluvit ho, že příčinnost a vina jsou téže podstaty, že ve chvíli, kdy najdeš strukturální důvod pro čin, tím rozpustíš aktéra uvnitř něj, jako roofies v koktejlu. Jsem zmatený lidmi, kteří říkají 'Ten schizofrenní muž, co zamumlal antisemitskou nadávku, si nezaslouží žádný soucit, protože duševní nemoc tohle nedokáže' a také 'Ten bohatý kluk z Daltonu nemohl odolat, musel požádat Gemini, aby mu udělalo domácí úkol, protože žije v systémech nebo tak něco." Ačkoliv je tento postoj obvykle předstírán s velkou sofistikovaností, není na něm nic sofistikovaného. Opravdu sofistikovaný člověk může mít dvě myšlenky najednou: systém je nespravedlivý a vy jste konkrétně udělali volbu, která byla špatná a věděli jste, že je špatná, což je přesně důvod, proč jste o tom potom lhali. Lež to prozradí! Nikdo nelže o něčem, na co si myslí, že má morální právo. Student, který podvádí a pak to skrývá, ví, že udělal něco špatně. Jediní, kdo předstírají, že to nevědí, jsou dospělí.
Ano, studenti se chovají tak, jak byste očekávali od většiny osmnáctiletých. Jasně, super. Ale celý smysl existence jako morální bytosti je být výjimkou, mít individuální etické já a dělat rozhodnutí ne jako avatar věkového rozpětí nebo jako subjekt postižený strukturálními stavy. Ale jistě – osmnáctiletí často volí zkratky. Osmnáctiletí mohou být líní, vymlouvat se a mít strach. Jasně. To není úplně špatný popis mládí. Neočekávám, že každý devatenáctiletý bude mít morální páteř odolat nástroji, který během devíti sekund napíše obstojnou esej, zatímco jeho spolubydlící spí a blíží se termín. Ale opět, co je morální, není o tom, co dělá každý; jde o to, co dělá jednotlivec. Kdyby bylo chování ospravedlňováno tím, kolik lidí ho dělá, neexistovala by žádná koherentní morálka.
Problémem jsou dospělí muži a ženy (s trvalým pracovním poměrem, s titulem, platem), kteří si vytvořili celý rétorický aparát s jedinou funkcí: zajistit, aby žádný mladý člověk nikdy nebyl za nic odpovědný, nikdy a za žádných okolností. A udělali to ne ze soucitu, ale z osobní marnivosti. Viděli kulturní konstrukt starého člověka, který si dnes stěžuje na mládež, pravděpodobně na Twitteru, a protože nemají žádný základní pocit sebe sama, který by mohli nazývat vlastním, bojí se, že se tento konstrukt stane jejich realitou. Takže odpouštějí, omlouvají se, racionalizují a předstírají.... Toto neúnavné očišťování mladých není tolik otázkou štědrosti, jako spíše jakousi statusovou hrou. Je to způsob, jak si šestatřicetiletý podcaster, pětačtyřicetiletý sloupkař, osmapadesátiletý děkan nebo třiašedesátiletý autor může (na náklady studentů) koupit to jediné, co tito lidé chtějí víc než stálý pracovní poměr, relevanci nebo vnoučata: jistotu, že nejsou staří.
Muž, který říká, že "mladí lidé dnes nemají pracovní morálku", je postava k posměchu, karikatura, strejda s Fox News, boomer v tom nejhorším slova smyslu. A jasně, to je trapné říct. Ale nikdo, kdo roky pěstoval sebepojetí jako osvícený, dynamický a bystrý, si nedovolí, aby si ho někdo zaměnil za takovou postavu. Takže to přehánějí. Úplně se jim obrátí polarita! Stávají se dospělými, kteří, když mají ohromující důkazy, že skupina studentů lže a podvádí v průmyslovém měřítku, reagují obviněním úkolů, profesorů, systému, člověka. Tím, že obviní sám sebe, předstíraně, tím nejbezpečnějším způsobem, který nic nestojí a všem lichotí. Zklamali jsme je, kámo. Esej je mrtvá, oznamují s klidnou jistotou těch, kteří našli způsob, jak být na správné straně dějin, aniž by cokoliv udělali a aniž by někoho disciplinovali. Cítí se současně pokorně, statečně a mladě a účet za toto malé vystoupení je, jako vždy, poslán lidem s nejmenší mocí v místnosti: studentům, kteří nepodvádějí.
Koneckonců, v každé třídě je ten nepříjemný kluk, který nepodváděl, ten, který odmítl možnost použít snadný stroj a seděl s prázdnou stránkou a vytvořil něco horšího, než co udělal podvodník, protože takhle vypadá učení – vypadá to jako pomalé vytváření horších věcí, dokud nemůžete vytvořit lepší věci. Bohužel ten kluk sleduje a učí se, sleduje své vrstevníky a učitele, a tato zaťatá oddanost nikdy nesoudit podvodníky jej učí tu nejhorší možnou lekci. To dítě vidí, jak podvodníci dostávají stejné známky, nebo lepší, a vidí dospělé, kteří spěchají vysvětlit, že podvodníci jsou skutečnou obětí, a tak se naučí skutečnou lekci současného amerického vzdělávání: integrita je sázka pro blázny, daň, kterou platí jen poctiví. Nevím, jestli existuje název pro morální systém, který konzistentně odměňuje klam a trestá spolupráci, ale mohu vám říct, že vede ke kolapsu společnosti, a my v něm žijeme. Pokud vám to pomůže, ti, kdo jsou za to nejvíce zodpovědní, rozhodně nejsou teenageři.
