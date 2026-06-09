Naše světlé zítřky s Babišem nám může Evropa, tedy Albánie, jen závidět
9. 6. 2026 / Boris Cvek
Na Facebooku vidím reklamu na rozhovor s panem Landovským, bývalým velvyslancem ČR u NATO, který teď pracuje pro Babišovu vládu. Tohle je v té upoutávce napsáno: „Evropa není na cestě k světlým zítřkům, je ospalá a zbylo jí jen morální odsouzení. S Babišem se na tom shodneme, říká Landovský.“
Tak aspoň že my jsme s Babišem na cestě ke světlým zítřkům, když už ta Evropa tak selhala. Jen se po té Evropě rozhlédněte, jaká je to hrůza. Možná nevíte přesně, kam se vlastně dívat, že? To je prekérní situace. Evropa… co by to jen mohlo být? Že bychom třeba Dánům a Švédům napsali z Česka, jak je nečekají světlé zítřky, jak jim zbylo jen morální odsouzení? Co si to dovolují takto selhat? Jen ať se podívají na nás!
V růstu produktivity práce nás předběhlo i Bulharsko. S kým bychom se tak srovnali, abychom mohli mít ten silný, sebejistý nadhled pana Landovského nad tou neschopnou Evropou? Evropa je asi vlastně Albánie.
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