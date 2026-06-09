Český soud výjimečně odsoudil rasismus
9. 6. 2026
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Normálně se to neděje.
Monika Le Fay:
Před časem jsem na Twitteru konfrontovala ministra Martina Dvořáka ze STAN s jeho výroky, že Palestinci mají v DNA nenávist vůči Izraeli, které pronesl na ČT 24 a které mě pěkně nadzvedly. Začal mi psát věty typu, že tu kulturu na rozdíl od něj neznám (lol), že jak se přejde hranice s Izraelem, začne středověk - tahle argumentace, kdy s vámi politik mluví jako kdybyste byli retardovaní, mě akorát rozzuří. Toho jsme si užili za komunismu dost.
Vzhledem k tomu, že mám opakovaně přeloženou knihu do arabštiny, byla jsem v porotě největšího arabského mezinárodního filmového festivalu v Káhiře etc., tak se na tyto rasistické řeči nechytám. Nehledě k tomu, že i kdyby tam středověk byl - jakože není - co se má co vyjadřovat jako Hitler.
Rasismus, nadřazenost, kolonialismus, nenávist vůči jiným etnikům, mansplaining a pocit, že když je ministr, tak může plkat cokoliv a všechno projde. V té diskusi mu na pomoc okamžitě přispěchala Nerudová, která poslala velký emotikon (jakože ona to samozřejmě na rozdíl ode mě pochopila).
O tom, že je rasistka, navzdory jejímu nynějšímu náhlému zájmu o afghánské ženy, vůbec nepochybuju.
Naštěstí se stalo, že tento Dvořákův výrok dali k soudu profesor Yasar-Abu Ghosh a Helena Shanaáhová s manželem Mohamedem. A víte co - soud jim dal za pravdu!
Helena u soudu přirovnala Dvořákovy výroky ke Goebbelsovi - a má stoprocentně pravdu. A k tomu se přiklonil nakonec i soud.
Je to taková drobná mravenčí práce advokáta Pavla Čižinského, ve výsledku ale strašně důležitá, protože pořád ještě jsme demokracie a právní stát. Takže stát se teď bude muset zástupcům palestinské komunity omluvit!
(Teď by měl ještě někdo další žalovat ty ostatní.)
Jsem moc ráda, že jste si dali tu práci a děkuju vám!
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