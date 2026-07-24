Trump může zahájit vojenskou operaci v Mali

24. 7. 2026

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Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje vojenskou operaci v Mali proti teroristické skupině JNIM, známé také jako al-Kájda v Sahelu.

Pokud bude schválena, Mali se stane osmou zemí, na kterou Spojené státy po návratu Trumpa do Bílého domu zaútočí. Předtím americká armáda útočila na Jemen, Somálsko, Sýrii, Írán, Irák, Nigérii a Venezuelu.

Zároveň v této otázce neexistuje mezi vysoce postavenými americkými představiteli shoda. Aktivním zastáncem vojenské možnosti je Sebastian Gorka, hlavní ředitel pro boj proti terorismu v Radě národní bezpečnosti. Bílý dům odmítl komentovat plány na vojenskou operaci v Mali, ale uvedl, že terorismus v Sahelu, rozsáhlé polopouštní oblasti jižně od Sahary, je "multietnický problém". Sahelská aliance zahrnuje Mali, Burkinu Faso a Niger. Ve všech těchto zemích armáda v posledních letech svrhla demokratické vlády, přerušila vazby se Západem a obrátila se na Rusko o bezpečnostní pomoc. Afrikakorps vytvořený Ministerstvem obrany Ruské federace na základě žoldnéřů z Wagner PMC byl vyslán do Mali.

Letos teroristická skupina vytlačila ruskou armádu z několika důležitých měst. Představitel Trumpovy administrativy zdůraznil, že Moskva "ukázala svou neefektivitu jako partner Mali". "Doufáme, že i ostatní africké země si všimnou hrozných výsledků Ruska v boji proti terorismu," uvedl americký představitel. Současně by podle WaPo mohla americká vojenská operace v Mali vést ke střetu s ruskými silami. Proto, aby se předešlo možným konfliktům, budou muset Washington a Moskva koordinovat své kroky, jak tomu bylo během války v Sýrii.

Na jaře tohoto roku oznámilo Ministerstvo obrany Ruské federace pokus o státní převrat v Mali, který provedly Fronta pro osvobození Azawadu a JNIM. Povstalci zaútočili na čtyři hlavní sídla – hlavní město Bamako a města Sevare, Gao a Kidal. Také se pokusili obsadit prezidentský palác. V důsledku útoků byl zabit ministr obrany Sadio Kamara. V červenci generální štáb malijské armády hlásil povstalecké útoky na několik měst, včetně Anefisu a Agerhoku na severu Mali, Gao a Sévaré ve střední části země a Kenioroby na jihu. Později armáda tvrdila, že znovu získala kontrolu nad strategickými pozicemi v Anefisu.

Zdroj v angličtině: ZDE

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Obsah vydání | 24. 7. 2026