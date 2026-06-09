Ještě se v Británii neobáváte tyranie? Tady je důvod, proč byste měli
9. 6. 2026
Mrazivé komentáře představitelů hnutí Reform nelze ignorovat, vezmeme-li v úvahu drtivou moc centralizovaného britského státu, píše Owen Jones.
Británie je mnohem blíž tyranii, než si myslíte. Vezměte si například nedávný příspěvek na sociálních sítích od Zii Yusufa, jednoho z předních představitelů hnutí Reform UK. „Nedávné události ukazují, proč považuji politiky z řad konzervativců a labouristů, kteří způsobili palčivou nespravedlnost v moderní Británii, za zrádce své země,“ napsal. „Blíží se zúčtování.“
Neupřesnil, co jsou ty „nedávné události“ ani co by jeho zúčtování obnášelo, ale z historického hlediska se těm, kteří jsou považováni za „zrádce své země“, nedaří dobře.
Možná vás britská výjimečnost uklidňuje, že k autoritářství zde nemůže dojít. No, americká výjimečnost kdysi vylučovala možnost, že by se někdo jako Donald Trump stal prezidentem, natož aby rozebral americkou demokracii rychlostí „bezprecedentní v moderní historii“, jak to formulovala jedna nedávná zpráva. Za něco málo přes 16 měsíců Trump soustředil moc do rukou výkonné moci, omezil média, napadl volební práva, zpolitizoval federální byrokracii, zneužil soudní systém proti svým oponentům a nasadil Národní gardu do demokratických měst.
Autoritářský vůdce by na britském území mohl zajít ještě dál a rychleji. Nemáme kodifikovanou ústavu, žádnou ochranu svobody projevu ve stylu prvního dodatku, žádné státní vlády, žádné federální soudy. Parlamentní suverenita znamená, že jakákoli strana s většinou v Dolní sněmovně čelí při prosazování svého programu jen velmi málo překážkám. Naši nevolenou druhou komoru lze snadno neutralizovat. Strana Reform navrhuje nahradit Sněmovnu lordů „mnohem menší, demokratičtější druhou komorou“, což zní na první pohled lákavě, až na to, že záměrně není definováno, jak by měla být „demokratičtější“. „Struktura bude předmětem debaty,“ uvádí se v jejím manifestu pro rok 2024.
Po sobě jdoucí vlády již vybudovaly autoritářskou strukturu, kterou může Reform obsadit a rozšířit. Po desetiletí zákony proti protestům a takzvaná „protiteroristická“ legislativa dusily demokratické svobody. Vláda Keira Starmera zakázala skupinu Palestine Action, která se přímo angažuje proti genocidě, jako teroristickou organizaci a provedla hromadné zatýkání lidí – z nichž mnozí byli starší – za to, že drželi transparenty na podporu této skupiny. Všimněte si také, jak byli pro-palestinští levicoví komentátoři Hasan Piker a Cenk Uygur právě vyloučeni ze vstupu do Británie, protože podle ministerstva vnitra by jejich přítomnost ve Spojeném království „nemusela být prospěšná pro veřejné blaho“.
Reform plánuje vystoupit z Evropského soudu pro lidská práva a zrušit zákon o lidských právech, čímž odstraní právní ochranu před státem. Chce vytvořit britskou verzi Imigrační a celní policie (ICE), americké deportační jednotky, která zadržuje migranty v jejich domovech, na pracovištích a na ulicích. Zde by fungovala v rámci mnohem centralizovanějšího státu. Dohlížela by na program hromadných deportací zaměřený nejen na migranty bez dokladů, ale i na ty s povolením k pobytu na dobu neurčitou. Cizí státní příslušníci v sociálním bydlení by byli deportováni. „Naše legislativa bude znamenat, že právníci a soudci budou bezmocní cokoli z toho zastavit,“ chlubí se Yusuf. „Bude zábava sledovat výrazy na tvářích těch zvrhlých právníků, až si to uvědomí.“
Reform by zpolitizovala státní správu a nahradila její vedoucí pracovníky „úspěšnými profesionály ze soukromého sektoru, kteří jsou politickými nominanty“, jak to formulovala v roce 2024, přičemž by udělila ministrům pravomoc propouštět státní úředníky. Vláda by získala přímé pravomoci nad policií a napadla by nezávislost soudnictví, maskovanou jako válku proti „aktivistickým soudcům“. Strana Reform požaduje konec „dvouúrovňové policejní práce“ a bez důkazů tvrdí, že s levicovými hnutími a menšinami se zachází v rukavičkách, zatímco pravicoví výtržníci a „bílí Britové“ jsou pronásledováni.
