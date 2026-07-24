Z cyklopruhu a cyklostezky u Hlaváku nebude nic

24. 7. 2026

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🚧 Začala rekonstrukce stropní desky Hlavního nádraží a s ní také rekonstrukce přilehlé části magistrály.

‼️ Zatímco původní plány počítaly s vybudováním oddělené cyklistické infrastruktury či vyznačením vyhrazených cyklopruhů, současná verze cyklistickou infrastrukturu zcela vypouští.

🚗 Magistrála zůstane v uspořádání 3+3 pruhy, ve směru do Holešovic vznikne podél Fantovy budovy buspruh s povoleným vjezdem cyklistů.

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Obsah vydání | 24. 7. 2026