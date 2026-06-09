Krize na Blízkém východě: Izrael vydal příkaz k nucené evakuaci obyvatel libanonského města Tyru
9. 6. 2026
Izraelská armáda vydala naléhavé varování, v němž vyzývá obyvatele pátého největšího libanonského města k opuštění města s odůvodněním, že se chystají útoky
Mluvčí izraelské armády pro arabský jazyk, Avichay Adraee, vydal nejnovější příkaz k nucené evakuaci obyvatel Tyre, pátého největšího města Libanonu, před útoky.
„Naléhavé varování pro obyvatele města Tyru, včetně křesťanské čtvrti, táborů a okolních čtvrtí,“ napsal a vyzval obyvatele tohoto města na jihu Libanonu, aby „okamžitě evakuovali“ a „přesunuli se na sever za řeku Zahrani“.
Útoky budou provedeny, protože Hizballáh porušil dohodu o příměří a zaměřuje se na „izraelské domácí území“, uvedl Adraee, avšak tyto útoky, k nimž dochází téměř denně, často zabíjejí civilisty a ničí civilní infrastrukturu.
Více než milion lidí bylo vysídleno v důsledku obnovené války Izraele proti Libanonu, což vyvolalo uprchlickou a humanitární krizi, přičemž rozsáhlé evakuační rozkazy nutí lidi opustit své domovy, často s velmi krátkou nebo žádnou lhůtou. Mnozí mají jen málo prostředků a omezený přístup k základním službám, jídlu, přístřeší a zdravotní péči.
IDF tvrdí, že čelí hrozbě Hizballáhu proti severnímu Izraeli, a pod touto záminkou beztrestně ničí domy, okupuje území na jihu Libanonu a útočí na města a vesnice.
Írán, který již desítky let podporuje a financuje Hizballáh, dal jasně najevo, že žádná mírová dohoda s USA nemůže být podepsána, dokud Izrael neukončí své útoky v Libanonu (nejen v Bejrútu, ale i na jihu).
Libanon byl vtažen do války, když Hizballáh 2. března vystřelil rakety na Izrael, aby pomstil zabití bývalého nejvyššího vůdce Íránu ze strany USA a Izraele.
Íránská fotbalová federace (FFIRI) v úterý oznámila, že jí byl odebrán příděl vstupenek na mistrovství světa jen několik dní před jeho začátkem, což znemožňuje fanouškům, kteří již měli naplánovanou cestu, zúčastnit se zápasů svého týmu.
„A to navzdory skutečnosti, že mnoho íránských fotbalových fanoušků, spoléhajících se na oficiálně oznámený postup, již učinilo nezbytné plány k účasti na zápasech,“ dodala FFIRI ve svém prohlášení.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze ve své nejnovější zprávě uvedlo, že při izraelských útocích na území během uplynulého dne bylo zabito nejméně 7 lidí a dalších 34 bylo zraněno. Uvedlo, že další osoba zemřela v důsledku předchozích zranění.
Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že od vstupu „příměří“ mezi Izraelem a Hamasem v platnost v říjnu 2025 bylo při izraelských útocích zabito 978 lidí.
Uvádí, že od října 2023, kdy Izrael zahájil útok na území po útoku vedeném Hamásem na jižní Izrael 7. října 2023, při kterém bylo zabito asi 1 200 lidí a 251 bylo vzato jako rukojmí, bylo při izraelských útocích v Gaze zabito 72 988 lidí, z nichž mnozí byli ženy a děti.
Na otázku ohledně zprávy, že se poblíž Hormuzského průlivu zřítil vrtulník americké armády, americký prezident odpověděl, že „piloti jsou v pořádku“ a že nikdo nebyl zraněn.
„Zítra vydáme zprávu, ale piloti jsou v pořádku,“ řekl.
Stalo se to poté, co NY Times informoval, že včera poblíž Hormuzského průlivu havaroval bojový vrtulník Apache americké armády a oba členové posádky byli bezpečně zachráněni.
Nebylo jasné, zda byl vrtulník sestřelen íránskou palbou, nebo zda došlo k nějaké mechanické závadě či jinému problému, sdělil médiím jeden z lidí informovaných o incidentu.
Při izraelských útocích v jižním Libanonu zahynuly nejméně čtyři osoby, informovala dnes ráno státní libanonská agentura NNA.
Útoky byly hlášeny ve městech Adshit, Haboush a Kfar Rumman.