V praxi to znamená tvrdý zásah strany Reform proti levici a menšinám. Strana Reform se zavázala zakázat pro-palestinské protesty a očernit je jako „podněcování k nenávisti a násilí“. Očekávejte, že stejná logika bude použita proti jiným protestům – v neposlední řadě proti protestům proti samotné straně Reform. Farage požadoval, aby byla „Antifa“ zakázána jako „nenávistná organizace“. Žádná organizace s názvem „Antifa“ neexistuje. Jedná se pouze o pohodlný souhrnný termín pro levicový disent.
Zrušení zákona o rovnosti by zničilo základní právní ochranu proti diskriminaci. Farage prohlašuje, že rostoucí počet mladých muslimů nesdílí britské hodnoty. Bylo by naivní věřit, že zákaz „všech zakrytí obličeje na veřejnosti“ a hromadných muslimských modliteb v blízkosti historických památek je maximum, kam až státem podporovaná islamofobie zajde.
Yusuf pohrozil, že odebere finanční prostředky Bangorské univerzitě poté, co její politický klub odmítl žádost poslance strany Reform o vystoupení. Volební program strany pro rok 2024 sliboval „snížení financování univerzit, které podkopávají svobodu projevu“, což je eufemismus pro instituce, které se odmítají podřídit politice krajní pravice. Omezí volební práva, od omezení korespondenčního hlasování až po odebrání volebního práva občanům Commonwealthu, ale nečekejte, že tím to skončí. Vzpomeňte si, jak strana Reform tvrdila, že prohrála doplňkové volby v Gortonu a Dentonu kvůli „sektářskému hlasování a podvodům“, jenže policie nenašla žádné důkazy.
Británie by se dostala do autoritářské smrtící spirály. Lidé budou nevyhnutelně bojovat proti těmto nesnesitelným útokům na demokracii a tento odpor bude potlačen dalším omezováním občanských svobod. Osobnosti z levice by čelily uvěznění za pro-palestinský aktivismus nebo za odpor proti britským raziím ICE, a to na základě obvinění z podněcování k násilí. Budou stát před těžkými rozhodnutími: zůstat a bojovat, nebo bojovat z exilu.
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po propagaci zpravodaje
Neočekávejte, že menšinová Farageova vláda bude brzděna konzervativci Kemi Badenochové. I oni podporují zrušení zákona o lidských právech, vytvoření britské ICE, útoky na nezávislost soudnictví a zákaz protestů. V celém západním světě se takzvaná středopravice zhroutila. Poválečný cordon sanitaire – princip, že tvrdá pravice by měla být považována za nelegitimní – byl prolomen. Podívejte se, jak v USA nakonec jen málokterý republikán odolal trumpismu. Naše pravicové noviny by to všechno vítaly. BBC by mohla být snadno neutralizována, vzhledem k tomu, že vláda kontroluje její financování, obnovuje její královskou chartu a ovlivňuje jmenování vedoucích pracovníků.
Zánik britské demokracie není dystopickou sci-fi. Nejde o šíření paniky: je to racionální posouzení důkazů. Byli jste varováni.
Zdroj v angličtině ZDE
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