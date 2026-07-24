Británie a Německo zahájily tajný raketový program s cílem zasáhnout cíle hluboko v Rusku
24. 7. 2026
Program je hlavním projektem nové vojenské spolupráce mezi Londýnem a Berlínem. Vývoj nové rakety je plánován k dokončení do roku 2034.
Projekt byl představen na summitu NATO v Ankaře v červenci. Jeho náklady se odhadují na 35 miliard eur a programu se účastní 12 zemí NATO. Zvažují se dvě možnosti nové rakety. První je nízko letící střela schopná překonat ruské protivzdušné obranné systémy. Druhou je hypersonická střela, která letí pětkrát rychleji než rychlost zvuku.
Deep Precision Strike je založen na kombinaci německého financování a britského technologického vývoje. Po loňských vládních reformách může Berlín financovat hlavní obranné programy bez omezení. Britské úřady očekávají, že DPS co nejdříve převedou ze statusu politického prohlášení z roku 2024 na plnohodnotný zbrojní program.
Londýn a Berlín počítají s příchodem "zlatého věku" spolupráce v oblasti obrany. Po nástupu nového britského premiéra Andyho Burnhama k moci se očekává nový impuls ve vývoji bilaterálních vztahů. "Po mnoho let chtěla Velká Británie, aby Německo hrálo roli v obraně, ale dlouho to bylo politicky nemožné. Nyní se situace změnila," uvedl britský vojenský zdroj.
Spolupráce mezi Německem a Velkou Británií se stále více rozšiřuje i do obranného průmyslu. V roce 2025 otevřela německá společnost Rheinmetall v Telfordu ve Velké Británii podnik na výrobu dělostřeleckých systémů a děl pro tanky Challenger 3. Kromě toho společnost vyrábí stovky obrněných transportérů Boxer pro britskou armádu. V březnu 2026 německý výrobce ručních zbraní Heckler & Koch získal strojírenský závod v Essexu ve Velké Británii za účelem rozšíření výroby zbraní a Helsing otevřel závod v Plymouthu na výrobu podvodních dronů pro průzkum.
Program DPS je vnímán jako krok ke snížení vojenské závislosti Evropy na Spojených státech. Náměstek ministra obrany USA Elbridge Colby kritizoval myšlenku, že by evropské země mohly nahradit Spojené státy. "Spojené státy vyrábějí nejlepší vybavení – a vyrábíme ho v rozsahu, jaký žádný konkurent nedokáže," napsal na sociální síti X. Bývalý velitel americké armády v Evropě Ben Hodges označil desetiletý plán na vytvoření rakety za absurdní. "Ukrajinci už mají drony schopné letět 2 000 km a nést velkou hlavici. Nemluvíme o přistání lidí na Měsíci," řekl.
Zdroj v němčině: ZDE
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