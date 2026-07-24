Při útoku osadníků na Západním břehu zahynuli čtyři Palestinci a jeden Izraelec
24. 7. 2026
Několik dalších osob bylo při útoku vážně zraněno; podle obyvatel palestinské vesnice se na něm podílela i izraelská armáda
Při střelbě na severu Západního břehu zahynuli čtyři Palestinci a jeden Izraelec, uvedli zdravotničtí představitelé. Obyvatelé incident popsali jako útok osadníků, na němž se podílela i izraelská armáda. Několik dalších lidí bylo vážně zraněno.
Tento závažný incident v palestinské vesnici Tell nedaleko Nablusu je nejkrvavějším útokem na Západním břehu v tomto roce a může vést k sérii odvetných akcí mezi osadníky podporovanými Izraelem a palestinskými komunitami.
Jeden z palestinských obyvatel vesnice uvedl, že izraelští osadníci přišli do vesnice v pátek brzy ráno a brzy se k nim připojila armáda. Izraelská armáda uvedla, že přišla na pomoc izraelským turistům.
Walid Zidan, předseda obecní rady vesnice Tell, sdělil agentuře Agence France-Presse, že do vesnice vstoupilo kolem 8:30 místního času asi 20 izraelských osadníků. „Obyvatelé vesnice vyšli ven, aby bránili své domovy a majetek. Mezi obyvateli a osadníky vypukly střety a fyzické potyčky,“ řekl Zidan.
„Na místě byli přítomni izraelští vojáci, kteří společně s osadníky zahájili palbu … Byli to osadníci, kdo vtrhli do vesnice s úmyslem zabíjet, ničit a zapalovat majetek,“ uvedl.
Palestinské ministerstvo zahraničí odsoudilo to, co označilo za „masakr spáchaný osadníky ve spolupráci s okupačními silami ve vesnici Tell“.
Okolnosti střelby nebyly okamžitě jasné, ale video z útoku zveřejněné na internetu zachytilo několik lidí, kteří vypadají jako Palestinci, ležících na zemi na poli poblíž vesnice a kteří zřejmě byli postřeleni.
Izraelská armáda uvedla, že nasadila vojáky poté, co obdržela hlášení o útoku na izraelské civilisty, kteří se vydali na túru poblíž Havat Gilad, osady na Západním břehu nedaleko Tellu. Podle armády útočníci na místě činu odebrali zbraň jednomu z příslušníků bezpečnostních sil a zahájili palbu.
Palestinské ministerstvo zdravotnictví v Ramalláhu uvedlo, že čtyři Palestince zabili izraelští vojáci. Všichni čtyři pocházeli ze stejné rodiny a měli stejné příjmení, jak uvedli obyvatelé vesnice.
Izraelská záchranná služba Magen David Adom neupřesnila, kdo zabil Izraelce, muže ve věku kolem 30 let. Sociální sítě spravované osadnickými komunitami uvedly, že pocházel z Havat Gilad.
Násilí na Izraelem okupovaném Západním břehu v posledních dnech eskalovalo.
Izraelský premiér, Benjamin Netanjahu, se setká se svým ministrem obrany a náčelníkem generálního štábu, aby projednali reakci, uvedla jeho kancelář. V prohlášení se uvádí, že Izrael bude „razantně zasahovat proti teroristům“, ačkoli incident dosud nebyl vyšetřen.
Izraelští osadníci vyzvali k vlně útoků s cílem „vymazat“ tuto vesnici.
Všechny izraelské osady na Západním břehu jsou podle mezinárodního práva nelegální.
Palestinští zdravotníci uvedli, že ošetřují čtyři zraněné Palestince, z nichž tři jsou v kritickém stavu. Izraelská záchranná služba oznámila, že dva zranění Izraelci byli letecky přepraveni ze Západního břehu.
Izraelská armáda uvedla, že kolem Nablusu a Tellu zavedla „dočasnou bezpečnostní zónu“.
Zdroj v angličtině ZDE
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