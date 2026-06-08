Krize na Blízkém východě: Írán oznamuje ukončení útoků proti Izraeli
8. 6. 2026
- Americký prezident Donald Trump vyzval Írán a Izrael, aby přestaly „střílet“, poté co se obě strany poprvé od dubnového uzavření křehkého příměří navzájem napadly na svém území.
- Trump poté uvedl, že Izrael a Írán „usilují o okamžité příměří“.
- Krátce nato společné velení íránské armády oznámilo, že zastavuje své útočné operace proti Izraeli, ale varovalo, že pokud útoky budou pokračovat, „včetně jižního Libanonu“, Írán zareaguje „mnohem tvrdším a drtivějším“ způsobem než dosud.
- Izraelská armáda před tímto prohlášením uvedla, že se připravuje na nejméně několikadenní konflikt s Íránem a jedná v koordinaci s USA.
- Írán v pondělí spustil vlny útoků na Izrael a Izrael provedl údery na střední a západní Írán. V íránském hlavním městě Teheránu byly slyšet výbuchy – zatím nejsou hlášeny žádné oběti.
- Íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) v pondělí oznámily, že provedly raketový útok na petrochemický závod v severoizraelském městě Haifa jako odvetu za izraelské údery na petrochemický závod Karun v Mahshahru, městě v jihozápadní íránské provincii Chuzestán.
- Jemenské povstalecké hnutí Houthi, spojené s Íránem, rovněž ostřelovalo Izrael a varovalo, že se zaměří na lodě spojené s Izraelem v Rudém moři.
- Eskalace konfliktu, která hrozila vtáhnout region zpět do války, přišla poté, co Izrael v neděli zaútočil na jižní předměstí libanonského hlavního města Bejrútu, což Teherán považoval za porušení příměří mezi USA a Íránem.
- Izrael tvrdil, že útočil na infrastrukturu Hizballáhu poté, co podle něj tato libanonská militantní skupina podporovaná Íránem vystřelila rakety na severní Izrael.
- Izraelský útok zasáhl dva byty ve dvou samostatných budovách, informovala libanonská státní tisková agentura, přičemž podle předběžného počtu obětí zahynuli dva lidé.
Benjamin Netanjahu nařídil izraelské armádě, aby v pondělí zastavila přípravy na další útok na Írán, sdělili deníku NY Times dva izraelští vojenští představitelé, což naznačuje, že izraelský premiér se po tlaku ze strany USA, největšího dodavatele zbraní a nejmocnějšího spojence Izraele, snaží útoky prozatím zmírnit.
Izrael zaútočil na jižní Libanon, uvádí státní tisková agentura NNA. Stalo se tak méně než hodinu poté, co Írán oznámil, že pozastavil vojenské operace proti Izraeli – pod podmínkou ukončení útoků, včetně těch na Libanon.
Mezitím Izrael uvádí, že na severu země zaznělo několik sirén. Dnes ráno Írán prohlásil, že „pokud budou pokračovat agrese a nepřátelské akce, včetně těch v jižním Libanonu, budou následovat mnohem přísnější a drtivější opatření než dosud.“
Íránský prezident říká, že prioritou jeho země je „národní bezpečnost a mír našeho lidu“.
V příspěvku na Twitteru napsal Masoud Pezeshkian: „Budeme s autoritou bránit práva národa a před žádnou hrozbou neustoupíme.“
„Diplomacie a obrana jsou dvě křídla národní moci; neopustili jsme ani bojiště, ani vyjednávací stůl. Bůh dá, že díky jednotě a racionalitě vyjde Írán vítězně i z této zkoušky.“
Izraelský zpravodajský kanál Channel 12 informuje, že izraelské údery na Írán jsou zastaveny na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Kanál však také informoval, že podle vysokého izraelského úředníka izraelská armáda zaútočí na jižní předměstí Bejrútu, pokud Hizballáh zaútočí na izraelská města.
Představitel Hizballáhu tvrdí, že skupina neměla s Trumpem „žádný přímý kontakt“, navzdory tvrzením prezidenta
Vysoký představitel Hizballáhu uvedl, že skupina neměla žádný „přímý kontakt“ s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Navzdory nedávným prohlášením amerického lídra, která naznačují opak, agentura AFP uvádí, že vysoký představitel skupiny tvrdí, že s prezidentem neměli žádný přímý kontakt.
Vysoký představitel Hizballáhu Mahmud Qomati v písemné odpovědi agentuře uvedl, že „mezi prezidentem Trumpem a představiteli Hizballáhu nedošlo k žádnému přímému kontaktu“.
To přichází poté, co Trump minulou středu novinářům řekl, že „jsme s Hizballáhem vlastně poprvé v historii mluvili“.
O dva dny dříve, poté, co Izrael pohrozil, že znovu vybombarduje jižní předměstí Bejrútu, baštu Hizballáhu, Trump řekl, že „prostřednictvím vysoce postavených zástupců jsem měl velmi dobrý telefonát s Hizballáhem“.
Qomati uvedl, že prezident „možná“ narážel na skutečnost, že poradce předsedy parlamentu Nabiha Berriho „komunikuje s americkým velvyslancem a předává vzkazy“.
Zdroj v angličtině ZDE
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