Z cyklopruhu a cyklostezky u Hlaváku nebude nic
24. 7. 2026
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Začala rekonstrukce stropní desky Hlavního nádraží a s ní také rekonstrukce přilehlé části magistrály.
Zatímco původní plány počítaly s vybudováním oddělené cyklistické infrastruktury či vyznačením vyhrazených cyklopruhů, současná verze cyklistickou infrastrukturu zcela vypouští.
Magistrála zůstane v uspořádání 3+3 pruhy, ve směru do Holešovic vznikne podél Fantovy budovy buspruh s povoleným vjezdem cyklistů.
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