Izraelský ministr pro národní bezpečnost se připojil k židovským extremistům při vniknutí do areálu mešity al-Aksá
23. 7. 2026
Krajně pravicový ministr Itamar Ben-Gvir byl mezi tisíci lidí, kteří se shromáždili u nejcitlivějšího svatého místa v Jeruzalémě
Izraelský krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir se ve čtvrtek připojil k tisícům židovských extremistů, kteří vtrhli do nejcitlivějšího svatého místa v Jeruzalémě.
Za doprovodu ozbrojené policie se modlili, mávali izraelskou vlajkou a zpívali národní hymnu v provokativním projevu politické síly.
Na základě křehké, desítky let staré dohody známé jako status quo je na tomto místě, které muslimové nazývají komplex al-Haram al-Šaríf a židé Chrámovou horou, zakázána modlitba nemuslimů.
Ben-Gvir v posledních letech tuto dohodu oslaboval řadou provokativních návštěv komplexu a jednostrannými změnami pravidel pro židovské návštěvníky, včetně toho, že jim povolil vnášet na místo modlitební předměty a tištěné náboženské materiály.
V lednu dosadil do čela jeruzalémské policie svého ideologického spojence, čímž si připravil půdu pro další změny.
Palestinské ministerstvo pro náboženské nadace a záležitosti ve svém prohlášení uvedlo: „Tyto provokativní praktiky, vycházející z nejvyšších politických úrovní okupační vlády, mají za cíl rozpoutat náboženskou válku v celém regionu.“
Izraelci se ve čtvrtek modlili v částech areálu v blízkosti mešity al-Aksá a svatyně Skalního dómu ze 7. století.
Poslanec za Likud Amit Halevi se připojil ke skupině, která vztyčila izraelské vlajky a zpívala národní hymnu, informoval deník Haaretz s odvoláním na izraelské aktivisty z hnutí „Chrámová hora“, kteří prosazují židovské bohoslužby v tomto areálu.
V příspěvku na sociálních sítích Ben-Gvir napsal: „Vidíme zde obrovský pokrok“ a židé, kteří se tam modlí, „se cítí jako majitelé“.
Již dříve prohlásil, že chce v areálu vztyčit izraelskou vlajku a postavit tam synagogu.
Ve čtvrtek se slaví židovský svátek Tiša be-Av, který připomíná zničení prvního chrámu z 10. století př. n. l. a druhého chrámu, který byl zničen Římany v roce 70 n. l., na stejném místě.
Změny v dohodě o status quo v minulosti vedly ke konfliktům v Jeruzalémě a Palestině, jejichž dopady se projevily po celém světě. Návštěva tehdejšího izraelského opozičního vůdce Ariela Sharona v roce 2000 zapálila jiskru druhé palestinské intifády, která trvala pět let, a hnutí Hamás pojmenovalo svůj útok na Izrael v říjnu 2023, při kterém zahynulo 1 200 Izraelců a který vyvolal válku v Gaze, jako „povodeň al-Aksá“, přičemž tvrdilo, že byl vyprovokován izraelskými provokacemi v jeruzalémské mešitě.
Modlitby před mešitou al-Aksá a Skalním dómem představují „nebezpečnou provokaci“ ze strany extremistů, kteří se snaží rozpoutat náboženskou válku, uvedla izraelská aktivistická skupina Peace Now v příspěvku na X. „To přímo porušuje křehký status quo, který zakazuje modlitby nemuslimů na tomto svatém místě.“
Jordánské ministerstvo zahraničí důrazně odsoudilo tento vpád a vyzvalo mezinárodní společenství, „aby zaujalo pevný postoj a přimělo Izrael jako okupační mocnost, aby zastavil své pokračující porušování islámských a křesťanských svatých míst v Jeruzalémě“.
Islámský úřad Waqf, který areál oficiálně spravuje, uvedl, že během dopoledne do areálu vstoupilo 3 228 Izraelců, informovala stanice Al Jazeera. Odpoledne se očekávají další tisíce lidí
Na začátku tohoto roku premiér Benjamin Netanjahu veřejně podpořil židovské modlitby v tomto areálu a tvrdil, že změny prosazované Ben-Gvirom byly s ním koordinovány.
Ačkoli jeho vláda fakticky porušila klíčovou část křehkého status quo, Netanjahu rovněž trval na tom, že Izrael dohodu neporušil.
V noci prošly tisíce lidí oblastmi Starého Jeruzaléma v blízkosti areálu a někteří z nich napadli Palestince a zničili muslimský hřbitov poblíž vchodu u Lví brány, informoval deník Haaretz. Policie v souvislosti s násilnostmi zadržela 16 židovských podezřelých.
Zdroj v angličtině ZDE
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