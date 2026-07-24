Maroko: Západoafričtí lídři podporují plynovod Nigérie-Maroko za 25 miliard dolarů
24. 7. 2026
Hlavy států Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS) schválily projekt během summitu v Sierra Leone v neděli. Plánovaný 6 800 kilometrů dlouhý plynovod spojí Nigérii s Marokem přes 13 západoafrických zemí, než se napojí na stávající plynovod Maghreb-Evropa do Španělska. Developeři projektů založí v Casablance specializovanou společnost a v Abudži vyšší koordinační úřad, který bude dohlížet na financování a připravovat konečné investiční rozhodnutí.
Plynovod prosazují marocký Národní úřad pro uhlovodíky a doly (ONHYM) a Nigerijská národní ropná společnost (NNPC). Očekává se, že přepraví až 30 miliard kubických metrů zemního plynu ročně, přičemž přibližně polovina objemu bude obsluhovat marocké a evropské trhy. Projekt také propojí zdroje plynu v zemích jako Nigérie, Senegal a Mauritánie, čímž vytvoří nové exportní trasy a zároveň zásobuje zúčastněné západoafrické ekonomiky.
Projekt byl poprvé navržen Marokem v roce 2016 a nabírá na síle, protože Evropa usiluje o diverzifikaci dodávek zemního plynu po geopolitických narušeních na globálních energetických trzích. Generální ředitel NNPC Bayo Ojulari uvedl, že dohoda ECOWAS poskytuje suverénní rámec potřebný k přechodu projektu od plánování k realizaci.
Klíčové poznatky
Podpora ECOWAS je jedním z nejsilnějších politických milníků pro plynovod Nigérie-Maroko od jeho oznámení před téměř deseti lety. Zatímco financování, inženýrské a obchodní dohody stále nebyly dokončeny, regionální politická podpora snižuje jedno z největších rizik projektu.
Kromě zásobování Evropy je plynovod navržen tak, aby transformoval energetický trh západní Afriky tím, že propojí země, které mají v současnosti omezený přístup k zemnímu plynu. Infrastruktura by mohla podporovat výrobu elektřiny, průmyslový rozvoj a regionální obchod mezi zúčastněnými zeměmi a zároveň vytvořit nový exportní koridor pro nigerijský plyn.
Projekt také odráží rostoucí konkurenci o africké energetické trasy. Alžírsko usiluje o Transsaharský plynovod, který by přepravoval nigerijský plyn na sever přes Niger do Alžírska, než by se napojil na Evropu. Oba projekty se snaží umístit Afriku do pozice dlouhodobého dodavatele pro evropské trhy, ale liší se geograficky, bezpečnostními riziky a zúčastněnými zeměmi. Pokud bude plynovod Nigérie-Maroko dokončen, stane se jedním z nejdelších pobřežních i pozemních plynovodů na světě a jedním z největších přeshraničních infrastrukturních projektů v Africe, který propojí rozvoj energetiky s regionální ekonomickou integrací.
Zdroj v angličtině: ZDE
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