Video zachycuje, jak rodinné auto zastavovalo předtím, než izraelští vojáci zastřelili palestinské miminko
10. 6. 2026
Záběry vyvracejí verzi izraelské armády o zabití sedmiměsíčního Sama Abu Haikala na Západním břehu
Nové záběry vyvracejí verzi izraelské armády o střelbě, při níž byl zabit sedmiměsíční Sam Abu Haikal v náručí své matky; je na nich vidět, jak rodinné auto zastavovalo v blízkosti vojenské stanice, než vojáci zahájili palbu.
V pátek vyvolalo zabití dítěte izraelskými vojáky na okupovaném Západním břehu pobouření poté, co vojáci zahájili palbu na rodinné vozidlo, přestože vyhovělo příkazu k zastavení. Sam byl zabit a jeho matka, Daniyah Abu Haikal, a otec, Fahed Abu Haikal, byli oba zraněni.
Izraelské obranné síly uvedly, že jejich vojáci „vnímali vozidlo, které k nim zrychlovalo“, a jeden z vojáků „reagoval několika výstřely směrem k vozidlu“.
Záběry získané izraelským Informačním centrem pro lidská práva B’Tselem však vyvracejí tvrzení IDF, že auto, ve kterém cestovala rodina Abu Haikalových, směrem k nim zrychlovalo, když na něj stříleli.
„Záběry jasně ukazují, že izraelský voják vystřelil na auto v okamžiku, kdy zpomalovalo a zastavovalo,“ uvedlo B’Tselem ve svém prohlášení. „Auto bylo daleko od vojáků a nepředstavovalo pro ně vůbec žádné nebezpečí.“
O chvíli později je na dalším videu získaném organizací B’Tselem vidět otce sedmiměsíčního Sama těsně poté, co byl jeho syn zastřelen. Fahed Abu Haikal drží v náručí malého Sama a snaží se rukama zastavit krvácení z jeho hlavy, zatímco Samova matka, Daniyah Abu Haikal, která byla při střelbě také zraněna, když držela svého syna, sedí na zemi vedle auta.
„Zastavil jsem, jak mi bylo řečeno, a oni pak prostě začali střílet na auto,“ dodal. „Nebyla tam žádná zřetelná kontrolní stanoviště, jen vojáci stojící na ulici. Zastavil jsem, když mě o to požádali, a pak začala střelba.
„Auto bylo úplně v klidu, když na nás střílel, vůbec se nehýbalo. Sedmiměsíční dítě zabité chladnokrevně. To si nezasloužil,“ dodal Haikal.
Záběry zveřejněné organizací B’Tselem také ukázaly, že izraelští vojáci rodině nepomohli, místo toho jen přihlíželi, jak civilisté spěchají na pomoc zraněnému dítěti a jeho rodičům.
OSN v březnu uvedla, že od začátku poslední války mezi Hamásem a Izraelem v Gaze v říjnu 2023 bylo na Západním břehu a ve Východním Jeruzalémě zabito více než 1 000 Palestinců, z nichž nejméně 240 byly děti, a letos bylo zabito 49 lidí.
Izraelští vojáci obvinění z ublížení Palestincům jsou zřídka potrestáni a podle izraelské lidskoprávní organizace Yesh Din byli obžalováni v méně než 1 % případů na základě 2 427 stížností na údajné protiprávní jednání v letech 2016 až 2024.
„Za poslední dva a půl roku Izrael zabil v Gaze a na Západním břehu desítky tisíc dětí,“ uvedl výkonný ředitel organizace B’Tselem Yuli Novak. „Imunita, kterou mu poskytuje mezinárodní společenství, vedla k realitě, v níž jsou pod izraelskou nadvládou životy Palestinců zcela postradatelné – dokonce i život sedmiměsíčního dítěte.“
IDF vyjádřila „hlubokou lítost nad jakoukoli újmou způsobenou nevinným osobám“.
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