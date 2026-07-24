USA se připravují na rozsáhlou válku proti Íránu
24. 7. 2026
19. července agentura Reuters informovala, že Izrael se připravuje na přijetí dalších amerických letadel v souvislosti s eskalujícími útoky mezi Spojenými státy a Íránem.
V neděli Spojené státy a Írán stály na pokraji plnohodnotného konfliktu: výměna úderů na civilní a vojenské cíle nadále eskalovala, přičemž během týdne byli zabiti nejméně tři, možná čtyři příslušníci amerického vojenského personálu.
19. července, poté co byli v pátek při íránském útoku na vojenskou základnu v Jordánsku zabiti dva vojáci, oznámilo americké Centrální velení (CENTCOM), že tam byla nalezena další skupina neidentifikovaných ostatků.
Navíc podle CENTCOMu byl 18. července v severním Iráku zabit americký voják během "řízené detonace nevybuchlé munice" ze sestřeleného íránského dronu.
Americký prezident Donald Trump uvedl, že v reakci na to provedly americké síly další sérii úderů na Írán. Šéf Bílého domu označil smrt Američanů za "velmi smutnou událost".
Washington Post odhadl, že během vojenských operací proti Íránu bylo zabito celkem 17 nebo 18 amerických vojáků. Více než 430 vojáků bylo zraněno.
"Spojené státy se připravují na větší válku," uvedl jeden americký představitel.
Varoval však, že rozšíření amerických operací bude omezeno sníženými zásobami protiletadlové obrany a munice dlouhého doletu, stejně jako omezeními schopností rychle přesunout další vojáky a letadla do oblasti kvůli bojovým škodám.
"Nemáme dostatečné zdroje k bezpečnému pokračování operací a myslím, že si to Bílý dům neuvědomuje," dodal představitel.
Vojenští experti upozorňují, že kromě ztráty amerického vybavení a zásob munice nejsou Spojené státy připraveny na možné pozemní operace na íránském území, které Trump minulý týden odmítl vyloučit.
Zdroj v angličtině: ZDE
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