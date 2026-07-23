Trump zvažuje „masivní útok“ na Írán
23. 7. 2026
Trump zvažuje obnovení rozsáhlých bojových operací v Íránu
Donald Trump poskytl ve čtvrtek rozhovor serveru Axios, v němž uvedl, že „zvažuje masivní útok“ na Írán.
„Zvažuji masivní útok. Větší než kdykoli předtím. Jsem blízko rozhodnutí. Jsme na to všichni připraveni,“ řekl prezident.
Trump pro Axios uvedl, že Izrael „by se připojil do dvou minut, kdybych je o to požádal“, ale dodal, že „nikoho nepotřebujeme“, abychom zahájili novou operaci proti Íránu.
„Ještě nezažili dost bolesti,“ řekl o Íránu.
Rozhlas BBC se ve svém čtvrtečním pořadu Today zabýval americkým vybombardováním školy v Minabu, kde Američané zavraždili více než sto školaček, a upozornil, že toto americké vraždění odcizilo USA i od Íránců, kteří jsou proti íránskému diktátorskému režimu. "Mysleli jsme, že Donald Trump je na naší straně. Pak zabil ty holčičky." Vhyvraždění více než stovky školaček dlouhodobě podle BBC ztraumatizovalo většinu Íránců.
Dubaj nabízí odměnu asi 800 dolarů obyvatelům, kteří přilákají přátele k návštěvě země, protože počet turistů prudce klesá
Dubaj nabízí finanční odměnu obyvatelům, kteří přilákají rodinu a přátele k návštěvě emirátu, ve snaze oživit turistický ruch, který prudce poklesl od té doby, co se město zapletlo do americko-izraelské války proti Íránu.
Program „Dubai Invite“, iniciativa ministerstva hospodářství a cestovního ruchu, umožňuje obyvatelům Spojených arabských emirátů nominovat přátele a příbuzné a poté získat výhody v hodnotě více než 3 000 emirátských dirhamů (asi800 amerických dolarů), pokud tito lidé emirát navštíví.
Webové stránky Visit Dubai uvádějí, že obyvatelé obdrží „balíček výhod“ zahrnující pobyty v hotelech, slevy na stravování a vstupenky na atrakce.
Co jsou Abrahamovy dohody?
Abrahamovy dohody navázaly formální vztahy mezi Izraelem a několika arabskými zeměmi, čímž ukončily desetiletí trvající tabu v arabské diplomacii a signalizovaly posun mocenských poměrů a priorit na Blízkém východě.
Dohody, podepsané v roce 2020 Izraelem, Bahrajnem a Spojenými arabskými emiráty – třemi zeměmi, které již udržovaly významné neformální vazby –, zavedly otevřený obchod, přímé letecké spoje a diplomatické vztahy. Nejednalo se však o plnohodnotné mírové dohody, jelikož tyto tři země mezi sebou nebyly ve válce.
Dohody se také téměř nezabývaly izraelsko-palestinským konfliktem, který dosud představoval překážku diplomatického pokroku – signatáři se museli zavázat pouze k „pokračování v úsilí o dosažení spravedlivého, komplexního a trvalého řešení“.
Bílý dům: „Dohoda padá“, pokud se Saúdská Arábie nepřipojí k Abrahamovým dohodám
Během dnešní tiskové konference Karoline Leavitt, tisková mluvčí Bílého domu, uvedla, že jaderná dohoda se Saúdskou Arábií je „podmíněna“ tím, že se království připojí k Abrahamovým dohodám.
„Jedná se o podmínku, o které pan prezident mnohokrát hovořil s našimi spojenci z Perského zálivu a arabského světa,“ řekla. „Chce, aby tyto země podepsaly Abrahamovy dohody. Bylo to jedno z nejvýznamnějších historických úspěchů jeho prvního funkčního období a i nadále je jeho dlouhodobým cílem tyto dohody rozšířit, aby se Blízký východ nakonec stal mírovým a stabilním regionem.“
Na otázku, proč administrativa tuto podmínku nezmínila při středečním oznámení dohody, Leavittová odpověděla, že se jedná o „něco, co prezident již v minulosti při mnoha příležitostech zmínil“.
