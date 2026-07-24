Co si mají lidé myslet o skutečných odbornících a kdo to vlastně je?
24. 7. 2026 / Boris Cvek
Naprosto souhlasím s Bohumilem Kartousem, že je hrozné, jak lidé s profesorským a doktorským titulem šíří demagogii o globální změně klimatu. A stejně tak souhlasím, že jsme si to zažili už u covidu.
Covid ale dokonale ukazuje, kde je problém. Dodnes nám ti skutečně kompetentní lidé nedali žádné zhodnocení toho, co se u nás během covidu vlastně stalo, že tu zemřelo čtyřicet tisíc lidí na tu nemoc, a to ještě až po roce trvání té epidemie. Jak pak mají lidé věřit jakýmkoli odborníkům? A to nemluvím o aktuálních zprávách z českých nemocnic.
Kromě zdravotnictví je prioritou občanů dlouhodobě bydlení. Existuje v tomhle vůbec nějaký odborný konsensus? O čem se dvacet let v kuse bavíme, zatímco se situace stále zhoršuje? Co bude s digitalizací stavebního řízení? A opravdu máme věřit tomu, že tu budou nové jaderné bloky, které nás zachrání? Postavíme je, když neumíme stavět byty? A čím budeme chladit, kdy nebude voda? Před několika dny mluvčí ČEZ prohlásil: „Průměrná cena silové elektřiny v Německu byla loni o osm eur nižší a tento rozdíl může do budoucna růst.“ Že ti Němci nedali na naše odborníky!
A co státní rozpočet? Naprosto zásadní téma české politiky a veřejného života minimálně od dobu nástupu Fialovy vlády k moci. Bez peněz nebude vzdělaní, zdravotnictví (připomenu, že profesor Jurajda, odborník podle mě na slovo vzatý, nedávno prohlásil: až lidé přijdou o dostupnou a kvalitní zdravotní péči, tak si vezmou vidle a nahází u voleb prodemokraticky vyhlížející strany do Vltavy), obrana, policie, soudy, prostě nic. Zajímá vůbec někoho hlas odborníků v otázce řešení státního dluhu a daňového systému?
Diskuse