A to souvisí s tím, co neustále říkám o vzdělání a jak naše romantické představy o něm všechno ničí: ano, musíme studenty nutit být etičtí a nepodvádět, a to by nás nemělo překvapit, protože základní akt školní výchovy je nutit studenty dělat věci, do kterých se jim nechce. Nátlak je jádrem vzdělávání.
Vzdělání je forma nátlaku. Můžeme to zahalit do všech jemných konstruktivistických jazyků, které máme rádi, můžeme dělat Freireovu metodu, můžeme předstírat, že každý student je malý samouk toužící jen po správném "vzdělávacím prostředí", ale prostá pravda je, že většina lidí se naučí většinu věcí, které se naučí, protože je k tomu někdo přiměl. Čtou knihu, protože je z ní kvíz. Řeší úlohy, protože je tam známka. Objevují se, protože absence mají následky. Tento postoj není nějakou příšernou zradou pedagogiky; je to pedagogika, alespoň pro velkou většinu studentů. Civilizace sama o sobě je dlouhý, nerovnoměrný proces nucení našich nejhorších instinktů do kontaktu s lepšími povinnostmi, dokud nezačnou převládat zvyky a svědomí. Zákony o záškoláctví máme z nějakého důvodu! Nechte skupinu dětí samotnou v místnosti s učebnicí, i ty chytré děti, vraťte se za pár hodin a nenajdete je chytřejší. Tak prostě děti fungují. A ano, velká část výuky je nutit studenty být etičtí. Ne proto, že bychom chtěli být strážci jejich duší, ale protože etika, jako algebra, hudební teorie nebo psaní souvislého odstavce, není magicky vyvolána vnitřními vibracemi. Etika se pěstuje pod tlakem. Učí se, jako téměř cokoli, co stojí za to se naučit, skrze pravidla, standardy, tresty a opakovanou zkušenost, kdy vám někdo říká "ne". Fantazie, že studenti se stanou poctivými učenci, zatímco my jim odmítáme upřímnost vnucovat, je jen další abdikace dospělých maskovaná jako lidský vhled. Nic od nich nevyžaduje, nic v nich nepěstuje, a pak se sama chlubí vlastní něhou, zatímco celý podnik hnije.
Naše společnost se už desítky let utápí v představě, že nejlepší, co pro lidi můžeme udělat, je omlouvat je a nic od nich nežádat; to je jádro terapeutické kultury. Lidé trvají na tom, že nemohou být obviňováni z nevěry partnerovi kvůli svému traumatu. Národ zaneprázdněných malých meritokratů, kteří lžou o ADHD nebo autismu, aby měli více času na test. Tvrdí, že kapitalismus je zmanipulovaný, aby nemohli být obviňováni. Očišťující vyděračství maskuje opovržení jako soucit, protože odmítnout někoho obvinit znamená odmítnout brát ho vážně jako morálního aktéra. Znamená to říct: "Nic od tebe neočekávám, protože nevěřím, že jsi něčeho schopný." Když mladému člověku řeknete, že podvádění není jeho vina, že je jen listem na řece kapitalismu, říkáte mu, že není člověk, ale loutka ovládaná silami, kterým nemůže odolat a neměl by se ani snažit. To je tak urážlivé, jak jen může být. Obviňování, na druhou stranu, opravdová vina, která říká "udělal jsi tohle, jsi lepší než tohle a já tě beru za slovo," je v jádru předpokladem důstojnosti, odmítnutím vzdát se někoho. Každý rodič, který kdy miloval dítě, to cítí v kostech; jen veřejně, v tisku, v tom velkém pracím stroji odborného názoru, jsme na to zapomněli.
Takže ano. Vinu dávám studentům, když podvádějí, když přepíšou zadání do ChatGPT a pak se podívají profesorovi do očí a předstírají, že to napsali sami. Vinu dávám jim a ty bys měl taky, pokud chceš pro ně to nejlepší. Obviňujte je, je to jako forma respektu, obviňujte je a pak jim pomáhejte, obviňujte je a pak vybudujte něco lepšího, obviňujte je, zatímco zároveň pálíte továrnu na ověřování, sledovací software a celou tu shnilou stavbu, která lidem dává výmluvy k podvádění. Ale nepředstírejte, kvůli vlastnímu sebepojetí, kvůli levnému potěšení z pocitu navždy mladého a navždy na správné straně, že se nic špatného nestalo a nikdo nic špatného neudělal. Žijeme v hrubé společnosti, kde se zdá, že téměř všichni to vzdali. A když někdo podvádí, i mladý člověk, kterého byste chtěli očistit kvůli svým sobeckým emocionálním důvodům, měli byste mít odvahu říct: "Udělal jste něco špatně, věděl jste, že je to špatné, a zasloužíte si kritiku, vinu, následky." A jediný důvod, proč to neřeknete, je ten, že se víc bojíte být vnímáni jako starý, než toho, že jste zbabělec – což je, bohužel, nejspolehlivější známka stárnutí.
Zdroj v angličtině: ZDE
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