„Prezident je, jak víte, vždy tím, kdo má poslední slovo... Řekl, že pokud se nepřipojí k Abrahamovým dohodám, dohoda neplatí,“ uvedla Leavittová.
Sněmovna reprezentantů USA schválila rezoluci o válečných pravomocích, která nařizuje Trumpovi stáhnout americké vojáky z Íránu
Sněmovna reprezentantů USA ve čtvrtek podruhé schválila rezoluci o válečných pravomocích, která nařizuje Donaldovi Trumpovi stáhnout americké vojáky z konfliktu s Íránem, a to uprostřed obnovených bojů na Blízkém východě, které vyhnaly ceny ropy na nejvyšší úroveň za poslední týdny.
Usnesení navržené demokratkou Pramilou Jayapalovou prošlo poměrem hlasů 214 ku 208, přičemž se k přítomným demokratům připojili čtyři republikáni a hlasovali pro.
K jeho přijetí došlo poté, co Sněmovna minulý měsíc schválila podobné usnesení, které později schválil i Senát, což představovalo významnou nadstranickou kritiku rozhodnutí prezidenta připojit se v únoru k Izraeli při útoku na Írán.
Usnesení jsou nicméně převážně symbolická, jelikož Trumpova administrativa tvrdí, že taková opatření jsou protiústavní. V rozpravě před hlasováním obvinil nejvyšší demokrat ve výboru Sněmovny pro zahraniční věci, Greg Meeks, prezidenta z porušení zákona.
Írán přepravil velitele IRGC a vybavení do Jemenu
V době, kdy se do konfliktu zapojují jemenskí Húsáiové podporovaní Íránem, kteří dnes údajně zaútočili na dva saúdskoarabské ropné tankery v Rudém moři, agentura Reuters informuje, že Írán tento měsíc přepravil do Jemenu velitele Íránských revolučních gard (IRGC), vojenské poradce a vybavení související s raketami a drony – tento krok naznačuje, že Teherán se snaží posílit své spojence z řad Húsiů, zatímco útoky USA na Írán pokračují.
Agentura Reuters cituje čtyři zdroje obeznámené s touto záležitostí, včetně dvou íránských zdrojů, které z bezpečnostních důvodů hovořily pod podmínkou anonymity, jemenského ministra pro informace a regionálního bezpečnostního analytika. Ti agentuře sdělili, že Írán 13. července přepravil personál IRGC a vojenské vybavení letem z Teheránu do přístavního města Hodeidah u Rudého moře.
Na palubě letu společnosti Mahan Air se nacházelo 10 až 21 příslušníků IRGC, včetně vysokých velitelů, sdělily agentuře Reuters oba íránské zdroje. Letadlo původně směřovalo do hlavního města Sanaa, které ovládají Hútiové, ale bylo odkloněno do Hodeidah poté, co letiště v Sanaa zaútočila jemenská vláda podporovaná Saúdskou Arábií.
„Velitelé IRGC tam cestovali, aby podpořili operace Hútiů a poskytli výcvik v oblasti nových raketových systémů,“ uvedl jeden ze zdrojů a dodal, že Írán v letadle přepravoval také zlato na financování aktivit Hútiů.
Ve čtvrtek ráno americký ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že „Húsiové se po většinu času chovali rozumně a během celého konfliktu se do toho nepleli, ale nyní se zřejmě nechali do toho vtáhnout a útočí na Saúdskou Arábii a její lodě.“
„Doufám, že situaci uklidní, protože upřímně řečeno si myslím, že Húti se do toho nechali Íránci vtáhnout. Bylo od nich chytré držet se stranou, měli by se držet stranou i nadále a měli by s tím přestat. Uvidíme, jak se to tam vyvine. Zjevně to není pozitivní vývoj,“ řekl.
