Afrika je centrem světového hladu, zatímco hladovění ve světě ubývá
24. 7. 2026
Vydání "Stav potravinové bezpečnosti a výživy ve světě (SOFI)" za rok 2026, zveřejněné v úterý pěti agenturami OSN, odhalilo, že zatímco globální hlad klesl v roce 2025 na 7,8 % světové populace z 8,1 % v roce 2024, Afrika je nyní domovem asi 309 milionů hladových, což překonává 292 milionů v Asii.
Zpráva vykresluje znepokojivý obraz pro kontinent, když ukazuje, že v roce 2025 zažil hlad každý pátý Afričan, zatímco více než polovina populace čelila střední nebo těžké potravinové nejistotě.
Ačkoli celosvětový počet hladových lidí klesl téměř o 14 milionů ve srovnání s rokem 2024 a o 43 milionů od roku 2022, OSN varovala, že pokrok zůstává křehký a příliš pomalý na dosažení cíle udržitelného rozvoje ukončit hlad do roku 2030.
Zpráva, kterou společně vypracovali Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj (IFAD), UNICEF, Světový potravinový program (WFP) a Světová zdravotnická organizace (WHO), odhaduje, že v roce 2025 po celém světě hladovělo přibližně 645 milionů lidí.
Kromě hladu agentury uvedly, že přístup k výživným potravinám zůstává velkou globální výzvou.
Odhaduje se, že v roce 2025 zažilo středně silnou nebo těžkou potravinovou nejistotu 2,1 miliardy lidí, zatímco téměř 2,7 miliardy lidí, tedy téměř každý třetí na světě, si nemohlo dovolit zdravou stravu. V Africe je situace ještě horší, kdy si 66,6 % populace nemůže dovolit zdravé potraviny.
Zpráva také varovala, že ukazatele výživy dětí a matek zůstávají globálně mimo správný směr.
Přibližně 150 milionů dětí do pěti let je stále zakrnělých, zatímco pouze 30,8 % dětí ve věku od šesti do 23 měsíců dostává minimálně rozmanitou stravu. Anémie u žen v reprodukčním věku se nadále zhoršuje a obezita dospělých postupně vzrostla z 12,1 % v roce 2012 na 16,2 % v roce 2024.
Agentury varovaly, že konflikt na Blízkém východě, extrémní povětrnostní jevy, klesající financování humanitární pomoci a snížení oficiální rozvojové pomoci by mohly zvrátit nedávné úspěchy a do roku 2030 zanechat mezi 510 a 520 miliony lidí hladových.
K výsledkům se vyjádřil generální ředitel FAO Qu Dongyu a uvedl, že svět prokázal, že pokrok je dosažitelný, ale musí jednat rychleji.
"Zpráva ukazuje, že pokrok je možný, ale musíme jednat rychleji. Ukončení hladu a zpřístupnění zdravé stravy vyžaduje politický závazek, trvalé investice a umožňující politiky."
Generální ředitel WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus varoval, že zatímco hlad klesá, zdravá strava zůstává pro miliony lidí nedostupná.
"Ačkoliv vítáme jasný pokrok, kterého jsme dosáhli ve snižování hladu, zdravá strava zůstává pro jednoho ze tří lidí na světě stále nedostupná. Obezita roste a pokrok v oblasti výživy matek a dětí se zastavuje."
"Ale víme, co funguje: politiky, které dělají zdravé jídlo snadnou volbou, podporu kojení, označování na přední straně balení, zdanění nezdravých produktů a ochranu dětí před škodlivým marketingem. Zdravá strava není luxusem, je základem zdraví a musí být na dosah všem," řekl Tedros.
Výkonná ředitelka UNICEF Catherine Russell popsala zjištění jako připomínku, že miliony dětí nadále trpí, protože potravinové systémy selhávají vůči zranitelným rodinám.
Zdůraznila, že výživa, zdravotní péče, vzdělávání a sociální ochrana musí spolupracovat na ochraně dětí a žen před rostoucími globálními šoky.
Zpráva vyzývá k větším investicím do potravinových systémů, včetně zlepšení infrastruktury, zavlažování, zařízení chladicího řetězce, výzkumu, obchodních reforem a politik, které snižují náklady na výživné potraviny a zároveň posilují odolnost vůči změně klimatu a ekonomickým šokům.
Zdroj v angličtině: ZDE
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