Zimbabwe: Povedlo se zaměstnat 15 000 ze 108 000 osob vyhnaných z JAR
24. 7. 2026
Během tiskové konference po skončení zasedání vlády v úterý ministr informací Soda Zhemu uvedl, že úřady reintegrují navrátilce prostřednictvím registrace dovedností, zdravotní podpory a pomoci s dopravou.
"K 18. červenci 2026 bylo prostřednictvím vládních opatření repatriováno celkem 33 855 navrátilců, zatímco odhadem jich bylo repatriováno 74 511, čímž celkový počet navrátilců přesáhl 108 000."
"Navíc bylo zaznamenáno kumulativních 791 samorepatriací přes vstupní body do Botswany, konkrétně: Plumtree, Mphoengs, Maitengwe a Mlambapele," uvedl Zhemu.
Aby vláda usnadnila pohyb navrátilců, uskutečnila 416 autobusových jízd z Beitbridge Repatriation Centre, které přepravují navrátilce do destinací po celé zemi.
Vláda přijala trojitou strategii reintegrace zaměřenou na sociální, ekonomickou a kulturní integraci, aby pomohla navrátilcům usadit se zpět ve svých komunitách.
V rámci programu úřady registrují dovednosti navrátilců, aby usnadnily jejich ekonomickou reintegraci.
"Za tímto účelem probíhá proces registrace dovedností, přičemž celkem bylo registrováno 15 065 navrátilců v 52 identifikovaných profesích.
"Většina dovedností se týká domácích prací, zednictví a zemědělství," řekl Muswewe.
Vláda také zřídila přijímací centrum v Beitbridge, které od začátku repatriace poskytlo zdravotní péči 1 474 navrátilcům.
Zdroj v angličtině: ZDE
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