Donald Trump dříve v příspěvku na Truth Social uvedl, že bude Írán činit odpovědným za útoky húsijských milicí v Jemenu:
„Před rokem Spojené státy americké velmi důrazně zaútočily na Húsie kvůli jejich zasahování do obchodu a hospodářské činnosti, kdy stříleli na lodě. Od té doby a během našeho konfliktu s Íránem se chovali velmi zodpovědně. Bohužel nyní s tím začínají znovu a včera v noci stříleli na dvě saúdskoarabské lodě. Ať tato PRAVDA slouží jako varování, že pokud to udělají znovu, USA budou za to činit odpovědným Írán, jelikož Húsiové jsou zástupci a/nebo loutkami Íránu, a na Írán a samozřejmě i na samotné Húsie, v nichž jsem velmi zklamaný, protože se dosud chovali velmi profesionálně a rozumně, bude uvalen tvrdý vojenský trest.“
V Gaze zpráva OSN zjistila, že humanitární pomoc a zvýšený obchodní provoz zlepšily potravinovou bezpečnost a výživu dětí na palestinském území, varuje však, že situace zůstává křehká.
Podíl obyvatelstva čelícího akutní potravinové nejistotě se snížil ze 77 % na konci roku 2025 na 67 %, uvádí nejnovější klasifikace Integrated Food Security Phase Classification (IPC), celosvětově uznávaná organizace, která klasifikuje závažnost potravinové nejistoty a podvýživy.
Zpráva však varuje, že 1,4 milionu lidí stále čelí hladomoru na krizové úrovni nebo ještě horšímu stavu, přičemž více než 200 000 z nich se nachází v nouzových podmínkách a u přibližně 74 000 dětí se v příštím roce očekává nutnost léčby akutní podvýživy.
„V oblasti potravinové bezpečnosti v Gaze dochází k pokroku, ten je však křehký a může být snadno zvrácen,“ uvedl Carl Skau, úřadující výkonný ředitel Světového potravinového programu OSN (WFP).
„Celková humanitární situace zůstává krutá: rodinám chybí voda, hygienická zařízení a léky. Potřebujeme trvalý přístup, financování a stabilitu, aby se obyvatelé Gazy mohli začít zotavovat.“
Netanjahu říká, že přistoupení Saúdské Arábie k Abrahamovým dohodám by bylo „historickým skokem vpřed pro mír“
Izraelský premiér, Benjamin Netanjahu, uvedl, že přistoupení Saúdské Arábie k Abrahamovým dohodám by bylo „historickým krokem“, jak vyplývá z krátkého prohlášení vydaného jeho kanceláří.
Donald Trump uvedl, že jaderná dohoda podepsaná mezi USA a Saúdskou Arábií je podmíněna přistoupením království k těmto dohodám, které by normalizovaly diplomatické vztahy s Izraelem.
Od podpisu dohodou Spojenými arabskými emiráty a Bahrajnem v roce 2020 se k ní připojily také Súdán, Maroko a Kazachstán.
Prohlášení izraelského premiéra, zveřejněné na X, se konkrétně nezmiňuje o jaderné dohodě mezi USA a Saúdskou Arábií.
„Připojení Saúdské Arábie k Abrahamovým dohodám by bylo historickým skokem vpřed pro mír na Blízkém východě,“ uvádí se v něm.
Saúdská Arábie se k tomuto vývoji zatím nevyjádřila.
Ceny ropy dosáhly 100 dolarů za barel
Ceny ropy na světových trzích vzrostly poprvé od května na více než 100 dolarů za barel, zatímco na Blízkém východě eskaluje násilí.
Cena ropy Brent, která je globálním měřítkem, vzrostla o více než 6 % poté, co íránští spojenci z hnutí Húsiů zaútočili na lodní dopravu v Rudém moři.
Donald Trump prohlásil, že uvalí „závažný vojenský trest“ na skupinu působící v Jemenu i na Írán, který podle něj nese odpovědnost za útok v Rudém moři.