V telefonickém rozhovoru s BBC Donald Trump uvedl, že při včerejším rozhovoru s Benjaminem Netanjahuem, s nímž byl během války údajně stále více rozčilený, zdůraznil nutnost „použít hodně zdravého rozumu“.
„Jediné, co jsem řekl, bylo: ‚Musíme použít rozum.‘ Jsme velmi blízko k podpisu velmi silné dohody, velmi dobré dohody,“ řekl Trump o rozhovoru. „Žádné jaderné zbraně, vůbec nic. Víte, musíme používat hodně zdravého rozumu. Bylo to v pořádku.“
K tomu, že Netanjahu v pondělí brzy ráno vystřelil rakety proti Íránu, a to navzdory žádosti amerického prezidenta, aby tak neučinil, Trump řekl: „Už byly na cestě. Už byly na cestě.“ Dodal: „Když mu řeknu, aby něco udělal, udělá to.“
Hormuzský průliv by mohl být otevřen za „dva nebo tři dny“, pokud bude dosaženo mírové dohody s Íránem, říká Trump
Americký prezident Donald Trump uvedl, že mírová dohoda s Íránem je v „závěrečné fázi“, a naznačil, že Hormuzský průliv by se mohl otevřít za „dva nebo tři dny“, pokud bude s Teheránem uzavřena dohoda.
„Otevře se ihned po podpisu,“ řekl novinářům na letištní ploše letiště JFK poté, co v pondělí večer sledoval finále NBA, a trval na tom, že Íránu nebude podle podmínek dohody povoleno vlastnit jaderné zbraně.
Trump uvedl, že neexistují žádné „sporné body“, které by bránily dosažení dohody, ačkoli správa průlivu, způsob uvolnění zmrazených íránských aktiv a izraelská válka proti Libanonu dosud přispěly k patové situaci v jednáních.
Trump opakovaně vyhrožoval obnovením rozsáhlého bombardování Íránu, ačkoli několikrát ustoupil, protože si pravděpodobně uvědomuje, že nové údery ponechají Hormuzský průliv pod faktickou kontrolou Íránu a povedou k extrémně nebezpečnému eskalování útoků na státy Perského zálivu spojenecké s USA.
Faktické uzavření průlivu vedlo k prudkému nárůstu cen energií po celém světě, včetně USA, kde je válka hluboce nepopulární. Trump řekl:
Jsme velmi blízko k uzavření velmi, velmi dobré, silné a mocné dohody. Pokud půjdeme a budeme bombardovat – což můžeme udělat velmi snadno, pokud budeme chtít, a strávíme další dva nebo tři týdny bombardováním – nezůstane jim vůbec nic, ale průliv nebude otevřený celé měsíce.
Pokud budeme bombardovat, zemře spousta lidí. Kdo by to chtěl? Já ne. A budeme mít podepsaný dokument, který je ve skutečnosti silnější než bombardování.
Trump v poměrně neformálním tónu řekl novinářům, že Izrael a Írán jsou v konfliktu již tisíce let a že po jeho zásahu se budou navzájem alespoň týden ignorovat.
Řekl, že měl „velmi dobrý rozhovor“ s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který je pod politickým tlakem, aby pokračoval v útoku na Libanon s cílem oslabit vojenské schopnosti Hizballáhu, libanonské militantní skupiny podporované Íránem.
„On (Netanjahu) byl zasažen a on se bránil, a za to mu to nemůžu mít za zlé,“ řekl Trump. „Ale byl zasažen, vrátil úder a teď to ukončili. Takže se navzájem nechají na pokoji ještě asi týden nebo tak nějak.“
Izrael, ignorující Trumpova přání, zaútočil v neděli na jižní předměstí libanonského hlavního města Bejrútu, což Teherán považuje za porušení příměří mezi USA a Íránem. Izrael tvrdil, že útočil na infrastrukturu Hizballáhu poté, co skupina podle něj vystřelila rakety na severní Izrael.
Írán na oplátku v neděli vystřelil rakety na Izrael a včera došlo k nové přestřelce mezi oběma stranami. Írán oznámil zastavení svých útoků poté, co Trump v příspěvku na sociálních sítích požadoval, aby obě strany přestaly „střílet“.
Teherán však uvedl, že znovu zaútočí, pokud Izrael bude pokračovat ve svých útocích v Libanonu, zatímco Netanjahu varoval, že pokud Írán „udělá chybu a obnoví útoky proti nám, odpovíme plnou silou“.
Zdroj v angličtině ZDE
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