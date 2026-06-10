Proč je Irsko kvůli vývozu hliníku do Ruska pod palbou
10. 6. 2026
Irsko čelí kritice kvůli pokračujícímu prodeji oxidu hlinitého Rusku, což vyvolává obavy, že země může nepřímo pomáhat Moskvě pohánět její válečný stroj proti Ukrajině.
Oxid hlinitý je bílý prášek používaný jako surovina k výrobě hliníku, lehkého kovu běžně se vyskytujícího ve zbraních a munici.
Načasování odhalení je obzvlášť citlivé pro Dublin, který za méně než měsíc přebírá šestiměsíčního předsednictví Rady EU.
Vysoká představitelka Kaja Kallas tuto záležitost otevřela během setkání s irským premiérem Micheálem Martinem v Dublinu.
"Měli bychom být kreativnější při hledání způsobů, jak tuto válku skutečně zastavit," řekla Kallas v pondělí během ministerského setkání na Kypru.
"(Pokud) někteří z nás stále těží z obchodování s Ruskem ve stejnou dobu, když jim to ve skutečnosti usnadňuje financování této války, pak tato válka nikdy neskončí," dodala.
"Války také končí, když agresorům dojdou peníze."
Pobouření neustále roste poté, co Projekt pro hlášení organizovaného zločinu a korupce (OCCRP) v březnu zveřejnil vyšetřování obchodních vazeb mezi Aughinish Alumina, největší rafinerií hliníku v Evropě, a ruskou ekonomikou.
Podle zjištění prodává tento rozsáhlý závod se sídlem v západním Irsku hliník ruským hutím vlastněným mateřskou společností United Company Rusal, která zase prodává kov obchodníkovi, který dodává hliník schváleným zbrojařským výrobcům.
Zbraně vyrobené těmito výrobci byly nasazeny k zabíjení ukrajinských civilistů a bombardování civilní infrastruktury, uvedla OCCRP. (Vyšetřování vystopovalo irský hliník k ruskému obchodníkovi, ale ne k konkrétnímu produktu.)
Aughinish trvá na tom, že jeho činnost je zcela legální, protože surovina byla ušetřena omezení podle sankcí EU. Naopak vývoz primárního hliníku a rafinovaných hliníkových výrobků do Ruska je přísně zakázán.
Společnost uvádí, že vývoz oxidu hlinitého do Ruska představoval přibližně 45 % všech prodejů v roce 2025 a očekává, že podíl bude na konci roku 2026 podobný. Za mnohem vyšší podíl 83 % v prvních třech měsících tohoto roku byla zodpovědná "administrativní chyba", uvedl soud.
Irská vláda zahájila vyšetřování těchto obvinění.
Premiér Micheál Martin popsal Aughinish Alumina jako klíčového aktéra v "širším evropském dodavatelském řetězci", s vazbami na továrny ve Švédsku a Francii, a varoval, že uvalení sankcí by mohlo zvýšit inflaci a ovlivnit 1 000 přímých pracovních míst.
"Celý princip sankcí je, že si neškodíme více než Rusku, nebo že se nestanou sebedestruktivními," řekl Martin koncem května. "Zdá se mi, že Aughinish spadá do této kategorie."
Závod lobboval u irské vlády, aby odradil od sankcí, informovala RTE News s odkazem na důvěrné dokumenty, které naznačovaly možnost znárodnění.
'Vážné obavy'
Přesto argumenty z Dublinu nedokázaly zmírnit skandál, který přichází v době, kdy Moskva zesiluje rozsáhlé, smrtící útoky na ukrajinská města.
Ukrajinské velvyslanectví v Irsku vyjádřilo "vážné znepokojení" ohledně pokračujícího prodeje hliníku a uvedlo několik typů ruských zbraní obsahujících hliník, jako jsou balistické rakety, hypersonické střely a drony Šáhid.
"Ukrajina plně uznává důležitost ochrany pracovních míst, komunit a průmyslové konkurenceschopnosti v Irsku i v celé Evropské unii," uvedlo minulý týden velvyslanectví.
"Současně pokračující ruská agresívní válka vyžaduje neustálou ostražitost, aby obchodní aktivity přímo či nepřímo nepřispěly k udržení vojenských schopností státu zapojeného do brutální a nevyprovokované války proti suverénnímu evropskému státu."
V Bruselu Evropská komise postupovala v této věci opatrně, přičemž si uvědomovala, že vývoz oxidu hlinitého do Ruska je technicky legální podle pravidel EU.
"U každého balíku sankcí hledáme způsoby, jak uzavřít mezery," uvedl v pondělí odpoledne mluvčí Komise.
"Vždy oceňujeme práci investigativních novinářů, protože hrají zásadní roli v tom, co děláme při zkoumání dalších (restriktivních) opatření, ale ke konkrétnímu případu se v tuto chvíli nemohu vyjádřit."
Exekutiva brzy předloží svůj návrh na 21. kolo sankcí proti Rusku. Skupina 39 europoslanců již vyzvala k přidání zákazu exportu oxidu hlinitého do balíku. Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna také vyjádřil podporu.
"Musíme zavřít všechny skuliny a dále oslabit ruský válečný stroj," řekl Tsahkna.
Sankce však vyžadují jednomyslnost všech členských států a Komise je zdrženlivá navrhovat opatření, o kterých ví, že budou zamítnuta.
Zdroj v angličtině: ZDE
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