USA obviněny z bombardování íránsko-iráckého hraničního přechodu využívaného náboženskými poutníky
Íránský hraniční přechod Šalamče s Irákem byl zaplněn „stovkami poutníků“, když se podle odborníka stal terčem smrtícího amerického úderu.
Při nočním útoku v jihozápadním Íránu byly podle íránské státní televize zabity dvě osoby a 11 jich bylo zraněno.
Tento hraniční přechod využívají íránští poutníci směřující do iráckých měst Nadžaf a Karbala, aby se zúčastnili každoročních shromáždění Arbaeen, kterých se každoročně účastní více než 20 milionů poutníků.
Gregory Brew, vedoucí analytik společnosti Eurasia Group, uvedl dne X, že na základě zpráv a videozáznamů byl přechod v době útoku „přeplněn stovkami lidí, z nichž mnozí byli poutníci podnikající cestu Arbaeen do Karbaly“.
„Těžko říct, jaký – pokud vůbec nějaký – význam to má pro oslabení íránských kapacit v úžině,“ dodal.
Trump tvrdí, že jaderná dohoda se Saúdskou Arábií vyžaduje, aby království normalizovalo vztahy s Izraelem
Donald Trump uvedl, že jaderná dohoda mezi USA a Saúdskou Arábií je podmíněna tím, že se království připojí k Abrahamovým dohodám, které normalizují vztahy s Izraelem.
Dodal, že tato přelomová dohoda neumožňuje obohacování uranu.
V příspěvku na své aplikaci Truth Social americký prezident uvedl:
„Dohoda o civilním jaderném programu (nedojde k žádnému obohacování materiálu!), která se uzavírá mezi Ministerstvem energetiky Spojených států a Saúdskou Arábií a týká se pouze nevojenského využití, jako je tomu v případě Íránu a Spojených arabských emirátů (a dalších zemí), bude schválena, je však zcela podmíněna přistoupením Saúdské Arábie k velmi respektovaným a úspěšným Abrahamovým dohodám. Spojené státy nemají námitky proti civilním (neobohacujícím) jaderným zařízením.“
Palestinské ministerstvo obviňuje Ben Gvira z „snahy vyvolat náboženskou válku“ poté, co vstoupil do areálu mešity al-Aksá
Izraelský ministr národní bezpečnosti z krajní pravice Itamar Ben Gvir vedl stovky Izraelců, včetně osadníků, do areálu mešity al-Aksá v Jeruzalémě, čímž porušil desítky let trvající status quo.
Ministr, doprovázený silnou policejní ochranou, zveřejnil na svém kanálu Telegram video, ve kterém řekl: „Podívejte se, co se tu děje – Židé se modlí
„Všude lidé chápou, že stát Izrael je suverénní autoritou. Ještě je třeba udělat více a s Boží pomocí budeme pokračovat vpřed.“
Muslimové považují tento komplex za třetí nejposvátnější místo islámu a přístup do něj je omezen na základě desítky let staré dohody mezi Izraelem a Jordánskem, podle níž mají židé povoleno komplex navštěvovat, modlitby jsou však vyhrazeny pouze muslimským věřícím.
Palestinské ministerstvo pro náboženské záležitosti ve svém prohlášení uvedlo: „Tyto provokativní praktiky, vycházející z nejvyšších politických úrovní okupační vlády, mají za cíl vyvolat náboženskou válku v celém regionu.“
Podle agentury AFP vstoupil Ben Gvir do areálu od svého nástupu do úřadu více než tucetkrát.
V Egyptě stále panuje naděje, že USA a Írán by se mohly vrátit k mírovým rozhovorům. Egyptský ministr zahraničí Bard Abdelbatty uvedl, že Egypt je v denním kontaktu s regionálními partnery i s USA a Íránem ve snaze ukončit vzájemné útoky, k nimž docházelo v posledních několika týdnech.
„V současné době se projednává konkrétní návrh a doufáme, že tento návrh přispěje k uklidnění situace,“ uvedl Abdelbatty.
Zdroj v angličtině ZDE
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