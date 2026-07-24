Trump může zahájit vojenskou operaci v Mali
24. 7. 2026
Pokud bude schválena, Mali se stane osmou zemí, na kterou Spojené státy po návratu Trumpa do Bílého domu zaútočí. Předtím americká armáda útočila na Jemen, Somálsko, Sýrii, Írán, Irák, Nigérii a Venezuelu.
Zároveň v této otázce neexistuje mezi vysoce postavenými americkými představiteli shoda. Aktivním zastáncem vojenské možnosti je Sebastian Gorka, hlavní ředitel pro boj proti terorismu v Radě národní bezpečnosti. Bílý dům odmítl komentovat plány na vojenskou operaci v Mali, ale uvedl, že terorismus v Sahelu, rozsáhlé polopouštní oblasti jižně od Sahary, je "multietnický problém". Sahelská aliance zahrnuje Mali, Burkinu Faso a Niger. Ve všech těchto zemích armáda v posledních letech svrhla demokratické vlády, přerušila vazby se Západem a obrátila se na Rusko o bezpečnostní pomoc. Afrikakorps vytvořený Ministerstvem obrany Ruské federace na základě žoldnéřů z Wagner PMC byl vyslán do Mali.
Letos teroristická skupina vytlačila ruskou armádu z několika důležitých měst. Představitel Trumpovy administrativy zdůraznil, že Moskva "ukázala svou neefektivitu jako partner Mali". "Doufáme, že i ostatní africké země si všimnou hrozných výsledků Ruska v boji proti terorismu," uvedl americký představitel. Současně by podle WaPo mohla americká vojenská operace v Mali vést ke střetu s ruskými silami. Proto, aby se předešlo možným konfliktům, budou muset Washington a Moskva koordinovat své kroky, jak tomu bylo během války v Sýrii.
Na jaře tohoto roku oznámilo Ministerstvo obrany Ruské federace pokus o státní převrat v Mali, který provedly Fronta pro osvobození Azawadu a JNIM. Povstalci zaútočili na čtyři hlavní sídla – hlavní město Bamako a města Sevare, Gao a Kidal. Také se pokusili obsadit prezidentský palác. V důsledku útoků byl zabit ministr obrany Sadio Kamara. V červenci generální štáb malijské armády hlásil povstalecké útoky na několik měst, včetně Anefisu a Agerhoku na severu Mali, Gao a Sévaré ve střední části země a Kenioroby na jihu. Později armáda tvrdila, že znovu získala kontrolu nad strategickými pozicemi v Anefisu.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse